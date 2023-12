Yesilkoey, Türkei

von €190,270

Kapitulation vor: 2025

Ausländische Immobilien ab 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 200 Büros in der Russischen Föderation, den VAE, der Türkei und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Das Projekt befindet sich an einem einzigartigen Ort in der Region Altyntash, dem am schnellsten wachsenden Gebiet von Antalya. Viamar Magnolia, benannt nach der Magnolienblume, besteht aus 1 Wohnblock, 24 Wohnhäusern, 9 Gewerbe- und mehreren sozialen Zonen auf einer Fläche von 2606 m2. Dieses Projekt beherbergt 24 Apartments 2 1 ( mit einer Gesamtfläche von 87 m². ), von denen jeder m2 unter Berücksichtigung exquisiter architektonischer Details gestaltet ist, alle mit Blick auf den Pool. Infrastruktur: - Individuelle Landschaftsgestaltung; - Fahrradstation; - Kinderspielplatz; - 24-Stunden-Sicherheit; - Pool; - Transfer zum Meer; - Fitnesscenter; - Basketball- und Volleyballplatz; - Tennisplatz; - CCTV-Kameras; - Parken. Ort: Altintash ist Teil des großen Antalya Aksu. Aksu ist ein neues Gebiet, das schnell an Popularität gewonnen hat. Das Hotel liegt 25 km südlich von Antalya am Ufer des Mittelmeers im Aksu-Delta. Aksu bietet breite Sandstrände mit weichem goldenen Sand und schattigen Kiefernwäldern. Diese kleine, komfortable Gegend befindet sich östlich des Stadtzentrums in der Nähe des Flughafens Antalya. Zum Flughafen - 15 Minuten; Zum Meer - 20 Minuten. Rufen Sie an oder schreiben Sie, wir beraten Sie gerne kostenlos! Lassen Sie uns Planungsoptionen bereitstellen!