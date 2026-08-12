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Neubauten zum Verkauf in Marmararegion

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Wohnanlage New residence with a cinema and a fitness center near metro and metrobus stations, Beşiktaş, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a cinema and a fitness center near metro and metrobus stations, Beşiktaş, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a cinema and a fitness center near metro and metrobus stations, Beşiktaş, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage New residence with a cinema and a fitness center near metro and metrobus stations, Beşiktaş, Istanbul, Turkey
Besiktas, Türkei
von
$401,447
Die Residenz verfügt über ein Fitnesscenter, einen Dampfraum, eine Sauna, einen Fitnessraum und ein Pilates-Studio, ein Kino, einen Mehrzweckraum.Vorteile Garantierter Ertrag von 5 % für 2 Jahre in der türkischen Lira.Lage und Infrastruktur in der Nähe U-Bahn Station - 300 MeterMetrobus - 50…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage New apartments in a residential complex near the beach promenade, Kadikoy, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments in a residential complex near the beach promenade, Kadikoy, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments in a residential complex near the beach promenade, Kadikoy, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments in a residential complex near the beach promenade, Kadikoy, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments in a residential complex near the beach promenade, Kadikoy, Istanbul, Turkey
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Kadikoy, Türkei
von
$346,893
Apartments in einem modernen Wohnkomplex mit einem großen Einkaufszentrum und einer Vielzahl von Annehmlichkeiten. Das Projekt in Kadikoy vereint vielseitige Architektur und einen hohen Lebensstandard. Einige Apartments bieten Blick auf das Marmara Meer.Lage und Infrastruktur in der Nähe In …
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Türkei
von
$1,07M
Wir bieten Apartments mit Parkplätzen in einem Elite-Komplex an der Küste.Die Residenz verfügt über Innen- und Außenpools, eine Garage und einen Parkplatz, Basketball- und Tennisplätze, ein Fitnesscenter, eine Sauna, ein Türkisches Bad, einen Massageraum, einen Spielraum, einen Kinderspielpl…
Immobilienagentur
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TekceTekce
Wohnanlage Three bedroom apartment in Zeytinburnu area with sea view.
Wohnanlage Three bedroom apartment in Zeytinburnu area with sea view.
Wohnanlage Three bedroom apartment in Zeytinburnu area with sea view.
Wohnanlage Three bedroom apartment in Zeytinburnu area with sea view.
Wohnanlage Three bedroom apartment in Zeytinburnu area with sea view.
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Wohnanlage Three bedroom apartment in Zeytinburnu area with sea view.
, Türkei
von
$490,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Drei-Zimmer-Wohnung (3+1) mit einer Fläche von 141,5 m2 mit Meerblick ist zum Verkauf.Das Projekt befindet sich im Bereich Zeytinburnu in der Nähe der Autobahn-, U-Bahn- und U-Bahn-Stationen Marmaray Zeytinburnu, in der Nähe ist das Marmara Forum Einkaufszentrum, sowie Bildungs- und medizini…
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohnanlage Residence with swimming pools, a spa and a parking, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, a spa and a parking, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, a spa and a parking, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, a spa and a parking, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, a spa and a parking, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage Residence with swimming pools, a spa and a parking, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Türkei
von
$337,921
Wir bieten Apartments mit Panoramablick auf die Stadt.Die Residenz verfügt über Geschäfte, einen 5-stufigen Parkplatz, Innen- und Außenpools, einen Fitnessraum, einen Wellnessbereich, eine Sauna, ein Yogastudio.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in der Nähe von C…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage New residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage New residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Türkei
von
$460,609
Die Residenz verfügt über einen zweistufigen überdachten Parkplatz und Parkplätze im Freien, einen großen angelegten Grünbereich, einen Swimmingpool, einen Sportkomplex, einen Basketballplatz, eine Sauna und einen Hamam.Es gibt Fläche 5 Wohnungen auf jeder Etage.Abschluss - Dezember, 2023.Au…
Immobilienagentur
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Wohnanlage Apartment 1+1 in the LUXURY complex Kordon İstanbul.
Wohnanlage Apartment 1+1 in the LUXURY complex Kordon İstanbul.
Wohnanlage Apartment 1+1 in the LUXURY complex Kordon İstanbul.
Wohnanlage Apartment 1+1 in the LUXURY complex Kordon İstanbul.
Wohnanlage Apartment 1+1 in the LUXURY complex Kordon İstanbul.
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Wohnanlage Apartment 1+1 in the LUXURY complex Kordon İstanbul.
7 b b no 5 Bergedent Vadistanbul, Türkei
von
$250,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Videos of the apartments are available upon request. An incredibly competitive offer – at least $200,000 cheaper than other sellers. A one-bedroom apartment (1+1 bedroom), with a total area of ​​76 m2, is for sale in the LUXURY Kordon Istanbul complex. The project has a total area of …
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohnanlage Residence with a picturesque view, swimming pools and lounge areas, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a picturesque view, swimming pools and lounge areas, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a picturesque view, swimming pools and lounge areas, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a picturesque view, swimming pools and lounge areas, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a picturesque view, swimming pools and lounge areas, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a picturesque view, swimming pools and lounge areas, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Türkei
von
$411,863
Wir bieten Apartments mit Panoramablick auf den See.Die Residenz verfügt über große Grünflächen, Swimmingpools, einen Kinderspielplatz und Sportplätze, einen Loungebereich, Wanderwege, Sicherheit, Innen- und Außenpools, eine Sauna, einen Hamam, einen Fitnessraum, einen Parkplatz, ein Café un…
Immobilienagentur
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Wohnanlage Apartments with terraces in a residence with swimming pools, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments with terraces in a residence with swimming pools, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments with terraces in a residence with swimming pools, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments with terraces in a residence with swimming pools, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments with terraces in a residence with swimming pools, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage Apartments with terraces in a residence with swimming pools, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Türkei
von
$358,141
Wir bieten Apartments mit großen Terrassen und Blick auf das Marmara Meer und den See.Die Residenz verfügt über Kinderspielplätze und Sportplätze, Gehwege, Sicherheit, Innen- und Außenpools, eine Sauna und einen Hamam, einen Fitnessraum, einen Parkplatz.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das…
Immobilienagentur
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Wohnanlage New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Türkei
von
$535,222
Wir bieten Apartments mit Parkplätzen, Balkonen und Terrassen.Die Residenz verfügt über einen großen Grünbereich, einen Parkplatz, einen Swimmingpool, ein Fitnesscenter, ein Türkisches Bad, eine Sauna und ein Dampfbad, Kinderspielplätze im Innen- und Außenbereich.Abschluss - Dezember, 2024.L…
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Wohnanlage New residence with swimming pools and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a shopping mall, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage New residence with swimming pools and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Hadimkoy Yolu Caddesi, Türkei
von
$239,756
Die Residenz verfügt über Innen- und Außenpools, ein Fitnesscenter, ein Türkisches Bad und eine Sauna, Tennis- und Basketballplätze, einen Kinderspielplatz, ein Einkaufszentrum.Abschluss - Dezember, 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe U-Bahn-Station - 1 MinuteKrankenhaus - 4 MinutenUnive…
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Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kindergarten close to the sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kindergarten close to the sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kindergarten close to the sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kindergarten close to the sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kindergarten close to the sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kindergarten close to the sea, Istanbul, Turkey
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Kartal, Türkei
von
$193,993
Wir bieten Apartments mit Parkplätzen.Die Residenz verfügt über einen Kindergarten, einen Parkplatz, einen Swimmingpool, einen Fitnessraum, ein Café.Abschluss - Dezember, 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe Flughafen - 9.5 km (15 Minuten)Pendik Marina - 6,8 km (10 Minuten)Einkaufszentrum…
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Wohnanlage Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
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Sisli, Türkei
von
$2,89M
Wir bieten qualitativ hochwertige Apartments und Penthouses mit verschiedenen Layouts (von zwei bis vier Schlafzimmern). Die Wohnung hat einen Panoramablick auf die Stadt, private Terrassen und Pools.Die Residenz verfügt über große Grünflächen, einen Parkplatz, eine Sauna, einen Innenpool, e…
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Wohnanlage New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Türkei
von
$265,848
Das multifunktionale Projekt umfasst Wohn-, Gewerbe-, Büroeinheiten.Die Fenster bieten Blick auf das Meer, den See und die Stadt.Abschluss - 30/06/2025.Lage und Infrastruktur in der Nähe 200 Meter von Beykent University100 Meter vom Einkaufszentrum Perlavista200 Meter vom Staatlichen Kranken…
Immobilienagentur
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Wohnanlage Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
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Zeytinburnu, Türkei
von
$2,15M
Das Projekt wird ein globales Beispiel in Bereichen wie die richtige Wiederherstellung historischer Gebäude mit einem zeitgenössischen architektonischen Ansatz setzen.Der Wohnkomplex verfügt über 76 Wohnungen, 36 Loft-Wohnungen, 3 Geschäfte, Hallenbad, Spa-Bereich, Spielplatz, technisches Se…
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Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Türkei
von
$1,59M
Wir bieten Villen mit großen Gärten und Panoramablick auf den See und das Meer.Es ist möglich, einen Pool zu bauen.Die Residenz bietet rund um die Uhr Sicherheit, Hallen- und Außenpools, Cafés und Restaurants, einen Fitnessraum, Sportplätze und Kinderspielplätze.Ausstattung und Ausstattung i…
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Wohnanlage Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Çekmeköy, Türkei
von
$452,651
Es gibt mehr als nur Häuser in diesem Komplex. Es gibt üppige Gärten, fröhliche Kinder, geräumige Terrasse Balkone zum Entspannen mit Vergnügen, und vieles mehr. Es gibt nur 342 Familien, Natur und Glück. In risikoarmen Häusern öffnen sich Ihre Türen zum Garten, Terrassen und Balkon.Eigensch…
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Wohnanlage High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Türkei
von
$1,08M
Wir bieten Apartments mit Panoramablick auf das Meer und die Stadt.Die Residenz verfügt über große Grünflächen, rund um die Uhr Sicherheit, einen dreistufigen Tiefgaragen, ein Fitnesscenter, einen Wellnessbereich mit einer Sauna, einem Hamam und einem Whirlpool, einen Konferenzraum, einen Au…
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Wohnanlage New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Türkei
von
$158,180
Das Projekt Forev Modern Haliç, das neben der historischen Textur von Eyüp und dem Goldenen Horn ansteigt, bietet Ihnen optimale Wohnräume im Einklang mit den heutigen Trends mit den Privilegien, die es bietet. Unsere Wohnungen, passend für jeden Bedarf entworfen, öffnen die Türen eines komf…
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Wohnanlage New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Türkei
von
$1,41M
Wir bieten schöne Villen mit Panoramablick auf das Marmara Meer, Gärten und Parkplätze.Die Residenz verfügt über rund um die Uhr Sicherheit, einen Innenpool und einen Sportclub.Abschluss - August 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in der Nähe eines der größten …
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Wohngebäude Dünya Şehir Maltepe
Wohngebäude Dünya Şehir Maltepe
Wohngebäude Dünya Şehir Maltepe
Wohngebäude Dünya Şehir Maltepe
Wohngebäude Dünya Şehir Maltepe
Wohngebäude Dünya Şehir Maltepe
Maltepe, Türkei
von
$244,000
Dünya Şehir Maltepe ist ein herausragendes Wohnprojekt auf der asiatischen Seite Istanbuls im Stadtteil Maltepe – Esenkent. Das Projekt erstreckt sich über eine Fläche von 26.000 m² und umfasst mehr als 780 Wohneinheiten in neun Wohngebäuden, von denen viele einen beeindruckenden Blick auf d…
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Binaa Investment
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Wohnanlage Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Atasehir, Türkei
von
$633,977
Das Projekt ist ein Wohnkomplex von 3 separaten Gebäuden mit Wohnungen. Das Projekt umfasst auch verschiedene Annehmlichkeiten und Infrastruktur: Innen- und Außenpools, Fitnessbereich im Freien, Sonnenterrassen, Fitnesscenter, Sauna, Tischtennis, Kinderspielplatz, Basketballplatz, Geschäfte,…
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Wohnanlage New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Aksemsettin Bulvari, Türkei
von
$193,993
Eigenschaften:üppig angelegte GärtenJogging und WanderwegeKinderfreundliche Spielplätze und Freiräume für FamilienaktivitätenKaskaden und dekorative WasserelementeSichere und gemeinsame Bereiche für ein komfortables ErlebnisSozialräume für Mehrzweck- und FreizeitaktivitätenFitnesscenterSauna…
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Wohnanlage High-rise residence with a hotel, a business center and well-developed infrastructure in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with a hotel, a business center and well-developed infrastructure in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with a hotel, a business center and well-developed infrastructure in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with a hotel, a business center and well-developed infrastructure in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with a hotel, a business center and well-developed infrastructure in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage High-rise residence with a hotel, a business center and well-developed infrastructure in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with a hotel, a business center and well-developed infrastructure in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Uskudar, Türkei
von
$5,42M
Eines der größten Wohnimmobilienprojekte in Istanbul. Neben den Wohnungen, umfasst es Büros, ein Einkaufszentrum, ein 5* Hotel. Die ersten 11 Etagen sind vom Hotel besetzt, dann gibt es 320 Apartments, von denen 197 voll möbliert sind. Darüber hinaus gibt es einen privaten Pool, Spa, Restaur…
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Wohngebäude Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Wohngebäude Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Wohngebäude Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Wohngebäude Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Wohngebäude Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
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Wohngebäude Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Ceylan Sokagi, Türkei
von
$300,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Warum diese Immobilie Wohnungen zum Verkauf in Beylikdüzü Istanbul, mit einem unverwechselbaren ästhetischen und funktionalen Design. Ein gesundes Leben im Herzen grüner Gärten, die Frieden inspirieren. Es liegt in der Nähe von Einkaufszentren und prominenten Bildungs-, Gesundheits- und Kult…
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Binaa Investment
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Wohnanlage New residence with a swimming pool, restaurants and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, restaurants and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, restaurants and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, restaurants and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, restaurants and a shopping mall, Istanbul, Turkey
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Fatih, Türkei
von
$318,348
Wir bieten Apartments mit geräumigen Terrassen.Die Residenz verfügt über ein Fitnesscenter, einen Pool, eine Sauna, ein Türkisches Bad, Kinderspielplätze, Restaurants ans Cafés, ein Einkaufszentrum.Abschluss - April, 2026.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in der…
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TRANIO
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Wohngebäude Via Life Eyup
Wohngebäude Via Life Eyup
Wohngebäude Via Life Eyup
Wohngebäude Via Life Eyup
Wohngebäude Via Life Eyup
Alle anzeigen Wohngebäude Via Life Eyup
Wohngebäude Via Life Eyup
Pirincci Kemerburgaz Yolu, Türkei
von
$350,000
Via Life Eyup ist ein modernes Wohnprojekt im Bau im Stadtteil Eyüp Sultan in Istanbul und erstreckt sich über ein 12.000 m² großes Grundstück. Das Projekt umfasst 5 Wohngebäude mit mehr als 350 Wohnungen in verschiedenen Grundrissen von 2+1 bis 5+1, die modernen Wohnkomfort und funktionales…
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Binaa Investment
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Wohngebäude Wohnungen mit separatem Whirlpool und Blick auf den Bosporus in Beşiktaş
Wohngebäude Wohnungen mit separatem Whirlpool und Blick auf den Bosporus in Beşiktaş
Wohngebäude Wohnungen mit separatem Whirlpool und Blick auf den Bosporus in Beşiktaş
Wohngebäude Wohnungen mit separatem Whirlpool und Blick auf den Bosporus in Beşiktaş
Wohngebäude Wohnungen mit separatem Whirlpool und Blick auf den Bosporus in Beşiktaş
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Wohngebäude Wohnungen mit separatem Whirlpool und Blick auf den Bosporus in Beşiktaş
Besiktas, Türkei
von
$3,69M
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 14
Wohnungen mit Blick auf den Bosporus, großem Balkon und 500 m Entfernung zum Einkaufszentrum Akmerkez in Beşiktaş, Istanbul Die zum Verkauf stehenden Wohnungen befinden sich im Stadtteil Levent in Beşiktaş. Levent ist das Finanzzentrum von Istanbul und mit seinem hohen täglichen Verkehrsaufk…
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TEKCE Real Estate
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Wohnanlage New residence with swimming pools and restaurants near E-5 highway, close to the beach, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and restaurants near E-5 highway, close to the beach, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and restaurants near E-5 highway, close to the beach, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and restaurants near E-5 highway, close to the beach, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and restaurants near E-5 highway, close to the beach, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage New residence with swimming pools and restaurants near E-5 highway, close to the beach, Istanbul, Turkey
Kartal, Türkei
von
$422,650
Wir bieten geräumige und komfortable Apartments mit verschiedenen Layouts (von 1 bis 4 Schlafzimmer).Die Residenz verfügt über Pools und angelegte Grünflächen, einen Parkplatz, Kinderspielplätze und Sportplätze, einen Fitnessraum und eine Sauna, Restaurants, Cafés und Geschäfte.Abschluss - F…
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TRANIO
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Wohngebäude Sinpaş Saklı Koru Konakları
Wohngebäude Sinpaş Saklı Koru Konakları
Wohngebäude Sinpaş Saklı Koru Konakları
Wohngebäude Sinpaş Saklı Koru Konakları
Kucukcekmece, Türkei
von
$260,000
Sinpaş Saklı Koru Konakları ist ein luxuriöses Wohnprojekt im Stadtteil Küçükçekmece / Atakent in Istanbul. Das Projekt erstreckt sich über eine Fläche von 30.000 m², davon sind 18.420 m² als Grünflächen gestaltet. Die Wohnanlage umfasst 540 Wohnungen mit unterschiedlichen Grundrissen. Si…
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Binaa Investment
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Wohnanlage Two bedroom apartment near the financial center.
Wohnanlage Two bedroom apartment near the financial center.
Wohnanlage Two bedroom apartment near the financial center.
Wohnanlage Two bedroom apartment near the financial center.
Wohnanlage Two bedroom apartment near the financial center.
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Wohnanlage Two bedroom apartment near the financial center.
Atasehir, Türkei
von
$315,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Der Komplex befindet sich in Atanehir Bezirk auf der asiatischen Seite von Istanbul in der Nähe des Finanzbezirks FİNANS MERKEZİ, auf einer Gesamtfläche von 8.000 m2, besteht aus einem 16-stöckigen Schmetterlingsblock, insgesamt 66 Wohnungen, 2 + 1 bis 3 + 1 Layouts, mit Flächen von 92 m2 bi…
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Smart Home
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Wohngebäude Nivak Florya
Wohngebäude Nivak Florya
Wohngebäude Nivak Florya
Wohngebäude Nivak Florya
Wohngebäude Nivak Florya
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Wohngebäude Nivak Florya
Bakırköy, Türkei
Preis auf Anfrage
Nivak Florya ist ein luxuriöses Wohnprojekt mit niedriger Bebauung im Stadtteil Şenlikköy in Bakırköy. Das Projekt erstreckt sich über eine Fläche von 20.500 m² und umfasst 12 Wohngebäude mit insgesamt 96 exklusiven Wohneinheiten. Die Wohnungen reichen von 2+1 bis 7+1 und bieten großzügige, …
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Binaa Investment
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Wohnanlage New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Atasehir, Türkei
von
$480,507
Die moderne Residenz bietet eine breite Palette von Wohnungen: Wohnungen mit 1-3 Schlafzimmer, Duplex-Wohnungen mit 2 Schlafzimmern.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich direkt vor dem Einkaufszentrum Palladium, 350 Meter von der U-Bahn-Station Atasehir und in der N…
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TRANIO
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Wohngebäude Wohnungen mit reichhen sozialen Einrichtungen in Istanbul Beşiktaş
Wohngebäude Wohnungen mit reichhen sozialen Einrichtungen in Istanbul Beşiktaş
Wohngebäude Wohnungen mit reichhen sozialen Einrichtungen in Istanbul Beşiktaş
Wohngebäude Wohnungen mit reichhen sozialen Einrichtungen in Istanbul Beşiktaş
Wohngebäude Wohnungen mit reichhen sozialen Einrichtungen in Istanbul Beşiktaş
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Wohngebäude Wohnungen mit reichhen sozialen Einrichtungen in Istanbul Beşiktaş
Besiktas, Türkei
von
$799,000
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 6
Wohnungen in einer Wohnanlage in Meeresnähe in Istanbul Beşiktaş Die Wohnungen in einem Projekt zeichnen sich durch ihre vorteilhafte Lage aus. Beşiktaş befindet sich auf der europäischen Seite von İstanbul und zieht die Aufmerksamkeit durch den Blick auf den Bosporus auf sich. Darüber hinau…
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TEKCE Real Estate
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Wohngebäude Istanbul Safakoy Apartment Compound
Wohngebäude Istanbul Safakoy Apartment Compound
Wohngebäude Istanbul Safakoy Apartment Compound
Wohngebäude Istanbul Safakoy Apartment Compound
Wohngebäude Istanbul Safakoy Apartment Compound
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Wohngebäude Istanbul Safakoy Apartment Compound
Küçükçekmece Wedding Palace, Türkei
von
$178,000
Etagenzahl 5
Fläche 50 m²
1 Immobilienobjekt 1
Warum diese Immobilie Wohnungen zum Verkauf in Istanbul Kucukcekmece neben den Schnellverkehrsstationen. Es ist nur wenige Schritte von den prominenten Bildungs- und Gesundheitszentren in der Region entfernt. Es ist eine vielversprechende Gelegenheit in einem der wichtigsten Investitionsgebi…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
50.0
227,057
Immobilienagentur
Binaa Investment
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Wohnanlage Residential complex near parks, shopping centres and metrobus station, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex near parks, shopping centres and metrobus station, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex near parks, shopping centres and metrobus station, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex near parks, shopping centres and metrobus station, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex near parks, shopping centres and metrobus station, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage Residential complex near parks, shopping centres and metrobus station, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Türkei
von
$371,572
Das Projekt auf europäischer Seite von Istanbul, in Beylikdüzü, dem neuen Stadtgebiet Istanbuls. Der Komplex überblickt das Marmara Meer und Parks. Die nahe gelegene U-Bahn-Station ist ein Vorteil und Wert für Investoren.Das Projekt hat 3 Blöcke mit Gewerbefläche und eine Vielzahl von flache…
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TRANIO
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Wohngebäude Beylikduzu Istanbul apartments project
Wohngebäude Beylikduzu Istanbul apartments project
Wohngebäude Beylikduzu Istanbul apartments project
Wohngebäude Beylikduzu Istanbul apartments project
Wohngebäude Beylikduzu Istanbul apartments project
Alle anzeigen Wohngebäude Beylikduzu Istanbul apartments project
Wohngebäude Beylikduzu Istanbul apartments project
, Türkei
von
$240,000
Etagenzahl 12
Warum diese Immobilie? Die Projektzone ist eines der wichtigsten Zentren Europas Istanbuls. Seine Nähe zum Hayat Valley Park macht es zu einem Ziel für Investoren und diejenigen, die im Herzen der Natur leben möchten. Das Projekt wird von der Regierung garantiert und umfasst 1156 Wohnungen u…
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Binaa Investment
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Wohnanlage Residential complex close to stores and shopping malls, in a prestigious area of the European part of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex close to stores and shopping malls, in a prestigious area of the European part of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex close to stores and shopping malls, in a prestigious area of the European part of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex close to stores and shopping malls, in a prestigious area of the European part of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex close to stores and shopping malls, in a prestigious area of the European part of Istanbul, Turkey
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Wohnanlage Residential complex close to stores and shopping malls, in a prestigious area of the European part of Istanbul, Turkey
Esenyurt, Türkei
von
$128,334
Das Projekt verfügt über 9 separate Wohngebäude sowie 33 Läden und Büroräume.Die Wohnanlage verfügt über Apartments mit 1-4 Schlafzimmern, mit Fläche von 41 - 227 m2.Ausstattung und Ausstattung im Haus Der Wohnkomplex verfügt auch über eine Sauna, einen Kinderpool, ein Hamam und eine 24/7-Si…
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TRANIO
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Wohnanlage Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Maltepe, Türkei
von
$517,718
Ein führender türkischer Entwickler hat den Verkauf eines neuen Projekts mit Blick auf das Meer, die Fürsteninseln und den Wald gestartet. Die Projekte dieses Entwicklers haben immer hochwertige, perfekte Standorte und die besten Materialien auf dem Markt.Das Wohnprojekt besteht aus 3 Blöcke…
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TRANIO
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Wohnanlage Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Türkei
von
$338,245
Wir bieten Apartments mit Panoramablick auf den See und das Marmara Meer.Die Residenz verfügt über einen Parkplatz, einen Kinderspielplatz, einen Grünbereich, einen Fitnessraum, rund um die Uhr Sicherheit.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich nur einen Gehminuten vo…
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TRANIO
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Wohnanlage 1+1 apartment in the Topkapi 29 complex in the center of Istanbul.
Wohnanlage 1+1 apartment in the Topkapi 29 complex in the center of Istanbul.
Wohnanlage 1+1 apartment in the Topkapi 29 complex in the center of Istanbul.
Wohnanlage 1+1 apartment in the Topkapi 29 complex in the center of Istanbul.
Wohnanlage 1+1 apartment in the Topkapi 29 complex in the center of Istanbul.
Wohnanlage 1+1 apartment in the Topkapi 29 complex in the center of Istanbul.
Wohnanlage 1+1 apartment in the Topkapi 29 complex in the center of Istanbul.
Zeytinburnu, Türkei
von
$348,428
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Thanks to its convenient location in Istanbul, along with the city's historic district, Zeytinburnu is one of the most attractive areas for real estate investors. The complex is being built on a 94,000 m² area, with 35,000 m² of green landscaping. It consists of 17 residential and 3 comme…
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Smart Home
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Wohngebäude Wohnbauprojekt Wohnungen mit Annehmlichkeiten in Şişli, Istanbul
Wohngebäude Wohnbauprojekt Wohnungen mit Annehmlichkeiten in Şişli, Istanbul
Wohngebäude Wohnbauprojekt Wohnungen mit Annehmlichkeiten in Şişli, Istanbul
Wohngebäude Wohnbauprojekt Wohnungen mit Annehmlichkeiten in Şişli, Istanbul
Wohngebäude Wohnbauprojekt Wohnungen mit Annehmlichkeiten in Şişli, Istanbul
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Wohngebäude Wohnbauprojekt Wohnungen mit Annehmlichkeiten in Şişli, Istanbul
Sisli, Türkei
von
$2,10M
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Wohnungen in einem umfassenden Wohnbauprojekt in Şişli, Istanbul Dieses umfassende Projekt befindet sich in Şişli, einem der am weitesten entwickelten Stadtteile auf der europäischen Seite von Istanbul. Das Gebiet ist eines der Top-Gebiete in Bezug auf den Grundstückswert in Istanbul. Es ist…
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TEKCE Real Estate
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Wohnanlage New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
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Basaksehir, Türkei
von
$272,586
Projektinfrastruktur:HallenbadGymnasiumTürkisches BadSaunaInnenwanderwegeKinderspielplätzeGeschlossene und offene Parkplätze24-Stunden-SicherheitAbschluss - September, 2026.Ausstattung und Ausstattung im Haus Hochwertige Oberflächen3 Meter hohe Decken3 Elektrogeräte in der KüchePanoramafenst…
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Wohnanlage New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Türkei
von
$188,024
Wir bieten Apartments mit Terrassen und Blick auf das Meer und den Yachthafen.Die Residenz verfügt über Pools, Kinderspielplätze, Grünflächen, eine Sauna und ein Türkisches Bad, einen Fitnessraum, ein Café, einen Parkplatz.Abschluss - März 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkun…
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TRANIO
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Wohnanlage New residential complex with a swimming pool and a fitness center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool and a fitness center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool and a fitness center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool and a fitness center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool and a fitness center, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage New residential complex with a swimming pool and a fitness center, Istanbul, Turkey
Kartal, Türkei
von
$240,040
Die neue Wohnanlage mit verschiedenen Arten von Wohnungen: Zweizimmer-, Dreizimmer- und Vierzimmerwohnungen.Neben den Apartments verfügt das Projekt über Kinderspielplätze, einen Innen- und Außenparkplatz, einen Außenpool, ein Türkisches Bad, eine Sauna, eine Cafeteria, ein Fitnesscenter und…
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Wohngebäude Albatros Life
Wohngebäude Albatros Life
Wohngebäude Albatros Life
Wohngebäude Albatros Life
Wohngebäude Albatros Life
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Wohngebäude Albatros Life
Buyukcekmece, Türkei
von
$185,000
Albatros Life bietet ein elegantes Wohnkonzept im Istanbuler Stadtteil Büyükçekmece. Das Projekt umfasst moderne Wohn- und Gewerbeeinheiten in einer ruhigen Küstenlage und ist sofort bezugsfertig. Albatros Life vereint Komfort, Privatsphäre und ein familienfreundliches Wohnumfeld mit eine…
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Binaa Investment
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Wohnanlage Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Türkei
von
$3,27M
Der Wohnkomplex besteht aus Villen mit 4-5 Schlafzimmern. Die Häuser haben Balkone oder Terrassen. Sie befinden sich neben dem Yachthafen.Der Wohnkomplex ist Teil eines modernen Urbanisationsprojekts, der Küstenstadt Istanbul mit 55 km Küstenlinie.Es besteht die Möglichkeit, einen Rabatt von…
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Wohnanlage New apartments in a residence with a swimming pool and sports grounds, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments in a residence with a swimming pool and sports grounds, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments in a residence with a swimming pool and sports grounds, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments in a residence with a swimming pool and sports grounds, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments in a residence with a swimming pool and sports grounds, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage New apartments in a residence with a swimming pool and sports grounds, Istanbul, Turkey
Kartal, Türkei
von
$312,425
Wir bieten geräumige und hochwertige Apartments mit verschiedenen Layouts. Einige Wohnung haben Blick auf das Meer und die Inseln.Die gehobene Residenz verfügt über einen Fitnessraum und ein Fitnesscenter, eine Sauna, einen Innenpool, einen Dampfraum, einen Parkplatz und eine Garage, ein Tür…
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Wohnanlage Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
Uskudar, Türkei
von
$543,181
Das Projekt befindet sich im Eliteviertel von Uskudar im anatolischen Teil von Istanbul, umgeben von Naturschutzgebieten und Waldparks.Das Projekt hat einen malerischen Blick auf den Çamlıcu TV Tower, der in 8 Minuten mit dem Auto erreichbar ist, um das Frühstück vom Aussichtsdeck zu genieße…
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Wohngebäude Golden Palace Halic
Wohngebäude Golden Palace Halic
Wohngebäude Golden Palace Halic
Wohngebäude Golden Palace Halic
Wohngebäude Golden Palace Halic
Alle anzeigen Wohngebäude Golden Palace Halic
Wohngebäude Golden Palace Halic
Beyoglu, Türkei
Preis auf Anfrage
Erstklassige Lage in Beyoğlu mit Panoramablick auf das Goldene Horn Golden Palace Halic befindet sich im Herzen von Beyoğlu, einem der lebendigsten und historisch bedeutendsten Stadtteile Istanbuls. Das Projekt bietet einen beeindruckenden Panoramablick auf das Goldene Horn und verbindet …
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Wohnanlage Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Türkei
von
$167,133
Das Projekt umfasst:Meerblick und StadtblickFitnessstudioParkplatzSicherheitKinderspielplatzLage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich direkt am Meer und ist von allen notwendigen Infrastrukturen umgeben, darunter Parks und der Yachthafen mit Restaurants und Bars.West Is…
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Wohnanlage Low-rise residence with around-the-clock security close to the sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Low-rise residence with around-the-clock security close to the sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Low-rise residence with around-the-clock security close to the sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Low-rise residence with around-the-clock security close to the sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Low-rise residence with around-the-clock security close to the sea, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Low-rise residence with around-the-clock security close to the sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Low-rise residence with around-the-clock security close to the sea, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Türkei
von
$198,968
Die Residenz verfügt über Kinderspielplätze, einen Fußballplatz und einen Basketballplatz, einen Parkplatz und eine Garage, rund um die Uhr Sicherheit.Lage und Infrastruktur in der Nähe U-Bahn Station - 800 MeterEinkaufszentrum - 5 MinutenUniversität - 5 MinutenFlughafen Istanbul - 35 Minute…
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Wohnanlage Furnished apartments and studios in a residential complex with work and lounge areas, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Furnished apartments and studios in a residential complex with work and lounge areas, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Furnished apartments and studios in a residential complex with work and lounge areas, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Furnished apartments and studios in a residential complex with work and lounge areas, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Furnished apartments and studios in a residential complex with work and lounge areas, Kığıthane, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage Furnished apartments and studios in a residential complex with work and lounge areas, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Kagithane, Türkei
von
$301,537
Ein einzigartiger Projekttyp ist die Zusammenarbeit, die für gemeinsame Unterkünfte für Menschen mit gemeinsamen Interessen bietet. Ein besonderes Merkmal dieser Art der Wohnung ist der Betrieb von gemeinsamen Veranstaltungen und Kommunikation in gemeinsamen Wohngebieten.Das Projekt verfügt …
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Wohnanlage New residence with swimming pools and a riding arena in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a riding arena in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a riding arena in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a riding arena in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a riding arena in the center of Istanbul, Turkey
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Wohnanlage New residence with swimming pools and a riding arena in the center of Istanbul, Turkey
Kagithane, Türkei
von
$1,06M
Die Residenz verfügt über Kinderspielplätze, Swimmingpools für Kinder und Erwachsene, einen Park, Tennis- und Basketballplätze, eine Reitarena.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in einem renommierten zentralen Bereich.TEM Highway - 1 MinuteMaslak - 3 MinutenFlughafe…
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Wohngebäude Liv Bahçeşehir
Wohngebäude Liv Bahçeşehir
Wohngebäude Liv Bahçeşehir
Wohngebäude Liv Bahçeşehir
Wohngebäude Liv Bahçeşehir
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Wohngebäude Liv Bahçeşehir
Basaksehir, Türkei
Preis auf Anfrage
Liv Bahçeşehir bietet einen exklusiven Lebensstil im Istanbuler Stadtteil Bahçeşehir und verbindet moderne Architektur mit großzügigen Grünflächen, die 70 % der Gesamtfläche des Projekts ausmachen. Das Boutique-Wohnkonzept garantiert Privatsphäre, Komfort und eine ruhige Wohnatmosphäre. L…
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Wohngebäude FOREV TEM ISTANBUL
Wohngebäude FOREV TEM ISTANBUL
Wohngebäude FOREV TEM ISTANBUL
Wohngebäude FOREV TEM ISTANBUL
Wohngebäude FOREV TEM ISTANBUL
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Wohngebäude FOREV TEM ISTANBUL
Gaziosmanpaşa, Türkei
von
$197,000
FOREV TEM ISTANBUL ist ein modernes Wohnprojekt von Forev Yapı im Stadtteil Gaziosmanpaşa in Istanbul. Das Projekt bietet eine hervorragende Anbindung an die Metro sowie urbanen Wohnkomfort in einer der am schnellsten wachsenden Lagen der Stadt. FOREV TEM ISTANBUL umfasst 2 Wohnblöcke mit…
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Wohnanlage New elite residence with hotels and yacht marinas in the heart of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New elite residence with hotels and yacht marinas in the heart of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New elite residence with hotels and yacht marinas in the heart of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New elite residence with hotels and yacht marinas in the heart of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New elite residence with hotels and yacht marinas in the heart of Istanbul, Turkey
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Wohnanlage New elite residence with hotels and yacht marinas in the heart of Istanbul, Turkey
Beyoglu, Türkei
von
$1,91M
Neues Wohngebiet im historischen Zentrum von Istanbul, am Ufer der Golden Horn Bay! Wir bieten moderne möblierte Apartments mit geräumigen Balkonen und Terrassen, Panoramablick auf die Altstadt, 5-Sterne-Service. Die Residenz umfasst 4 Premium-Hotels, 270 Geschäfte, 2 Museen, Bürogebäude, 2 …
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Wohnanlage New residential complex close to the metrobus station and shopping malls, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex close to the metrobus station and shopping malls, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex close to the metrobus station and shopping malls, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex close to the metrobus station and shopping malls, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex close to the metrobus station and shopping malls, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex close to the metrobus station and shopping malls, Istanbul, Turkey
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Kucukcekmece, Türkei
von
$226,698
Wir bieten qualitativ hochwertige Apartments mit verschiedenen Layouts.Die Wohnungen auf der obersten Etage haben Dachterrassen und Apartments im Erdgeschoss haben private Gärten.Die Residenz verfügt über Pools, Kinderspielplätze, Grünflächen, einen Kinderclub, ein Café.Abschluss - Juni, 202…
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Wohnanlage Guarded residence with swimming pools and a gym, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Guarded residence with swimming pools and a gym, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Guarded residence with swimming pools and a gym, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Guarded residence with swimming pools and a gym, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Guarded residence with swimming pools and a gym, Istanbul, Turkey
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Beylikduzu, Türkei
von
$297,457
Die Residenz verfügt über rund um die Uhr Sicherheit, Swimmingpools und Sportplätze, einen Fitnessraum, einen Kinderspielplatz, eine Sauna und einen Hamam, einen Parkplatz.Abschluss - April, 2024.Infrastruktur Das Anwesen befindet sich in einem grünen Bereich, nur wenige Gehminuten von allen…
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Wohngebäude Pelit Levent
Wohngebäude Pelit Levent
Wohngebäude Pelit Levent
Wohngebäude Pelit Levent
Wohngebäude Pelit Levent
Wohngebäude Pelit Levent
Wohngebäude Pelit Levent
Kagithane, Türkei
von
$224,000
Pelit Levent ist ein prestigeträchtiges Mixed-Use-Projekt im Stadtteil Levent–Kağıthane in Istanbul. Es vereint Wohnen, Gewerbeflächen und moderne Lifestyle-Angebote in einem architektonisch anspruchsvollen Konzept. Dank seiner zentralen Lage bietet das Projekt ein exklusives urbanes Wohn- u…
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Wohngebäude Geräumige Wohnungen mit Meerblick in Istanbul Zeytinburnu
Wohngebäude Geräumige Wohnungen mit Meerblick in Istanbul Zeytinburnu
Wohngebäude Geräumige Wohnungen mit Meerblick in Istanbul Zeytinburnu
Wohngebäude Geräumige Wohnungen mit Meerblick in Istanbul Zeytinburnu
Wohngebäude Geräumige Wohnungen mit Meerblick in Istanbul Zeytinburnu
Alle anzeigen Wohngebäude Geräumige Wohnungen mit Meerblick in Istanbul Zeytinburnu
Wohngebäude Geräumige Wohnungen mit Meerblick in Istanbul Zeytinburnu
Zeytinburnu, Türkei
von
$953,719
Jahr der Inbetriebnahme 2021
Etagenzahl 16
Geräumige Wohnungen in Strandnähe mit Balkonen in Istanbul Zeytinburnu Die Wohnungen befinden sich im Stadtteil Zeytinburnu von Istanbul. Der Stadtteil Zeytinburnu war schon immer einer der beliebtesten Stadtteile Istanbuls, dank seiner Lage am Marmarameer. Die Wohnungen zum Verkauf in Istan…
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Wohnanlage New residential complex in a prestigious area of Avcılar next to the new channel project, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex in a prestigious area of Avcılar next to the new channel project, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex in a prestigious area of Avcılar next to the new channel project, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex in a prestigious area of Avcılar next to the new channel project, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex in a prestigious area of Avcılar next to the new channel project, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex in a prestigious area of Avcılar next to the new channel project, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex in a prestigious area of Avcılar next to the new channel project, Istanbul, Turkey
Avcilar, Türkei
von
$394,453
Die Wohnanlage in der Nähe des Istanbuler Kanalprojekts und der Küste von Istanbul. Umgeben von Natur, friedlicher Umgebung und offenen Gebieten. Das neue Kanalprojekt wird das Gesicht des Gebietes verändern und seinen Investitionswert rascher steigern. Hochwertige Materialqualität, moderne,…
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Wohnanlage High-rise residence with swimming pools, a green area and a restaurant close to the city center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with swimming pools, a green area and a restaurant close to the city center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with swimming pools, a green area and a restaurant close to the city center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with swimming pools, a green area and a restaurant close to the city center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with swimming pools, a green area and a restaurant close to the city center, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage High-rise residence with swimming pools, a green area and a restaurant close to the city center, Istanbul, Turkey
Sisli, Türkei
von
$582,975
Die Residenz verfügt über einen grünen Bereich, eine Sicherheit, einen Fußballplatz, einen Kinderspielplatz, Innen- und Außenpools, einen Parkplatz, ein Restaurant, einen Fitnessraum, eine Sauna und einen Hamam, einen Basketballplatz.Lage und Infrastruktur in der Nähe U-Bahn-Station - 2 kmSt…
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Wohnanlage Apartments with terraces in a high-rise residence with a swimming pool and a panoramic view, near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments with terraces in a high-rise residence with a swimming pool and a panoramic view, near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments with terraces in a high-rise residence with a swimming pool and a panoramic view, near a metro station, Istanbul, Turkey
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Kartal, Türkei
von
$570,042
Wir bieten geräumige Apartments mit angelegten Terrassen.Die Residenz verfügt über Terrassen und Jacuzzi, einen Panoramablick auf das Meer, einen Supermarkt, Cafés amd Restaurants, einen Außenpool, Tennis- und Basketballplätze, Wanderwege, Kinderspielplätze.Lage und Infrastruktur in der Nähe…
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Wohnanlage Apartments in a world-class residential complex with a wide range of services, financial center of Istanbul — Maslak district, Turkey
Wohnanlage Apartments in a world-class residential complex with a wide range of services, financial center of Istanbul — Maslak district, Turkey
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Sariyer, Türkei
von
$827,324
Moderne Anlage besteht aus Wohnungen, Penthäusern, Multi-Angeboten, Geschäften und einem 5-Sterne-Hotel. Darüber hinaus gibt es:Kunstzentrum, Ausstellungszentrum und Saal für 500 Personen24-Stunden-Sicherheit mit VideoüberwachungDienstleistungen von Conciergegroßer ParkplatzSpielplatz für Ki…
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Wohnanlage New quality residence with an art gallery in the heart of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New quality residence with an art gallery in the heart of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New quality residence with an art gallery in the heart of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New quality residence with an art gallery in the heart of Istanbul, Turkey
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Kagithane, Türkei
von
$174,097
Wir bieten Apartments mit Parkplätzen, Fitnessstudios, Grillmöglichkeiten, malerische Aussicht.Die Residenz verfügt über eine Kunstgalerie, ein Fitnesscenter, rund um die Uhr Videoüberwachung, angelegte Gärten und Pavillons.Abschluss - Mai 2023.Lage und Infrastruktur in der Nähe Einkaufszent…
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Wohnanlage New residence with a swimming pool and a meeting room close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a meeting room close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a meeting room close to a metro station, Istanbul, Turkey
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Sisli, Türkei
von
$381,023
Die komplexe Infrastruktur:SchwimmbadSaunaGymnasiumLuxuriöse LobbyDachgartenSicherheitParkplatzTagungsraumTürkisches BadAbschluss - Dezember, 2026.Lage und Infrastruktur in der Nähe Busbahnhof - 1 MinuteU-Bahn-Station - 15 MinutenEinkaufszentrum Cevahir - 5 MinutenTrump Tower - 7 MinutenTaks…
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Wohngebäude Venara Güneşli
Wohngebäude Venara Güneşli
Wohngebäude Venara Güneşli
Wohngebäude Venara Güneşli
Wohngebäude Venara Güneşli
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Wohngebäude Venara Güneşli
Bagcilar, Türkei
Preis auf Anfrage
Venara Güneşli ist eine moderne Wohnanlage im Herzen von Güneşli (Bağcılar) in Istanbul. Das Projekt überzeugt durch sein elegantes Design und eine hervorragende Verkehrsanbindung. Die Mimar-Sinan-Metrostation befindet sich nur 50 Meter entfernt und ermöglicht eine schnelle und bequeme Anbin…
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Binaa Investment
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Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
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Uskudar, Türkei
von
$594,903
Wir bieten Apartments mit großen Terrassen und Blick auf den Bosporus.Die Residenz verfügt über Hallenbäder, einen Hamam und eine Sauna, ein Fitnesscenter und ein Pilates-Studio, Wander- und Joggingwege, Gärten.Abschluss - September 2023.Lage und Infrastruktur in der Nähe Bosporus Brücke - 1…
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Wohnanlage Villas with swimming pools and sports club, with views of the forest and the Black Sea, Riva, Beykoz, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Villas with swimming pools and sports club, with views of the forest and the Black Sea, Riva, Beykoz, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Villas with swimming pools and sports club, with views of the forest and the Black Sea, Riva, Beykoz, Istanbul, Turkey
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Beykoz, Türkei
von
$1,50M
Das Villaprojekt mit einer einzigartigen Lage in Istanbul auf der asiatischen Seite im Beykoz Bereich.Das Projekt bietet einen schönen Blick auf die Wälder und das Schwarze Meer. Das liegt fern vom Stadtgeräusch.Jede Villa verfügt über zwei oder drei Etagen.Die Häuser haben verschiedene Layo…
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Wohnanlage Residential complex with a swimming pool and a green area, 3 minutes away from the marina, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool and a green area, 3 minutes away from the marina, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool and a green area, 3 minutes away from the marina, Istanbul, Turkey
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Beylikduzu, Türkei
von
$686,439
Mit seiner Lage am Meer und der Luxus-Design-Architektur verspricht die Residenz Ihnen ein Traumleben.Im Projekt, das 6 Blocks innerhalb von 3 Etagen umfasst, insgesamt 36 Optionen einschließlich Garten-Duplexes, Dach-Duplexes und Wohnungen, von 2+1 bis 6+2, wo wir zusammen Ruhe und Luxus, w…
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Wohnanlage Residential complex with a swimming pool, green areas and a kids' playground, Sile, Turkey
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool, green areas and a kids' playground, Sile, Turkey
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Wohnanlage Residential complex with a swimming pool, green areas and a kids' playground, Sile, Turkey
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Wohnanlage Residential complex with a swimming pool, green areas and a kids' playground, Sile, Turkey
Şile, Türkei
von
$407,883
Das Projekt umfasst:Grüne LandschaftenInnenpoolFitnessbereich im FreienVolleyball und BasketballplätzeKinderspielplatzParkplatzWander- und RadwegeLage und Infrastruktur in der Nähe In der Gegend von Sile finden Sie Burgen und Sandstrände. Die Entfernung zum Flughafen beträgt 71 km
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Wohnanlage New residence near a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence near a metro station and universities, Istanbul, Turkey
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Kagithane, Türkei
von
$467,574
Namli Vadi ist ein einzigartiges lebendiges Erlebnis im Herzen von Istanbul. Apartments mit 1-2 Schlafzimmern werden im 7-stöckigen Luxusprojekt mit modernem Design angeboten.Abschluss - Ende 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe Vadi Istanbul - 2 MinutenU-Bahn-Station - 5 MinutenUniversit…
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Wohnanlage Guarded residence with swimming pools and green areas close to the highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Guarded residence with swimming pools and green areas close to the highway, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage Guarded residence with swimming pools and green areas close to the highway, Istanbul, Turkey
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Beylikduzu, Türkei
von
$218,864
Wir bieten Apartments mit Blick auf das Meer und die Stadt.Die Residenz verfügt über große Grünflächen, eine Lounge, Innen- und Außenpools, einen Kinderspielplatz, einen Basketballplatz, eine Sauna und einen Hamam, ein Fitnesscenter, rund um die Uhr Sicherheit.Lage und Infrastruktur in der N…
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Wohnanlage First class residential complex with a good infrastructure in Sisli, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage First class residential complex with a good infrastructure in Sisli, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage First class residential complex with a good infrastructure in Sisli, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage First class residential complex with a good infrastructure in Sisli, Istanbul, Türkiye
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Sisli, Türkei
von
$192,003
Ein neuer Wohnkomplex, mit 1+1, 2+1, 3+1 Wohnungen mit Terrasse oder Garten und Decken 3,15 Meter. Eigentümer oder Mieter können alle Vorteile der Haushaltedienst. Der Wohnkomplex bietet bequeme Infrastruktur:Tiefgaragen2 TagungsräumeBürogebäudeFitnessraumZimmer für Pilates und YogaDampfbad …
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Wohngebäude Referans Beşiktaş
Wohngebäude Referans Beşiktaş
Wohngebäude Referans Beşiktaş
Besiktas, Türkei
Preis auf Anfrage
Referans Beşiktaş – Luxuriöse Apartments in der Nähe des Bosporus im Herzen Istanbuls Referans Beşiktaş steht für eine exklusive Interpretation des modernen Luxuswohnens in einem der traditionsreichsten und prestigeträchtigsten Stadtteile Istanbuls. Das architektonische Konzept legt beson…
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Binaa Investment
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Wohnanlage Modern residence near the lake, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Modern residence near the lake, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Modern residence near the lake, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Modern residence near the lake, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Modern residence near the lake, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
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Kucukcekmece, Türkei
von
$238,761
Die Residenz verfügt über einen grünen Bereich mit Pavillons und Zierbecken, ein Sicherheitssystem, eine Sauna und ein Türkisches Bad, einen Parkplatz, einen Fitnessraum.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in einer der renommiertesten Gegenden von Istanbul, 1 Gehminu…
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Wohnanlage Modern residence in a quiet area of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Modern residence in a quiet area of Istanbul, Turkey
Kadikoy, Türkei
von
$542,882
Wir bieten Apartments mit verschiedenen Layouts in einer modernen und komfortablen Residenz
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Guarded residence with a gym and a green area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Guarded residence with a gym and a green area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Guarded residence with a gym and a green area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Guarded residence with a gym and a green area, Istanbul, Turkey
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Kadikoy, Türkei
von
$964,993
Wir bieten geräumige Apartments mit Blick auf die Stadt.Die Residenz verfügt über einen Fitnessraum, eine Sicherheit, einen grünen Bereich.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in der Nähe von Bushaltestellen, Einkaufszentren, einer Schule und einem Kindergarten.Kad…
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Wohngebäude Parkway Beylikdüzü
Wohngebäude Parkway Beylikdüzü
Wohngebäude Parkway Beylikdüzü
Wohngebäude Parkway Beylikdüzü
Wohngebäude Parkway Beylikdüzü
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Wohngebäude Parkway Beylikdüzü
Beylikduzu, Türkei
von
$155,000
Parkway Beylikdüzü bietet moderne Wohnungen in Beylikdüzü, Istanbul, die speziell für zeitgemäßes Familienleben im renommierten Stadtteil Adnan Kahveci konzipiert wurden. Das Projekt besteht aus zwei Wohnblöcken mit rund 90 Wohneinheiten sowie Gewerbeflächen und vereint Wohnkomfort, Investit…
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Binaa Investment
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Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick und Blick auf die Prinzeninseln in Maltepe
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick und Blick auf die Prinzeninseln in Maltepe
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick und Blick auf die Prinzeninseln in Maltepe
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick und Blick auf die Prinzeninseln in Maltepe
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick und Blick auf die Prinzeninseln in Maltepe
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Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick und Blick auf die Prinzeninseln in Maltepe
Maltepe, Türkei
von
$360,243
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 14
Wohnungen zum Verkauf in einer Anlage in Gehweite zur U-Bahn in Maltepe Maltepe liegt auf der asiatischen Seite Istanbuls und ist ein Küstenbezirk, der für seinen atemberaubenden Blick auf das Meer und die Prinzeninseln bekannt ist, die von vielen Teilen des Gebiets aus zu sehen sind. Der Be…
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TEKCE Real Estate
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Wohnanlage New residence with swimming pools, green areas and a golf course, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, green areas and a golf course, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, green areas and a golf course, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, green areas and a golf course, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, green areas and a golf course, Istanbul, Turkey
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Eyupsultan, Türkei
von
$467,822
Wir bieten helle Apartments mit Terrassen.Die Residenz verfügt über große Landschaftsbereiche, einen Außenpool, Lounge-Bereiche, Radwege, Kinder; Spielplätze, einen Innenpool und eine Sauna, ein Fitnesscenter, einen Golfplatz, einen Tennisplatz und einen Reitclub, einen Parkplatz, rund um di…
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TRANIO
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Wohnanlage New residence Yeni Eyüp Evleri with swimming pools and green areas in a historic area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence Yeni Eyüp Evleri with swimming pools and green areas in a historic area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence Yeni Eyüp Evleri with swimming pools and green areas in a historic area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence Yeni Eyüp Evleri with swimming pools and green areas in a historic area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence Yeni Eyüp Evleri with swimming pools and green areas in a historic area, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage New residence Yeni Eyüp Evleri with swimming pools and green areas in a historic area, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Türkei
von
$361,127
Wir bieten geräumige Apartments mit verschiedenen Layouts.Die Residenz verfügt über Pools, Kinderspielplätze und Sportplätze, Grünflächen, türkische Bäder, Saunen und Dampfräume, Sicherheit, einen Fitnessraum, einen Parkplatz.Lage und Infrastruktur in der Nähe U-Bahn-Station - 1 kmTankstelle…
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Wohnanlage New residence with a swimming pool and an underground parking, Istabul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and an underground parking, Istabul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and an underground parking, Istabul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and an underground parking, Istabul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and an underground parking, Istabul, Turkey
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Wohnanlage New residence with a swimming pool and an underground parking, Istabul, Turkey
Eyupsultan, Türkei
von
$434,745
Das Projekt umfasst:Sicherheit rund um die UhrTiefgaragenbeheiztes Schwimmbad im FreienTürkisches BadSaunaFitnessstudioLiegewieseFußgängerzonenAusstattung und Ausstattung im Haus Hohe DeckenFenster aus AluminiumKüchengeräteKlimaanlageElektrische HeizungLage und Infrastruktur in der Nähe U-Ba…
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Wohnanlage New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Türkei
von
$149,226
Der Komplex ist das größte und renommierteste Stadtprojekt der Region – eine perfekte Harmonie von grünem Wohn- und modernen städtischen Bequemlichkeit. Das Projekt erstreckt sich über 15.000 m2 Land, mit 70% Grünfläche gewidmet, verfügt über 442 Wohneinheiten und 40 Gewerbeeinheiten innerha…
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Wohngebäude Wohnbauprojekt Wohnungen mit Annehmlichkeiten in Şişli, Istanbul
Wohngebäude Wohnbauprojekt Wohnungen mit Annehmlichkeiten in Şişli, Istanbul
Wohngebäude Wohnbauprojekt Wohnungen mit Annehmlichkeiten in Şişli, Istanbul
Wohngebäude Wohnbauprojekt Wohnungen mit Annehmlichkeiten in Şişli, Istanbul
Wohngebäude Wohnbauprojekt Wohnungen mit Annehmlichkeiten in Şişli, Istanbul
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Wohngebäude Wohnbauprojekt Wohnungen mit Annehmlichkeiten in Şişli, Istanbul
Sisli, Türkei
von
$1,45M
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Wohnungen in einem umfassenden Wohnbauprojekt in Şişli, Istanbul Dieses umfassende Projekt befindet sich in Şişli, einem der am weitesten entwickelten Stadtteile auf der europäischen Seite von Istanbul. Das Gebiet ist eines der Top-Gebiete in Bezug auf den Grundstückswert in Istanbul. Es ist…
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TEKCE Real Estate
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Wohnanlage Apartments with the park and sea views, in a residential complex with swimming pools, Büyükçekmece, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments with the park and sea views, in a residential complex with swimming pools, Büyükçekmece, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments with the park and sea views, in a residential complex with swimming pools, Büyükçekmece, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments with the park and sea views, in a residential complex with swimming pools, Büyükçekmece, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments with the park and sea views, in a residential complex with swimming pools, Büyükçekmece, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage Apartments with the park and sea views, in a residential complex with swimming pools, Büyükçekmece, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Türkei
von
$258,657
Das Projekt befindet sich neben einem der größten Parks in Istanbul.Das Projekt besteht aus 9 Blöcken, jedes Gebäude besteht aus 3 Etagen. Das Projekt hat 104 Wohnungen verschiedener Stile und Größen, mit 1-4 Schlafzimmer.Der Wohnkomplex verfügt über verschiedene Freizeiteinrichtungen wie Sc…
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Wohnanlage Residence with an aquapark and a green area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with an aquapark and a green area, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Türkei
von
$529,860
Die Residenz verfügt über einen überdachten Parkplatz, einen Aquapark, Geschäfte, rund um die Uhr Sicherheit, einen Kinderspielplatz, einen Grünbereich.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in einem der besten Gegenden des asiatischen Teils der Stadt, in der Nähe von S…
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Wohngebäude Wohnbauprojekt Wohnungen mit Annehmlichkeiten in Şişli, Istanbul
Wohngebäude Wohnbauprojekt Wohnungen mit Annehmlichkeiten in Şişli, Istanbul
Wohngebäude Wohnbauprojekt Wohnungen mit Annehmlichkeiten in Şişli, Istanbul
Wohngebäude Wohnbauprojekt Wohnungen mit Annehmlichkeiten in Şişli, Istanbul
Wohngebäude Wohnbauprojekt Wohnungen mit Annehmlichkeiten in Şişli, Istanbul
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Wohngebäude Wohnbauprojekt Wohnungen mit Annehmlichkeiten in Şişli, Istanbul
Sisli, Türkei
von
$1,25M
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Wohnungen in einem umfassenden Wohnbauprojekt in Şişli, Istanbul Dieses umfassende Projekt befindet sich in Şişli, einem der am weitesten entwickelten Stadtteile auf der europäischen Seite von Istanbul. Das Gebiet ist eines der Top-Gebiete in Bezug auf den Grundstückswert in Istanbul. Es ist…
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TEKCE Real Estate
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Wohnanlage New residence with a swimming pool and gardens close to highways, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and gardens close to highways, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and gardens close to highways, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and gardens close to highways, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and gardens close to highways, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage New residence with a swimming pool and gardens close to highways, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Türkei
von
$220,625
Die Residenz verfügt über Sportplätze und ein Fitnesscenter, eine Sauna und ein Türkisches Bad, einen Pilates-Bereich, einen Park und große Landschaftsgärten, einen Swimmingpool, Cafés und Restaurants, einen Radweg.Abschluss - März 2025.Lage und Infrastruktur in der Nähe TEM Autobahn - 1 kmE…
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Wohnanlage New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
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Wohnanlage New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Kagithane, Türkei
von
$298,452
Die Residenz verfügt über einen 4-stufigen Parkplatz, einen Fitnessraum, eine Sauna, einen Dach-Barbecue-Bereich, rund um die Uhr Sicherheit und Videoüberwachung.Abschluss - Ende 2025.Ausstattung und Ausstattung im Haus ZentralheizungFußbodenheizungLage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwe…
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Wohnanlage New residence with green areas close to universities and metro stations, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with green areas close to universities and metro stations, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with green areas close to universities and metro stations, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with green areas close to universities and metro stations, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with green areas close to universities and metro stations, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with green areas close to universities and metro stations, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with green areas close to universities and metro stations, Istanbul, Turkey
Fatih, Türkei
von
$282,703
In Kombination mit Dynamik und Komfort des Stadtlebens bietet die Residenz ein einzigartiges Wohnerlebnis mit exklusiver moderner Architektur und umfangreichen Einrichtungen. Mit hochsiedenden und geräumigen Innenräumen, zentraler Lage und umweltfreundlichen Funktionen verspricht es einen lu…
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Wohnanlage Large-scale residential complex with first-class infrastructure in Kartal, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage Large-scale residential complex with first-class infrastructure in Kartal, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage Large-scale residential complex with first-class infrastructure in Kartal, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage Large-scale residential complex with first-class infrastructure in Kartal, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage Large-scale residential complex with first-class infrastructure in Kartal, Istanbul, Türkiye
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Wohnanlage Large-scale residential complex with first-class infrastructure in Kartal, Istanbul, Türkiye
Kartal, Türkei
von
$249,188
Um 2.281 Apartments zu erreichen, bietet der Komplex eine einzigartige Mischung aus Ästhetik und Komfort:Garden Duplexes: Perfekt für diejenigen, die im Einklang mit der Natur leben möchten.Stadthäuser: Entwickelt für diejenigen, die geräumige, private Wohnräume mit Freiheit wünschen.Ferienw…
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Wohnanlage New residence with a garden, a swimming pool and a fitness center close to the city center and the airport, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a garden, a swimming pool and a fitness center close to the city center and the airport, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage New residence with a garden, a swimming pool and a fitness center close to the city center and the airport, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a garden, a swimming pool and a fitness center close to the city center and the airport, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a garden, a swimming pool and a fitness center close to the city center and the airport, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Türkei
von
$336,166
Die Residenz verfügt über einen angelegten Grünbereich und Lounge-Bereiche, Geschäfte und ein Sicherheitssystem, eine Garage, einen Kinderspielplatz, einen Pool, eine Sauna, ein Türkisches Bad und einen Dampfraum, ein Fitnesscenter.Abschluss - Juni, 2025.Lage und Infrastruktur in der Nähe Di…
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TRANIO
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Wohnanlage New residence with a shopping mall and green areas close to a beach and a highway, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a shopping mall and green areas close to a beach and a highway, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a shopping mall and green areas close to a beach and a highway, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a shopping mall and green areas close to a beach and a highway, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a shopping mall and green areas close to a beach and a highway, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
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Zeytinburnu, Türkei
von
$510,351
Dieses außergewöhnliche Projekt zeichnet sich durch seine moderne horizontale Architektur und Innenarchitektur aus. Mehr als nur ein Haus, dieser Komplex verspricht eine fröhliche Atmosphäre für ein glückliches Familienleben. Der Komplex bietet eine breite Palette von Wohnungen Layouts von 1…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage New residence with a 5-star hotel, swimming pools and conference rooms close to highways, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a 5-star hotel, swimming pools and conference rooms close to highways, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a 5-star hotel, swimming pools and conference rooms close to highways, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a 5-star hotel, swimming pools and conference rooms close to highways, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a 5-star hotel, swimming pools and conference rooms close to highways, Istanbul, Turkey
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Bagcilar, Türkei
von
$311,981
Die Residenz verfügt über ein 5-Sterne-Hotel, Indoor- und Outdoor-Sportplätze, Hallen- und Außenpools, einen Fitnessraum und einen Wellnessbereich, eine Sauna, einen Dampfraum und ein Türkisches Bad, Kinderspielplätze und Gärten, ein Outdoor-Kino, Karaoke- und Musikräume, einen Spielraum, Gr…
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TRANIO
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Handel Sarıyer Commercial Mall Investment Opportunity – Istanbul
Handel Sarıyer Commercial Mall Investment Opportunity – Istanbul
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Handel Sarıyer Commercial Mall Investment Opportunity – Istanbul
Sariyer, Türkei
von
$703,609
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Sarıyer Commercial Mall Investment Opportunity – IstanbulDiese exklusive Investitionsmöglichkeit bietet den Erwerb von 45 Gewerbeeinheiten innerhalb eines luxuriösen Freiluft-Malls in Sarıyer, einem der renommiertesten Viertel von Istanbul. Unterstützt von einem regierungsgestützten Entwickl…
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Right way Group
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Wohnanlage Residential complex with swimming pool, garden, and small lakes, in a quiet area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, garden, and small lakes, in a quiet area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, garden, and small lakes, in a quiet area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, garden, and small lakes, in a quiet area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, garden, and small lakes, in a quiet area, Uskudar, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage Residential complex with swimming pool, garden, and small lakes, in a quiet area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Uskudar, Türkei
von
$2,71M
Wohnanlage in einer ruhigen Gegend, umgeben von Grün.Das Projekt umfasst 4 Gebäude, Landschaftsfläche mit Erholungsgebieten und kleinen Seen, Stauraum.Jede Wohnung verfügt über eine Eingangshalle, Wohnzimmer mit Essbereich, Küche, 3-4 Schlafzimmer, 2-3 Bäder, Balkon oder Terrasse. Einige Apa…
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TRANIO
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Wohngebäude Ultra-Luxusresidenzen direkt an der Ataköy Marina in Istanbul
Wohngebäude Ultra-Luxusresidenzen direkt an der Ataköy Marina in Istanbul
Wohngebäude Ultra-Luxusresidenzen direkt an der Ataköy Marina in Istanbul
Wohngebäude Ultra-Luxusresidenzen direkt an der Ataköy Marina in Istanbul
Wohngebäude Ultra-Luxusresidenzen direkt an der Ataköy Marina in Istanbul
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Wohngebäude Ultra-Luxusresidenzen direkt an der Ataköy Marina in Istanbul
, Türkei
Preis auf Anfrage
Etagenzahl 25
Ataköy Marinada Residence ist ein exklusives Ultra-Luxusprojekt direkt am Wasser im Stadtteil Bakırköy. Das Projekt befindet sich unmittelbar an der renommierten Ataköy Marina und umfasst lediglich 72 exklusive Residenzen, die vom bekannten Architekturbüro Tabanlıoğlu Mimarlık entworfen wurd…
Immobilienagentur
Binaa Investment
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Wohnanlage Residence with a swimming pool, a spa and a view of the forest near a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a spa and a view of the forest near a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a spa and a view of the forest near a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a spa and a view of the forest near a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a spa and a view of the forest near a highway, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage Residence with a swimming pool, a spa and a view of the forest near a highway, Istanbul, Turkey
Ümraniye, Türkei
von
$248,710
Das Konzept besteht aus 2 Touren, die an jeder Fassade 200 Bäume haben. An jeder Ecke gibt es grüne und bunte Balkone.WohnbereichQuadratSchwimmbadFitnessraum mit Yoga und Pilates BereichenSpaHamamSupermarktBoutiquenCafésBlick auf den WaldLage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befi…
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TRANIO
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