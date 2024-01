Cekmekoy Istanbul Homes Project

Über den Komplex

Warum dieses Eigentum 谷؟ Der Projektbereich ist eine der schönsten und ruhigsten Gegenden der anatolischen Seite für diejenigen, die nicht in der Hektik leben möchten. Lebe im Herzen des Waldes in luxuriösen, gesunden Häusern, die die Vorteile der Stadt und den Charme der Natur verbinden. Die Häuser sind nach Erdbebensystemen mit einem Lüftungssystem ausgestattet, das den Gesundheitsstandards während der Corona-Pandemie entspricht. Es liegt in der Nähe der besten öffentlichen und privaten Gesundheits- und Bildungszentren in Istanbul.