Demirtas, Türkei

von €89,000

Kapitulation vor: 2024

Die Küste von Alanya ist einer der beliebtesten Ferienorte im Mittelmeer. Demirtash liegt 20 km östlich von Alanya und nur 16 km vom neuen Flughafen Gazipasha entfernt, von dessen Beginn an die aktive Entwicklung des Gebiets begann. Angesichts aller Vorteile des Standorts kann davon ausgegangen werden, dass das Dorf in wenigen Jahren zu einem der beliebtesten Urlaubsgebiete wird. Dies ist derzeit einer der attraktivsten Bereiche für Immobilieninvestitionen. Nur 2 Blocks - 9 Etagen und 7 Etagen. Tolle Lage - nur 1.500 Meter vom Zentrum von Demirtash entfernt. 300 m vom nächsten Geschäft, 2 km vom Meer entfernt. Wir präsentieren Ihnen die Planungswohnungen 1 + 1, 2 + 1 und 4 + 1. Die Gesamtfläche variiert zwischen 44,5 m2 und 177,5 m2. Alle Apartments werden mit hochwertiger, sauberer Dekoration gemietet: Stahleingangstür, Keramikboden, doppelt verglaste PVC-Fenster, hochwertige Sanitärinstallationen, Schrankmöbel werden in die Küchen und Badezimmer eingebaut. Die Infrastruktur auf dem Gelände umfasst alles, was Sie für ein dauerhaftes Leben sowie für einen komfortablen Aufenthalt benötigen. Jeder Block verfügt über einen eigenen: einen olympischen Außenpool, einen Panorama-Innenpool, eine Sauna, ein Dampfbad, ein Fitnessstudio, ein Hamam und eine komfortable Lobby. Darüber hinaus gibt es einen gepflegten grünen Garten, einen Kinderspielplatz, einen Picknickplatz, einen Parkplatz und Bereiche zum Aufladen von Elektrofahrrädern. Und am angenehmsten - unser Konzept beinhaltet einen kostenlosen Shuttle zum Strand. Darüber hinaus wird es ein Restaurant geben, Picknickplätze sind als Lagerfeuer organisiert. Darüber hinaus bietet die Verwaltungsgesellschaft Reinigungsdienste für Wohnungen an. Und vor allem!!! Ein solides Konzept des Komplexes ermöglicht es den Eigentümern, mit Hilfe unserer Verwaltungsgesellschaft Wohnungen zu mieten. Der Komplex wird im August 2024 in Betrieb genommen.