  2. Türkei
  3. Kartepe
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Kartepe, Türkei

Wohnanlage Zeray Harmony City
Kartepe, Türkei
von
$90,268
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 6
Fläche 65 m²
1 Immobilienobjekt 1
Harmony City, das erregende neue Projekt des ZERAY-Baus, Es befindet sich auf der ersten Fläche von 63000 m2 im Bezirk Kartepe in Kocaeli und besteht aus 19 Blöcken, 1061 Wohnungen und 37 Gewerbegebieten. Wir appellieren an Ihre Vorlieben mit Apartmentoptionen von 1 + 1 bis 4 + 1 und G…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
65.0
90,268
Bauherr
Zeray Construction Inc.
Wohnanlage Zeray Forum Anatolia
Kartepe, Türkei
von
$156,116
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 7
Das Forum Anatolia, das auf einer Fläche von 56.500 Quadratmetern mit der Signatur von Zeray gegründet wurde, besteht aus 101 Gewerbegebieten und insgesamt 664 Einheiten. Es erfüllt Ihre Erwartungen mit sozialen Einrichtungen wie Außenpool, Innenpool, Türkischem Bad, Sauna, Fitnesscenter, Da…
Bauherr
Zeray Construction Inc.
Wohnanlage Zeray Esil Kartepe
Wohnanlage Zeray Esil Kartepe
Wohnanlage Zeray Esil Kartepe
Wohnanlage Zeray Esil Kartepe
Wohnanlage Zeray Esil Kartepe
Kartepe, Türkei
von
$152,049
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 6
Unser Projekt besteht aus 16 Blöcken und 501 Wohnungen auf einer Fläche von 37.000 m2 im Stadtteil Kartepe von Kocaeli. Es gibt Gartenduplex, Terrassenduplex und normale flache Optionen von 1 + 1 bis 4 + 1, von 87 m2 bis 464 m2. In unserem Projekt gibt es Sauna und Türkisches Bad in den Ap…
Bauherr
Zeray Construction Inc.
Wohnanlage Zeray Effect Kartepe
Wohnanlage Zeray Effect Kartepe
Wohnanlage Zeray Effect Kartepe
Wohnanlage Zeray Effect Kartepe
Wohnanlage Zeray Effect Kartepe
Sarimese Mahallesi, Türkei
von
$160,108
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 7
Unser Projekt besteht aus 4 Blöcken, 130 Wohnungen und 35 Gewerbeeinheiten auf einer Fläche von 12.500 m2 in Kartepe, Kocaeli. Es gibt Loft-, Terrassenduplex-, Garten- und Zwischengeschoss-Apartmenttypen von 1 + 1 bis 4 + 1.In unserem Projekt gibt es rund um die Uhr ein Sicherheitssystem. Zu…
Bauherr
Zeray Construction Inc.
Wohnanlage Zeray Mahal Kartepe
Wohnanlage Zeray Mahal Kartepe
Wohnanlage Zeray Mahal Kartepe
Wohnanlage Zeray Mahal Kartepe
Wohnanlage Zeray Mahal Kartepe
Wohnanlage Zeray Mahal Kartepe
Sarimese Mahallesi, Türkei
von
$148,582
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 4
Unser Projekt besteht aus 15 Blöcken und 309 Wohnungen auf einer Fläche von 30.000 m2 im Stadtteil Kartepe in Kocaeli. Es gibt Gartenboden, Optionen für Maisonetten-Wohnungen im Zwischengeschoss und auf der Terrasse von 1 + 1 bis 4 + 1. Unser Standort verfügt über ein 24-Stunden-Sicherheitss…
Bauherr
Zeray Construction Inc.
