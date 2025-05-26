Wohnkomplex Luxurious two-bedroom apartments in Avrupa Konutları Yenimahalle.

Dieses Projekt befindet sich im Stadtteil Bagcilar, in der Nähe der U-Bahn-Station Yenimahalle, Einkaufszentren, Schulen, Universitäten und Krankenhäuser.

Der Komplex wird auf einem Grundstück von 49.000 m2 gebaut, von dem 65% grüner Raum ist, besteht aus 17 Blöcken, insgesamt 754 Wohnungen mit Layouts von 2 + 1 bis 4 + 1, mit einer Fläche von 122 m2 bis 208 m2, sowie 50 Gewerberäume.

Alle Wohnungen werden komplett fertig geliefert, die nach den höchsten Qualitätsstandards aus hochwertigen Materialien, Küchengeräten und voll ausgestatteten Badezimmern durchgeführt werden.

Abschlussdatum: August 2024.

Infrastruktur:

2 halb-Olympische Schwimmbäder

Fitnessraum

Türkischer Hamam und Sauna

Kinderspielplatz

Park mit Erholungsgebieten

Sportplätze

Geschäfte und Restaurants

Parkplatz

Videoüberwachung 7/24

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.