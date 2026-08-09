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Villa Villa project showcasing 1 bedroom glamp villa
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Villa Villa project showcasing 1 bedroom glamp villa
tanjung skuie, Indonesia
de
$69,990
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
En venta: 80 años de arrendamiento de villas Glamp de 1 dormitorio, presentamos Glamp Villa en la encantadora isla de Lombok. Su ubicación privilegiada dentro de nuestro resort, a tiro de piedra de la piscina y la playa, lo convierte en una excelente opción para residencia. Los materiales me…
Desarrollador
Arya Properties
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Villa Project showcasing 3 bedroom glamp villa
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Villa Project showcasing 3 bedroom glamp villa
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Villa Project showcasing 3 bedroom glamp villa
tanjung skuie, Indonesia
de
$159,990
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
En venta: 80 años de alquiler de villas Glamp de 3 dormitorios, presentamos Glamp Villa en la encantadora isla de Lombok. Su ubicación privilegiada dentro de nuestro resort, a tiro de piedra de la piscina y la playa, lo convierte en una excelente opción para residencia. Los materiales meticu…
Desarrollador
Arya Properties
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Villa Project showcasing 2 bedroom glamp villa
Villa Project showcasing 2 bedroom glamp villa
Villa Project showcasing 2 bedroom glamp villa
Villa Project showcasing 2 bedroom glamp villa
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Villa Project showcasing 2 bedroom glamp villa
tanjung skuie, Indonesia
de
$99,990
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
En venta: 80 años de alquiler de villas de 2 dormitorios, presentando Glamp Villa en la encantadora isla de Lombok. Su ubicación privilegiada dentro de nuestro resort, a tiro de piedra de la piscina y la playa, lo convierte en una excelente opción para residencia. Los materiales meticulosame…
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Arya Properties
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TekceTekce
Apart - hotel Showcasing 3 bedroom apartement in Lombok
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Apart - hotel Showcasing 3 bedroom apartement in Lombok
Apart - hotel Showcasing 3 bedroom apartement in Lombok
Apart - hotel Showcasing 3 bedroom apartement in Lombok
Mostrar todo Apart - hotel Showcasing 3 bedroom apartement in Lombok
Apart - hotel Showcasing 3 bedroom apartement in Lombok
tanjung skuie, Indonesia
de
$89,990
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
En venta: 80 años de arrendamiento Explore este apartamento de 3 dormitorios ubicado en Sunut Lombok. Esta espaciosa distribución de vivienda, que consta de tres dormitorios y una sala de estar, es perfecta para familias numerosas o un grupo de amigos que necesitan habitaciones adicionales …
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Arya Properties
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Complejo residencial SKY GARDEN
Complejo residencial SKY GARDEN
Complejo residencial SKY GARDEN
Complejo residencial SKY GARDEN
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Complejo residencial SKY GARDEN
Desa Rora, Indonesia
de
$110,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Área 40 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Moderno apartamento con acabado llave en mano.Aumentos de precios de más del 25%. El rendimiento de alquiler es del 15%.Apartamentos con muebles y decoración de clase premium. Cinco minutos al océano.Complejo residencial Premium con servicio e infraestructura de cinco estrellas. 5 minutos al…
Agencia
Foreign Real Estate
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Villa Villa na Bali v Bukite s basseynom i terrasoy
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Lingk Bukit Ngandang, Indonesia
de
$150,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Villa 2 pisos 2 dormitorios A 10 minutos de la playa Área: Área de la villa - 95 m2 Terreno - 100 m2 Precio: 150.000 $ ($1,579 por m2) Ingresos por alquiler de una villa: Ingresos por día: $200 Cargando - 80% Ingresos por día incluyendo carga: $160 Ingresos teniendo en cuenta la ocupa…
Agencia
Baliray
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Apart - hotel Villa project showcasing glamp villa
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Apart - hotel Villa project showcasing glamp villa
Apart - hotel Villa project showcasing glamp villa
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Mostrar todo Apart - hotel Villa project showcasing glamp villa
Apart - hotel Villa project showcasing glamp villa
tanjung skuie, Indonesia
de
$34,990
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
En venta: 80 años de arrendamiento de villas Glamp de 1 dormitorio, presentando la Glamp Villa en la encantadora isla de Lombok. Si busca un alojamiento económico y económico, nuestra villa de un dormitorio estilo glamping podría ser la opción ideal para ti. Si bien esta villa no tiene ba…
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Arya Properties
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