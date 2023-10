Karakocali, Türkei

von €280,000

Kapitulation vor: 2024

Stay Property bietet neue Apartments in Tosmur - Alanya. Zu verkaufen sind 1 + 1 mit einer Fläche von 54 m2. Die Entfernung zum Meer beträgt 100 Meter. Der Preis für die Apartments beinhaltet einen kompletten Satz von Haushaltsgeräten, eine Klimaanlage in jedem Zimmer sowie Heizböden im Badezimmer. Der Bereich liegt zwischen Oba und Kestel, Vom letzten Tosmur ist der Dim Tea River getrennt, in dem sich eine wunderschöne Promenade mit Erholungsgebieten und Grill befindet. Die Preise für neue Immobilien in Tosmur werden immer auf einem hohen Niveau gehalten, und es befinden sich nur wenige neue Wohnungen und Projekte im Bau. Der Strand in Tosmur ist einer der besten im zentralen Teil von Alanya. Es ist hier selten so überfüllt wie im Zentrum und am Strand von Cleopatra, schöne Aussicht auf die Festung, bequemer Eintritt ins Meer ohne Steinplatten. Der Tosmura-Damm führt zu den Stränden von Oba und zum Hafen mit Schiffen. Sie können mit dem Auto oder dem kommunalen Transport entlang des Meeres in nur 5-10 Minuten dorthin gelangen. Apartments in Tosmur eignen sich hervorragend zum Kauf, zum Ausruhen und zur Miete. Die zentrale Lage eröffnet die Möglichkeit, Kinder zu unterrichten. In der Nähe befinden sich die besten Schulen, Kindergärten und Hochschulen. In der Nachbarregion befindet sich eine große Universität.