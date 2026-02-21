  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Gaziosmanpaşa
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Gaziosmanpaşa, Türkei

Istanbul
12
Antalya
87
Izmir
14
Alanya
4
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage Guarded residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Guarded residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Guarded residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Guarded residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Guarded residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Guarded residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Guarded residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Gaziosmanpaşa, Türkei
von
$398,051
Die Residenz verfügt über einen Parkplatz, einen Fitnessraum, ein Türkisches Bad und eine Sauna, einen Kinderspielplatz, einen Pool, einen Garten, rund um die Uhr Sicherheit.Lage und Infrastruktur in der Nähe U-Bahn Station - 100 MeterE-5 Autobahn - 3,5 kmMaslak - 10 MinutenNeuer Flughafen -…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Aksemsettin Bulvari, Türkei
von
$193,993
Eigenschaften:üppig angelegte GärtenJogging und WanderwegeKinderfreundliche Spielplätze und Freiräume für FamilienaktivitätenKaskaden und dekorative WasserelementeSichere und gemeinsame Bereiche für ein komfortables ErlebnisSozialräume für Mehrzweck- und FreizeitaktivitätenFitnesscenterSauna…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a spa center, a meeting room and sea views, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a spa center, a meeting room and sea views, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a spa center, a meeting room and sea views, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a spa center, a meeting room and sea views, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a spa center, a meeting room and sea views, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a spa center, a meeting room and sea views, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a spa center, a meeting room and sea views, Istanbul, Turkey
Gaziosmanpaşa, Türkei
von
$235,777
Der Komplex bietet luxuriöse Meerblick-Front-Eigenschaften mit unvergleichlicher Aussicht, vielversprechend einem Lebensstil von Eleganz und Ruhe.Die 360 smart Apartments sind mit modernster Technologie und modernen Annehmlichkeiten ausgestattet und bieten den Bewohnern ein luxuriöses und in…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Otium DevelopmentOtium Development
Wohngebäude Istanbul apartment compound, Gaziosmanpasa
Wohngebäude Istanbul apartment compound, Gaziosmanpasa
Wohngebäude Istanbul apartment compound, Gaziosmanpasa
Wohngebäude Istanbul apartment compound, Gaziosmanpasa
Wohngebäude Istanbul apartment compound, Gaziosmanpasa
Alle anzeigen Wohngebäude Istanbul apartment compound, Gaziosmanpasa
Wohngebäude Istanbul apartment compound, Gaziosmanpasa
Gaziosmanpaşa, Türkei
von
$129,462
Warum dieses Eigentum 谷؟ Das Projekt ist reich an historischem Erbe. Es befindet sich in Gaziosmanpasa, einer der zentralen Regionen Istanbuls. Es liegt in der Nähe aller Transportlinien, Handelszentren, Einrichtungen und Dienstleistungen. Es ist ein Wohnprojekt, das für Investitionen …
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound
Wohngebäude Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound
Wohngebäude Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound
Wohngebäude Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound
Wohngebäude Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound
Alle anzeigen Wohngebäude Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound
Wohngebäude Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound
Gaziosmanpaşa, Türkei
von
$49,532
Warum dieses Eigentum 谷؟ Der Projektstandort ist im Zentrum von Gaziosmanpasa charakteristisch, da er eine der schönsten Regionen Istanbuls ist, in der kontinuierlich Wachstum und Entwicklung stattfinden. Das Projekt ist neben der Nähe zu mehreren Touristenattraktionen und Unterhaltungszen…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen