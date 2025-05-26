  1. Realting.com
  3. Wohnkomplex Three bedroom apartment in Zeytinburnu area with sea view.

von
$490,000
BTC
5.8284525
ETH
305.4941121
USDT
484 455.4078571
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
16
ID: 27457
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1270
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 20.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Drei-Zimmer-Wohnung (3+1) mit einer Fläche von 141,5 m2 mit Meerblick ist zum Verkauf.

Das Projekt befindet sich im Bereich Zeytinburnu in der Nähe der Autobahn-, U-Bahn- und U-Bahn-Stationen Marmaray Zeytinburnu, in der Nähe ist das Marmara Forum Einkaufszentrum, sowie Bildungs- und medizinische Einrichtungen.

In der Nähe befindet sich der Buyukyalya-Komplex, wo es eine Vielzahl von Geschäften, Cafés und Restaurants gibt.

Das Projekt umfasst eine Gesamtfläche von 4.000 m2 und besteht aus einem 13-stöckigen Gebäude mit modernem Design, darunter 73 Wohnapartments mit Meerblick und Stadtblick.

In den Wohnungen: Smart Home-System, Klimaanlage und Wasserfilterung, Haushaltsgeräte (Backofen, Geschirrspüler, Herd und Haube).

Abschlussdatum: 3. Quartal 2025.

Infrastruktur:

  • Lobby
  • Fitnesscenter
  • Türkisches Bad und Sauna
  • Parkplatz
  • 24/7 Sicherheit

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.

Standort auf der Karte

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
