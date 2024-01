Göztepe Istanbul Apartments

Avanos, Türkei

Stay Property bietet neue Apartments in der Region Muratpasha - Antalya. Die folgenden Layouts werden in der Wohnanlage vorgestellt: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1. Wohnbereich von 55 bis 220 m2. Meeresentfernung 17 km. Das Gebiet von Antalya Deshemealti liegt 20 km vom Stadtzentrum entfernt in der Nähe der Staatsstraße. Die Nähe zu den Bergen, saubere Luft und die Einheit mit der Natur verleihen der Gegend einen besonderen Charme. Bis vor kurzem war die Bevölkerung der Region in der Landwirtschaft tätig, und ihre Haupteinnahmequelle war das berühmte Teppichweben. In modernen Realitäten haben die Anwohner ihre Aktivitäten geändert und mit dem Bau von Villen begonnen, deren Erwerb zusammen mit dem Eigentumsrecht an Land möglich ist. Trotz seiner Abgelegenheit von der Küste ist das Gebiet reich an einzigartigen Attraktionen. Eine davon ist die 199 eröffnete Kojain-Höhle. Stalaktiten und Stalagmiten, bizarre Kurven und 633 Meter zur Erforschung dieses Naturwunders. Die Tour durch die Höhle dauert mindestens eine Stunde. Der Nationalpark Gulluk verdient nicht weniger Aufmerksamkeit. Auf seinem Territorium gibt es 680 Pflanzenarten, von denen einige ausschließlich in der Türkei wachsen. Der Park beherbergt 113 Vogelarten sowie viele wilde Tiere: Lani, Luchse, Dachs, Marder, wilde Ziegen, Hirsche, Kaninchen und Wildschweine. Oben auf dem Berg Gulluk wurde die antike Stadt Termessos errichtet, die in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen wurde. Die Ruinen der Stadt sind dank des sie umgebenden Nadelwaldes gut erhalten. In ausgezeichnetem Zustand Gymnasium, Friedhof mit exquisiten Gräbern, Theater für 5000 Personen und 6 Tempel unterschiedlicher Größe. Der Legende nach wurde Zeus in einem der Tempel und in dem anderen - seiner Tochter, der Göttin Artemis - verehrt. Die Nähe der Berge, der gemessene Lebensrhythmus der Region, der Bau von Villen, deren Verkauf zusammen mit einem Grundstück durchgeführt wird, machen die Gegend im Hinblick auf den Kauf von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien so attraktiv wie möglich Immobilien in Deshemealts ist für profitable Investitionen geeignet, Schaffung einer Quelle passiven Einkommens und des ganzjährigen Lebens. Um die Details zu klären, schreiben Sie uns im Chat, bestellen Sie einen Anruf oder hinterlassen Sie eine Anfrage. Wir helfen Ihnen gerne weiter!