Townhouses with garden view, near forest and lake, Bahçeşehir, Istanbul, Turkey

Marmararegion, Türkei

von €350,000

Das größte Gelände der Stadt hat entlang der West Istanbul Marina angehoben. Die größte Verbindung der Stadt mit 5.000 + verschiedenen Einheitentypen von 1 + 1, um Häuser zu erwähnen. Ein einzigartiges Lebenskonzept mit privatem Yachthafen, Seabus Pier, Restaurants und Unterhaltungshalle in der Marina, Einrichtungen der 1. Klasse, einzigartigem und unschätzbarem Meerblick und Einkaufszentrum. Eigentlich ist es mehr als ein Projekt, es ist eine Stadt mit sich. Entfernungsdiagramm: West Istanbul Marina: Direkter Zugang Marina Mall: Direkter Zugang Marina Beach: Direkter Zugang Ambarlı Seabus Pierre: Direkter Zugang Torium Mall: 5 min Marmara Park Mall: 5 min Pelican Mall: 15 Min. Akbatı Mall: 15 min Mall of Istanbul: 25 min Haramidere Connection Way: 5 min E-5 Autobahn: 10 min TEM Highway: 15 Min. Avcılar: 15 Min. Büyükçekmece See: 20 min Büyükçekmece Strand: 20 min