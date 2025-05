Wohnkomplex New residence with a spa center, a meeting room and sea views, Istanbul, Turkey

Der Komplex bietet luxuriöse Meerblick-Front-Eigenschaften mit unvergleichlicher Aussicht, vielversprechend einem Lebensstil von Eleganz und Ruhe.

Die 360 smart Apartments sind mit modernster Technologie und modernen Annehmlichkeiten ausgestattet und bieten den Bewohnern ein luxuriöses und intelligentes Wohnerlebnis, das auf Komfort, Effizienz und Komfort zugeschnitten ist.

Die Residenzen verfügen über geräumige Layouts, die mit natürlichem Licht überflutet sind und einen Panoramablick auf die Skyline der Stadt oder ruhige Grünflächen bieten. Von gemütlichen 1+1, 2+1 Appartements bis hin zu expansiven Penthäusern gibt es ein Zuhause für jeden Lebensstil und jede Vorliebe. Jede Residenz ist mit High-End-Finishs, Premium-Appliances und Smart Home-Technologie konzipiert und bietet den perfekten Hintergrund für modernes Wohnen.

Eigenschaften:

Lobby

hochmodernes Fitnesscenter

luxuriöses Spa

stilvolle Lounge

Sicherheits- und Conciergeservice rund um die Uhr

Tagungsraum

Spielzimmer

Tiefgaragen

Abschluss - 2026.

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Das Projekt ist ideal in der Nähe von Eyup gelegen und bietet den Bewohnern einen einfachen Zugang zu den Besten, die die Stadt zu bieten hat. Egal, ob Sie die lebendige Restaurantsszene, Einkaufsmöglichkeiten in gehobenen Boutiquen erkunden oder Freizeitaktivitäten im Freien genießen, alles, was Sie brauchen, ist nur wenige Schritte entfernt.