  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Zeytinburnu
  4. Wohnung in einem Neubau Geräumige Wohnungen mit Meerblick in Istanbul Zeytinburnu

Wohnung in einem Neubau Geräumige Wohnungen mit Meerblick in Istanbul Zeytinburnu

Zeytinburnu, Türkei
von
$952,378
;
40
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27876
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Zeytinburnu

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2021
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    16

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Geräumige Wohnungen in Strandnähe mit Balkonen in Istanbul Zeytinburnu

Die Wohnungen befinden sich im Stadtteil Zeytinburnu von Istanbul. Der Stadtteil Zeytinburnu war schon immer einer der beliebtesten Stadtteile Istanbuls, dank seiner Lage am Marmarameer.

Die Wohnungen zum Verkauf in Istanbul Zeytinburnu sind 2 km vom Yachthafen Bakırköy, 1,3 km von der Metrostation Marmaray, 1,6 km vom Einkaufszentrum Olivium, 2 km vom Einkaufszentrum Marmara Forum, 5 km vom Sultan-Ahmet-Platz, 7 km vom Eminönü-Platz und 31 km vom internationalen Flughafen Istanbul entfernt.

Der Komplex mit 7 Blöcken besteht aus 848 Apartments, 1 Hotelblock und einem offenen Basar. Die Anlage verfügt über einen großen Garten, einen Innen und Außenpool, einen Spazierweg, einen Tennisplatz, Fußball- und Basketballplätze, dekorative Pools, ein Fitnesszenter, eine Sauna, ein Dampfbad, ein Spa, ein türkisches Bad, Kinderspielplätze im Innen- und Außenbereich, ein 24/7-Sicherheits- und Kamerasystem, eine Hausverwaltung sowie Innen und Außenparkplätze. Darüber hinaus verfügt der Komplex über eine Ladestation für Elektrofahrzeuge, einen stündlichen Chauffeurdienst, einen privaten Kurierdienst, einen Krankenwagen, einen Haustierpflegedienst und einen Veterinärdienst, einen Sportbereich und eine 24/7-Rezeption.

Die Wohnungen verfügen über offene und geschlossene Küchen, Balkone, eigene Bäder und Abstellmöglichkeiten. Die Wohnungen sind außerdem mit intelligentem Heimsystem, Einbaugeräten, Glasfaser-Internet-Infrastruktur, Stahltüren, Gegensprechanlage, Laminat- und Keramikböden, Duschkabine und PVC-Tischlerei-Balkontüren und -Fenstern ausgestattet.


IST-01536

Standort auf der Karte

Zeytinburnu, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohngebäude Schicke Meerblick Wohnungen in İzmir Konak nahe der Metrostation
Konak, Türkei
von
$403,789
Wohnanlage New residence with swimming pools and a riding arena in the center of Istanbul, Turkey
Kagithane, Türkei
von
$1,06M
Wohnviertel Azura Park Alanya Mahmutlar
Mahmutlar, Türkei
von
$178,311
Wohnanlage Residential complex with playgrounds, swimming pool, sauna, and barbecue area, Avsallar, Turkey
Alanya, Türkei
von
$128,177
Wohnanlage Residence in Alanya
Demirtaş, Türkei
von
$134,604
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Geräumige Wohnungen mit Meerblick in Istanbul Zeytinburnu
Zeytinburnu, Türkei
von
$952,378
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage New residence with a swimming pool at 800 meters from the beach, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool at 800 meters from the beach, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool at 800 meters from the beach, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool at 800 meters from the beach, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool at 800 meters from the beach, Mersin, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool at 800 meters from the beach, Mersin, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool at 800 meters from the beach, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$109,533
Die komplexe Infrastruktur:FreibadParkplatz im FreienKinderspielplatzGrillplatzAbschluss - November, 2025.Ausstattung und Ausstattung im Haus Hängende DeckeKüchenschrankPVC-FensterDuscheStahltürLage und Infrastruktur in der Nähe Strand - 800 MeterMarkt - 130 MeterMedizinisches Zentrum - 400 …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Ready to move-in apartments in a residential complex with fitness centre, close to restaurants and shops, Esenyurt, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Ready to move-in apartments in a residential complex with fitness centre, close to restaurants and shops, Esenyurt, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Ready to move-in apartments in a residential complex with fitness centre, close to restaurants and shops, Esenyurt, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Ready to move-in apartments in a residential complex with fitness centre, close to restaurants and shops, Esenyurt, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Ready to move-in apartments in a residential complex with fitness centre, close to restaurants and shops, Esenyurt, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Ready to move-in apartments in a residential complex with fitness centre, close to restaurants and shops, Esenyurt, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Ready to move-in apartments in a residential complex with fitness centre, close to restaurants and shops, Esenyurt, Istanbul, Turkey
Esenyurt, Türkei
von
$149,226
Das Projekt verfügt über ein Gebäude mit drei Geschäften und Wohnungen mit 1-3 Schlafzimmern. Alle 2-3 Schlafzimmer Wohnungen haben 2 Badezimmer. Einige haben ein Wohnzimmer mit einer Küche kombiniert.Lage und Infrastruktur in der Nähe Alles, was Sie für bequemes Wohnen benötigen, ist zu Fuß…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage
Beylikduzu, Türkei
von
$285,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Der Komplex befindet sich im Beylikduzu Bereich auf der europäischen Seite der Stadt, eine schöne, Familie, gemütliche, dynamisch entwickelnde Gegend, eine Gegend mit hochwertigen neuen Wohnkomplexen.Die gesamte Entwicklungsfläche beträgt 38.000 m2, von denen 70 % Landschafts- und Grünfläche…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Türkei
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
25.08.2025
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
26.05.2025
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
08.10.2024
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
Alle Veröffentlichungen anzeigen