  2. Türkei
  3. Bakırköy
  Wohnung in einem Neubau Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy

Wohnung in einem Neubau Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy

Bakırköy, Türkei
$2,04M
41
ID: 27906
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Bakırköy

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    2019
  • Etagenzahl
    20

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Bezugsfertige Wohnungen in einem Komplex mit Meerblick in İstanbul Bakırköy

Die Wohnungen befinden sich in einem Projekt im Zentrum der Küstenlinie des Stadtteils Bakırköy. Bakırköy ist eine der ältesten Wohngegenden auf der europäischen Seite Istanbuls. Die wichtigsten Verkehrslinien führen durch dieses Viertel. Das Projekt in Bakırköy, Ataköy bietet einen einfachen Zugang zur TEM-Autobahn mit der E5-Autobahn und der Havza-Autobahn.

Die stilvollen Wohnungen befinden sich in der Nähe vieler Einrichtungen wie Schulen, Banken, Krankenhäuser, Cafés, Restaurants und Geschäfte. Außerdem befinden sich viele Einkaufszentren in fußläufiger Entfernung zum Komplex.

Die Wohnungen zum Verkauf in İstanbul Bakırköy liegen 10 Minuten vom Sultanahmet-Platz, 20 Minuten von Taksim, 1 km vom Ataköy-Jachthafen, 2 km vom internationalen Flughafen Atatürk, 17 km von der Märtyrerbrücke vom 15. Juli und 25 km von der Fatih-Sultan-Mehmet-Brücke entfernt.

Die gut gelegenen Wohnungen befinden sich in einem Komplex, der aus 4 Phasen auf einer Gesamtfläche von 127.600 m² besteht. Das Projekt hat 53.900 qm Baufläche, 6185 qm künstlichen Teich und 33.000 qm Grünflächen. Das Projekt verfügt außerdem über 1200 m privaten Küstenstreifen.

Das prestigeträchtige Projekt ist in einem Hotel- und Luxusresidenzkonzept mit erstklassigen Materialien entworfen. Die Wohnungen im Projekt sind mit stilvollem Design ausgestattet.

Die Wohnungen mit Meerblick in Bakırköy befinden sich in einem Komplex mit einem weitläufigen Garten, Wanderwegen, einer Tiefgarage, einem Hallenbad, einer Sauna und einem türkischen Bad.


IST-00115

Standort auf der Karte

Bakırköy, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege

Wohnung in einem Neubau Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
Bakırköy, Türkei
von
$2,04M
