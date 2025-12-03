  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Tuzla
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Tuzla, Türkei

Istanbul
12
Antalya
88
Izmir
14
Alanya
4
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage New residential complex on the Marmara Sea coast in Tuzla, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage New residential complex on the Marmara Sea coast in Tuzla, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage New residential complex on the Marmara Sea coast in Tuzla, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage New residential complex on the Marmara Sea coast in Tuzla, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage New residential complex on the Marmara Sea coast in Tuzla, Istanbul, Türkiye
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex on the Marmara Sea coast in Tuzla, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage New residential complex on the Marmara Sea coast in Tuzla, Istanbul, Türkiye
Tuzla, Türkei
von
$253,684
Die erstklassige Wohnanlage umfasst einen eigenen Yachthafen, Schwimmbäder, Grünanlagen, Theater, Kino, Einkaufszentrum mit Luxusmarken, Gourmet-Restaurants, Sportplätze, Bildungs- und Kultureinrichtungen. Es gibt 1, 2 und 3 Schlafzimmer Wohnungen zur Auswahl.Lage und Infrastruktur in der Nä…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Unique waterfront residence with a private beach, swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Unique waterfront residence with a private beach, swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Unique waterfront residence with a private beach, swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Unique waterfront residence with a private beach, swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Unique waterfront residence with a private beach, swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Unique waterfront residence with a private beach, swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Unique waterfront residence with a private beach, swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey
Tuzla, Türkei
von
$1,79M
Wir bieten geräumige Apartments mit Panoramablick auf das Meer.Die Residenz verfügt über einen Strand, angelegte Grünflächen, einen Tennisplatz, Sportplätze, Joggingpfade, Spa- und Fitnesscenter mit Meerblick, Yoga- und Pilates-Studios, Innen- und Außenpools, einen Kinderpool und Spielplätze…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage VEMA TUZLA
Wohnanlage VEMA TUZLA
Wohnanlage VEMA TUZLA
Wohnanlage VEMA TUZLA
Wohnanlage VEMA TUZLA
Wohnanlage VEMA TUZLA
Tuzla, Türkei
von
$128,000
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 16
Fläche 91–277 m²
4 Immobilienobjekte 4
Wohnungen zum Verkauf in Istanbul - Tuzla Wir präsentieren Ihnen das schönste Projekt - VEMA TUZLA (asiatische Seite, Region Tuzla). Ein erstaunliches Projekt mit Blick auf das Meer und die Prinzessinneninseln (80 %) bietet einen qualitativ hochwertigen Lebensstil und Investitionsmöglichkeit…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
91.0
128,000
Wohnung 2 zimmer
170.0
184,000
Wohnung 3 zimmer
235.0
572,000
Wohnung 4 zimmer
277.0
826,000
Immobilienagentur
Extra Property
Eine Anfrage stellen
John TaylorJohn Taylor
Auf der Karte
Realting.com
Gehen