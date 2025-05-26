  1. Realting.com
  2. Türkei
  Wohnkomplex Luxurious two-bedroom apartments in Avrupa Konutları Yenimahalle.

Wohnkomplex Luxurious two-bedroom apartments in Avrupa Konutları Yenimahalle.

, Türkei
von
$418,000
BTC
4.9720268
ETH
260.6051813
USDT
413 270.1234373
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
11
ID: 27459
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1170
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 20.08.25

Standort

  • Metro
    Yenimahalle (~ 300 m)

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Dieses Projekt befindet sich im Stadtteil Bagcilar, in der Nähe der U-Bahn-Station Yenimahalle, Einkaufszentren, Schulen, Universitäten und Krankenhäuser.

Der Komplex wird auf einem Grundstück von 49.000 m2 gebaut, von dem 65% grüner Raum ist, besteht aus 17 Blöcken, insgesamt 754 Wohnungen mit Layouts von 2 + 1 bis 4 + 1, mit einer Fläche von 122 m2 bis 208 m2, sowie 50 Gewerberäume.

Alle Wohnungen werden komplett fertig geliefert, die nach den höchsten Qualitätsstandards aus hochwertigen Materialien, Küchengeräten und voll ausgestatteten Badezimmern durchgeführt werden.

Abschlussdatum: August 2024.

Infrastruktur:

  • 2 halb-Olympische Schwimmbäder
  • Fitnessraum
  • Türkischer Hamam und Sauna
  • Kinderspielplatz
  • Park mit Erholungsgebieten
  • Sportplätze
  • Geschäfte und Restaurants
  • Parkplatz
  • Videoüberwachung 7/24

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.

Standort auf der Karte

, Türkei

Sie sehen gerade
Wohnkomplex Luxurious two-bedroom apartments in Avrupa Konutları Yenimahalle.
, Türkei
von
$418,000
