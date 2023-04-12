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Продажа домов в Беларуси

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41
5 034 объекта найдено
Коттеджв Петришковский сельский Совет, Беларусь
VIP
Коттедж
Петришковский сельский Совет, Беларусь
198 м²
€ 136,492
Эксклюзивный таунхаус в доме на 2 семьи в Заславле Адрес: Заславль, ул. Молодечненская ❤️ Пр…
Дом 1 спальняв Заполье, Беларусь
Дом 1 спальня
Заполье, Беларусь
1 ванных комнат 50 м² Количество этажей 1
€ 27,482
Продается дом в а.г. Заполье, Червенский район,Минская обл. от МКАД 21 км или 15 мин на тран…
Коттеджв Свислочский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Свислочский сельский Совет, Беларусь
136 м²
€ 33,803
Продажа законсервированного жилого дома 2022 г.п. в коттеджной застройке гп Свислочь м…
Домв Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
187 м²
€ 174,051
VIP-КОТТЕДЖ  с грамотной планировкой и готовой баней из бревна, в д. Ходаково, 15 …
Домв Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
288 м²
€ 87,025
Перспективный дом в д.Дегтяное, Узденского района, Минской области Представляю вашему вниман…
Домв Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
230 м²
€ 57,712
Неоконченное строение построенное по индивидуальному проекту в с/т "Стрелец-2014" …
Домв Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
167 м²
€ 54,872
Дом для круглогодичного проживания в СТ "НАДЕЖДА-МЭТЗ" , Раковский с/с,…
Таунхаусв Минск, Беларусь
Таунхаус
Минск, Беларусь
100 м²
€ 70,536
Таунхаус в черте Минска в 10 минутах ходьбы от станции метро Малиновка (по документам кварти…
Домв Горанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Горанский сельский Совет, Беларусь
104 м²
€ 182,295
Если Вы любите свежий лесной воздух, просыпаться под пение лесных птиц, но в то же время про…
Коттеджв Плисский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Плисский сельский Совет, Беларусь
164 м²
€ 81,529
Продается  красивый, новый коттедж в х. Черница(33,5 км от Минска , 1 км от Смолевич). …
Коттеджв Сёмково, Беларусь
Коттедж
Сёмково, Беларусь
1 105 м²
€ 1,236,677
Продается жилой комплекс, состоящий из двух отдельностоящих жилых домов, каждый из которых р…
Домв Каменица Жировецкая, Беларусь
Дом
Каменица Жировецкая, Беларусь
168 м²
€ 114,507
Лот 7076. Продается загородный жилой дом мансардного типа, 2018 года постройки для уютного п…
Домв Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
135 м²
€ 43,055
Продается  дом  и земельный участок в д. Ключники (рядом с аг. Острошицкий городок…
Домв Крупский, Беларусь
Дом
Крупский, Беларусь
77 м²
€ 28,398
Продается дом в живописном месте возле Лукомльского озера (вторая береговая линия), Крупский…
Домв Барановичи, Беларусь
Дом
Барановичи, Беларусь
342 м²
€ 33,436
В продаже незавершенное законсервированное капитальное строение по ул. Яна Чечота! * Стены: …
Домв Жемчужненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жемчужненский сельский Совет, Беларусь
52 м²
€ 5,405
В продаже дачный домик в д. Полонка. * Площадь: общая – 52 кв.м. * Окна: деревянные; *…
Дом 5 комнатв Коробчицы, Беларусь
Дом 5 комнат
Коробчицы, Беларусь
5 Количество комнат 183 м² Количество этажей 2
€ 114,507
В продаже уютный дом в д. Коробчицы, ул Грушевая, с новым современным ремонтом в отличном жи…
Домв Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
214 м²
€ 272,069
Лот 7069. В восточной части города Бреста продаётся очень необычный объект, аналог которому …
Коттеджв Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
383 м²
€ 229,014
  Коттедж в СТ Боровая 2км от МКАД! Площадь 382.7 кв.м, кухня 20.5 кв.м. Фундамент ФБС…
Домв Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
205 м²
€ 146,569
Коттедж в СТ Боровая 2км от МКАД! Площадь 205.2 кв.м, кухня 8.2 кв.м. Фундамент Ф…
Домв Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
129 м²
€ 90,690
Продается новый большой уютный одноэтажный каркасный дом в стиле модерн в Минской области! &…
Домв Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
264 м²
€ 65,498
Продаётся живописная дача в СТ "Берёза" (12 км от МКАД)! Расположена в красив…
Домв Боровляны, Беларусь
Дом
Боровляны, Беларусь
300 м²
€ 134,660
Домв Пережирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
42 м²
€ 5,954
          Ровный, ухоженный, правильной формы земельный участок (ча…
Домв Логоза, Беларусь
Дом
Логоза, Беларусь
123 м²
€ 108,919
Продаётся идеальный дом для счастливой жизни! Адрес: д. Логоза, ул. Подгорная ⭕️ О Вашем буд…
Домв Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
91 м²
€ 54,047
Продаётся дом с участком в центре Борисова! Адрес: г. Борисов, ул. Витебская. ❤️ Просторный …
Домв Молодечно, Беларусь
Дом
Молодечно, Беларусь
77 м²
€ 42,597
Продажа четырёхкомнатного дома с баней! Адрес: Молодечно, ул. Мицкевича.  ❤️Просторный …
Домв Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
43 м²
€ 24,642
Продается дом под Минском с участком 16 соток! Адрес: д. Слобода, ул. Виктора Жудро ⭕️ В как…
Домв Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
60 м²
€ 21,527
Продажа дома в г. Слуцке Адрес: г. Слуцк, 1-й пер. Красный ❤️Бревенчатый экологичный дом в ц…
Домв Вилейка, Беларусь
Дом
Вилейка, Беларусь
61 м²
€ 10,901
Продается дом с участком в Вилейке Адрес:  Вилейка, ул. Стахановская ❤️ Бревенчатый дом…

Регионы с недвижимостью на продажу

Фанипольский сельский Совет
Острошицко-Городокский сельский Совет
Раковский сельский Совет
Боровляны
Заболотский сельский Совет
Мотыкальский сельский Совет
Кобрин
Молодечно
Слоним
Жодино
Витебск
Тельминский сельский Совет
Горанский сельский Совет
Смолевичи
Чернинский сельский Совет
Мозырь
Сеницкий сельский Совет
Юзуфовский сельский Совет
Пережирский сельский Совет
Острошицкий сельский Совет

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