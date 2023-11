Luxury residence with a 5-star hotel, Istanbul, Turkey

Karakocali, Türkei

von €124,000

Das neu gebaute Luxus-Apartment mit 2 Schlafzimmern in Oba-Alanya lädt Sie ein, den Lebensstil in einer schönen Gegend zu entspannen. Warum dieses Luxusapartment in Alanya kaufen? Es ist von höchster Qualität gebaut. Ruhige Familienatmosphäre im prestigeträchtigen Komplex - High Rental Return Luxusapartments in Alanya mit reichen komplexen MerkmalenLuxury Alanya Apartments befinden sich in Oba. Oba macht auf seine Nähe zu allen sozialen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Einkaufszentren, Wandergebieten, Sportgebieten und Strandwanderparks aufmerksam. Oba wird von türkischen und internationalen Käufer von Eigenheimen als speziell skandinavische Investoren gesucht. Diese neu erbaute moderne Wohnung besteht aus 3 Blöcken mit insgesamt 36 Wohnungen. Eine luxuriöse 2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Alanya als Teil einer aufregenden brandneuen Entwicklung im Stadtteil Oba. Diese Luxusapartmentgröße beträgt 115 qm mit 2 Schlafzimmern und 2 Bädern. Ein heller Wohn- und Essbereich mit hochwertigen Küchengeräten. Vom Wohnzimmer aus haben Sie Zugang zur Terrasse mit herrlichem Blick auf die Stadt und den Pool. Die Wohnung ist die letzte Serie von Trio und verfügt über hochwertige Oberflächen. Das Luxusapartment zum Verkauf in Alanya verfügt über Klimaanlage, motorisierte Jalousien, hochwertigen Keramikboden und eine hochwertige Küche mit Granit-Arbeitsplatte. Das zum Verkauf stehende Luxusapartment in Alanya bietet Ihnen eine hervorragende Möglichkeit als großer Pool, Sauna, Billard usw... Innenausstattung des GrundstücksWohnzimmer FußbodenheizungBadezimmerbodenheizungDoppelverglasung Fenster mit Aluminiumrahmen Einbau luxuriöser BadmöbelAutomatische FensterlädenHochglänzende offene KüchePutzbrettSuspended CeilingGeneral Features SaunaKinderspielplatzFitness CenterPlay-StationenTischtennisJacuzziCar ParksicherheitskamerasBarbeque-BereichIndoor GarageWheelchair Ramp