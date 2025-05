Wohnkomplex

Mahmutlar, Türkei

- Wir freuen uns, dieses schöne neue Projekt in Mahmutlar, Alanya Center, anbieten zu können. Diese spektakulären modernen Apartments in Alanya, Mahmutlar, sind das renommierteste Projekt im Stadtteil Mahmutlar. Diese Immobilie in Alanya ist ideal für Investitionen in die Innenstadt und für …