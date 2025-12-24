  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Gungoren
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Gungoren, Türkei

Istanbul
12
Antalya
87
Izmir
14
Alanya
4
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Aparthotel
Aparthotel
Aparthotel
Aparthotel
Aparthotel
Alle anzeigen Aparthotel
Aparthotel
Gungoren, Türkei
von
$434,470
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 32
Hauptmerkmale Verkaufspreis 420 000 € Preis pro qm 6 000 € Fläche 70 m2 Gesamtzimmer 2 Anzahl der Schlafzimmer 1 Anzahl der Badezimmer 1 Etage 3 Bauphase Neues Haus Baujahr 2022 Die Anlage wurde gemietet. Adresse Türkei, Istanbul Lage in einer großen Stadt Zusätzliche Dienstlei…
Immobilienagentur
Akarkom
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen