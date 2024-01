Beyoglu Istanbul Residence

Mersin, Türkei

Apartments in einer modernen Wohnanlage in einem Vorort von Mersin, nahe dem Mittelmeer. Wohnungen mit modernen Layouts: 11, 21. Die Wohnung hat hohe Decken, Panoramafenster, Gasheizung. Die Infrastruktur des Komplexes umfasst: landschaftlich gestaltete Grünfläche, einen offenen großen Pool mit Rutschen, einen Wellnessbereich mit türkischen Bädern und ein Hamam, ein Kinderbecken, einen Grillplatz, einen Innen- und Außenparkplatz. Der Komplex liegt nur 10 Gehminuten vom Mittelmeer entfernt in einem entwickelten Gebiet, in dem alle notwendigen Dienstleistungen erbracht werden: Cafés, Supermärkte, eine Bäckerei, Spielplätze und Haushaltszentren. Zahlung mit einem anfänglichen Beitrag von 30%. WIRTSCHAFTLICHER VORAUS: - Kommission 0%; - Kapitalrendite; - Zinsfreier Ratenzahlungsplan; - Hohe Nachfrage nach Mietern; - Nur zuverlässige Entwickler; - Ein sicherer Deal. WARUM ALLES MIT UNS ARBEITET: - Wir garantieren sichere Transaktionen mit voller rechtlicher Unterstützung. - Wir werden für Sie die vielversprechendsten Objekte für Investition und Leben auswählen. - Erzählen wir Ihnen alles über den Immobilienmarkt, über das Leben in der Türkei. - Wir führen eine kostenlose Beratung durch und sparen Zeit, um geeignete Optionen und Kaufmöglichkeiten zu finden. - Wir werden Immobilien KOSTENLOS auswählen. Wir werden alle Feinheiten des Erwerbs von Immobilien in der Türkei erzählen. Schreiben oder anrufen, wir werden alle Ihre Fragen beantworten!