  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Osmangazi
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Osmangazi, Türkei

Istanbul
12
Antalya
87
Izmir
14
Alanya
4
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage New residence with swimming pools, security and a tennis court close to the sea, Demirtaş, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, security and a tennis court close to the sea, Demirtaş, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, security and a tennis court close to the sea, Demirtaş, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, security and a tennis court close to the sea, Demirtaş, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, security and a tennis court close to the sea, Demirtaş, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with swimming pools, security and a tennis court close to the sea, Demirtaş, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, security and a tennis court close to the sea, Demirtaş, Turkey
Osmangazi, Türkei
von
$279,659
Die Residenz verfügt über Pools für Kinder und Erwachsene, ein Türkisches Bad, eine Sauna und einen Massageraum, einen Grillplatz und Pavillons, einen Fitnessraum, einen Miniclub, einen Tennisplatz, einen Parkplatz, WLAN-Internetzugang, Sicherheit.Abschluss - 30. November 2025.Eigenschaften …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen