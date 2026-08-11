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Neubauwohnungen in Başiskele, Türkei

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Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools and kids' playgrounds, Kocaeli, Turkey
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Başiskele, Türkei
von
$113,272
Die Residenz verfügt über eine Sauna und ein Türkisches Bad, einen Fitnessraum, Hallen- und Außenpools, einen überdachten Parkplatz, ein Café, Kinderspielplätze.Abschluss - 30/06/2025.Lage und Infrastruktur in der Nähe Einkaufszentrum - 10 MinutenKrankenhäuser - 10 MinutenSapanca Lake - 30 M…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Zeray Perla
Wohnanlage Zeray Perla
Wohnanlage Zeray Perla
Wohnanlage Zeray Perla
Wohnanlage Zeray Perla
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Wohnanlage Zeray Perla
Başiskele, Türkei
von
$251,615
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 5
Unser Projekt befindet sich im Stadtteil Başiskele in Kocaeli, direkt neben unserem Projekt Zeray Güneşi, mit einer Fläche von 24.263 m2. Es ist als 9 Blöcke, 288 Wohnungen und 20 Gewerbeflächen positioniert. Unser Projekt besteht aus 2 Phasen. In unserem Projekt haben wir Gartenduplex, Terr…
Bauherr
Zeray Construction Inc.
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Wohnanlage Zeray Güneşi
Wohnanlage Zeray Güneşi
Wohnanlage Zeray Güneşi
Wohnanlage Zeray Güneşi
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Wohnanlage Zeray Güneşi
Başiskele, Türkei
von
$154,411
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 6
Zeray bietet einen Mehrwert für das Leben in den wertvollsten Bezirken von Kocaeli und eröffnet erneut einen wertvollen Platz im Herzen von Başiskele. In Zeray Güneşi sind die unteren Stockwerke Gartenduplex, der 1. und 2. Stock sind reguläre Wohnungen und die oberen Stockwerke sind Dachdupl…
Bauherr
Zeray Construction Inc.
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TekceTekce
Wohnanlage Zeray Dilasa Orman
Wohnanlage Zeray Dilasa Orman
Wohnanlage Zeray Dilasa Orman
Wohnanlage Zeray Dilasa Orman
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Wohnanlage Zeray Dilasa Orman
Başiskele, Türkei
von
$155,268
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 5
Unser Projekt besteht aus 20 Blöcken und 660 Wohnungen auf einer Fläche von 65.000 m2 im Bezirk Yuvacık ist von Kocaeli. Es gibt Gartenduplex, Terrassenduplex und normale flache Optionen von 1 + 1 bis 4 + 1, von 89 m2 bis 355 m2.In unseren Apartments gibt es ein Türkisches Bad und eine Sau…
Bauherr
Zeray Construction Inc.
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