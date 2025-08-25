  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Zeytinburnu
  4. Wohnung in einem Neubau Geräumige Wohnungen mit Meerblick in Istanbul Zeytinburnu

Wohnung in einem Neubau Geräumige Wohnungen mit Meerblick in Istanbul Zeytinburnu

Zeytinburnu, Türkei
von
$1,67M
;
40
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27878
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Zeytinburnu

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2021
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    16

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Geräumige Wohnungen in Strandnähe mit Balkonen in Istanbul Zeytinburnu

Die Wohnungen befinden sich im Stadtteil Zeytinburnu von Istanbul. Der Stadtteil Zeytinburnu war schon immer einer der beliebtesten Stadtteile Istanbuls, dank seiner Lage am Marmarameer.

Die Wohnungen zum Verkauf in Istanbul Zeytinburnu sind 2 km vom Yachthafen Bakırköy, 1,3 km von der Metrostation Marmaray, 1,6 km vom Einkaufszentrum Olivium, 2 km vom Einkaufszentrum Marmara Forum, 5 km vom Sultan-Ahmet-Platz, 7 km vom Eminönü-Platz und 31 km vom internationalen Flughafen Istanbul entfernt.

Der Komplex mit 7 Blöcken besteht aus 848 Apartments, 1 Hotelblock und einem offenen Basar. Die Anlage verfügt über einen großen Garten, einen Innen und Außenpool, einen Spazierweg, einen Tennisplatz, Fußball- und Basketballplätze, dekorative Pools, ein Fitnesszenter, eine Sauna, ein Dampfbad, ein Spa, ein türkisches Bad, Kinderspielplätze im Innen- und Außenbereich, ein 24/7-Sicherheits- und Kamerasystem, eine Hausverwaltung sowie Innen und Außenparkplätze. Darüber hinaus verfügt der Komplex über eine Ladestation für Elektrofahrzeuge, einen stündlichen Chauffeurdienst, einen privaten Kurierdienst, einen Krankenwagen, einen Haustierpflegedienst und einen Veterinärdienst, einen Sportbereich und eine 24/7-Rezeption.

Die Wohnungen verfügen über offene und geschlossene Küchen, Balkone, eigene Bäder und Abstellmöglichkeiten. Die Wohnungen sind außerdem mit intelligentem Heimsystem, Einbaugeräten, Glasfaser-Internet-Infrastruktur, Stahltüren, Gegensprechanlage, Laminat- und Keramikböden, Duschkabine und PVC-Tischlerei-Balkontüren und -Fenstern ausgestattet.


IST-01536

Standort auf der Karte

Zeytinburnu, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, gardens and panoramic views, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Türkei
von
$1,17M
Wohnanlage Furnished villa with swimming pools and a panoramic sea view, Kalkan, Turkey
Kalkan, Türkei
von
$1,40M
Wohnanlage First class residential complex with a good infrastructure in Sisli, Istanbul, Türkiye
Sisli, Türkei
von
$192,003
Wohnanlage High-rise residence with a hotel, a business center and well-developed infrastructure in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Uskudar, Türkei
von
$5,42M
Wohnanlage Apartments 1+1 and 2+1 in the PREMIUM CLASS complex Cebeci Vista.
Kestel, Türkei
von
$207,839
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Geräumige Wohnungen mit Meerblick in Istanbul Zeytinburnu
Zeytinburnu, Türkei
von
$1,67M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Villas with private pools and parking spaces, in the tranquil and picturesque town of Gulluk, Milas, Turkey
Wohnanlage Villas with private pools and parking spaces, in the tranquil and picturesque town of Gulluk, Milas, Turkey
Wohnanlage Villas with private pools and parking spaces, in the tranquil and picturesque town of Gulluk, Milas, Turkey
Wohnanlage Villas with private pools and parking spaces, in the tranquil and picturesque town of Gulluk, Milas, Turkey
Wohnanlage Villas with private pools and parking spaces, in the tranquil and picturesque town of Gulluk, Milas, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Villas with private pools and parking spaces, in the tranquil and picturesque town of Gulluk, Milas, Turkey
Wohnanlage Villas with private pools and parking spaces, in the tranquil and picturesque town of Gulluk, Milas, Turkey
Gulluk, Türkei
von
$617,580
Es gibt mehrere Villen im Projekt, in der kleinen Fischerstadt Gulluk. 8 km vom Flughafen Bodrum/Milas entfernt. 40 km von Bodrum Stadt.Jedes Haus verfügt über Pools, Parkplätze, Terrassen für Entspannung, Wohnzimmer und Küche, 2-4 Schlafzimmer, 2-3 Bäder. Einige haben Wäschemöglichkeiten.La…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude
Wohngebäude
Wohngebäude
Wohngebäude
Wohngebäude
Alle anzeigen Wohngebäude
Wohngebäude
Bahcelievler, Türkei
von
$255,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 20
Fläche 90 m²
1 Immobilienobjekt 1
Ihre ideale Investition!* *Hauptmerkmale:* - *Lage:* Erste Reihe bei BasinExpress, was beste Sichtbarkeit und Erreichbarkeit gewährleistet. - *Fertiger Eigentumstitel:* Sichern Sie Ihre Investition mit sofortigem Eigentum. - *Vielfältige Wohnungsoptionen:* Wählen Sie aus 1+0,5, 1+1, 2+1…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
90.0
255,000
Immobilienagentur
Mehal Group
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel 3 bedroom off plan apartment in Alanya
Wohnviertel 3 bedroom off plan apartment in Alanya
Wohnviertel 3 bedroom off plan apartment in Alanya
Wohnviertel 3 bedroom off plan apartment in Alanya
Wohnviertel 3 bedroom off plan apartment in Alanya
Alle anzeigen Wohnviertel 3 bedroom off plan apartment in Alanya
Wohnviertel 3 bedroom off plan apartment in Alanya
Oba, Türkei
von
$127,807
Diese Off-Plan-Wohnung wurde vom Bauunternehmer am 03.03.2019 für fertiggestellt erklärt. Dieses Apartment mit 3 Schlafzimmern befindet sich im Prestigeviertel von Oba, umgeben von einem orangefarbenen Naturgarten. Es ist nur zweieinhalb km vom Strand und nur 1 km vom neuen Krankenhaus entfe…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Türkei
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
25.08.2025
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
26.05.2025
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
08.10.2024
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
Alle Veröffentlichungen anzeigen