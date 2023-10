Marmararegion, Türkei

von €474,476

198 m² 1

Kapitulation vor: 2023

Bauherr: Artas Holding

Wir begrüßen Sie in der Welt des Wohnens der Zukunft auf unserem einzigartigen LCD - einer Stadt in der Stadt! Hier haben Sie jede Gelegenheit für ein angenehmes und glückliches Leben. Genießen Sie die hervorragende Infrastruktur rund um das Projekt, einschließlich Ihres eigenen Einkaufszentrums, das alle Ihre Anforderungen erfüllt. Das größte Privileg unseres Projekts sind mehr als 65% des von Landschaftszonen besetzten Gebiets. Diese Verschmelzung von Natur und Stadt schafft eine einzigartige harmonische Atmosphäre. Gehen Sie die interne Infrastruktur entlang und genießen Sie einen ganzen Kilometer zu Fuß! Das Zentrum unseres Projekts ähnelt einem olympischen Dorf mit 5 Tennisplätzen, einem Fußballplatz, Basketballplätzen und drei Außenpools. Und im Winter werden Sie nicht ohne Schwimmen bleiben, weil wir einen Innenpool haben! Zu den sozialen Einrichtungen gehören 5 Spielbereiche für Kinder, ein Fitnessstudio, eine Sauna und ein Türkisches Bad. Dies ist ein Ort, an dem die Pflege der Gesundheit und des Wohlbefindens jedes Bewohners Priorität hat. Drei U-Bahn-Stationen an den Grenzen des Projekts bieten eine direkte Verbindung zum Flughafen und Stadtzentrum, zum Shishli-Viertel und nach Marmaray. Das Bewegen in der Stadt war noch nie so einfach und bequem. Das Projekt wird vom Bau privater Universitäten, internationaler Schulen, medizinischer Zentren, öffentlicher Schulen, Kulturzentren, Bibliotheken und zweier Moscheen begleitet. Es gibt auch öffentliche und private Krankenhäuser rund um das Projekt. Nur wenige Schritte vom LCD der Zukunft entfernt befindet sich einer der größten Unterhaltungsorte in Istanbul, der an Disney Land erinnert. Das Projekt umfasst 137 Blöcke, mehr als 2200 Wohnungen mit verschiedenen Layouts von 1 + 1 bis 4 + 1. Tapu ist bereit und geeignet, um die Staatsbürgerschaft zu erhalten. Nur 30 Minuten vom Flughafen Istanbul entfernt und mit direktem Zugang zur TEM-Autobahn. 3 U-Bahn-Stationen werden bald eröffnet. Dies ist unsere Vision eines Lebens im Einklang mit Natur und Stadt, mit der Gesellschaft und unserer eigenen Persönlichkeit. Dieses Projekt ist nicht nur ein Ort zum Leben, es ist Ihre persönliche Ecke, in der das Leben gedeiht. Machen Sie mit und lassen Sie dieses Projekt Ihr neues Zuhause werden!