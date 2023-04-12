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5 034 объекта найдено
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Коттедж
Петришковский сельский Совет, Беларусь
198 м²
€ 136,492
Эксклюзивный таунхаус в доме на 2 семьи в Заславле Адрес: Заславль, ул. Молодечненская ❤️ Пр…
Дом 1 спальня
Заполье, Беларусь
1 ванных комнат
50 м²
Количество этажей 1
€ 27,482
Продается дом в а.г. Заполье, Червенский район,Минская обл. от МКАД 21 км или 15 мин на тран…
Коттедж
Свислочский сельский Совет, Беларусь
136 м²
€ 33,803
Продажа законсервированного жилого дома 2022 г.п. в коттеджной застройке гп Свислочь м…
Дом
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
187 м²
€ 174,051
VIP-КОТТЕДЖ с грамотной планировкой и готовой баней из бревна, в д. Ходаково, 15 …
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
288 м²
€ 87,025
Перспективный дом в д.Дегтяное, Узденского района, Минской области Представляю вашему вниман…
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
230 м²
€ 57,712
Неоконченное строение построенное по индивидуальному проекту в с/т "Стрелец-2014" …
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
167 м²
€ 54,872
Дом для круглогодичного проживания в СТ "НАДЕЖДА-МЭТЗ" , Раковский с/с,…
Таунхаус
Минск, Беларусь
100 м²
€ 70,536
Таунхаус в черте Минска в 10 минутах ходьбы от станции метро Малиновка (по документам кварти…
Дом
Горанский сельский Совет, Беларусь
104 м²
€ 182,295
Если Вы любите свежий лесной воздух, просыпаться под пение лесных птиц, но в то же время про…
Коттедж
Плисский сельский Совет, Беларусь
164 м²
€ 81,529
Продается красивый, новый коттедж в х. Черница(33,5 км от Минска , 1 км от Смолевич). …
Коттедж
Сёмково, Беларусь
1 105 м²
€ 1,236,677
Продается жилой комплекс, состоящий из двух отдельностоящих жилых домов, каждый из которых р…
Дом
Каменица Жировецкая, Беларусь
168 м²
€ 114,507
Лот 7076. Продается загородный жилой дом мансардного типа, 2018 года постройки для уютного п…
Дом
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
135 м²
€ 43,055
Продается дом и земельный участок в д. Ключники (рядом с аг. Острошицкий городок…
Дом
Крупский, Беларусь
77 м²
€ 28,398
Продается дом в живописном месте возле Лукомльского озера (вторая береговая линия), Крупский…
Дом
Барановичи, Беларусь
342 м²
€ 33,436
В продаже незавершенное законсервированное капитальное строение по ул. Яна Чечота! * Стены: …
Дом
Жемчужненский сельский Совет, Беларусь
52 м²
€ 5,405
В продаже дачный домик в д. Полонка. * Площадь: общая – 52 кв.м. * Окна: деревянные; *…
Дом 5 комнат
Коробчицы, Беларусь
5 Количество комнат
183 м²
Количество этажей 2
€ 114,507
В продаже уютный дом в д. Коробчицы, ул Грушевая, с новым современным ремонтом в отличном жи…
Дом
Брест, Беларусь
214 м²
€ 272,069
Лот 7069. В восточной части города Бреста продаётся очень необычный объект, аналог которому …
Коттедж
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
383 м²
€ 229,014
Коттедж в СТ Боровая 2км от МКАД! Площадь 382.7 кв.м, кухня 20.5 кв.м. Фундамент ФБС…
Дом
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
205 м²
€ 146,569
Коттедж в СТ Боровая 2км от МКАД! Площадь 205.2 кв.м, кухня 8.2 кв.м. Фундамент Ф…
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
129 м²
€ 90,690
Продается новый большой уютный одноэтажный каркасный дом в стиле модерн в Минской области! &…
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
264 м²
€ 65,498
Продаётся живописная дача в СТ "Берёза" (12 км от МКАД)! Расположена в красив…
Дом
Боровляны, Беларусь
300 м²
€ 134,660
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
42 м²
€ 5,954
Ровный, ухоженный, правильной формы земельный участок (ча…
Дом
Логоза, Беларусь
123 м²
€ 108,919
Продаётся идеальный дом для счастливой жизни! Адрес: д. Логоза, ул. Подгорная ⭕️ О Вашем буд…
Дом
Борисов, Беларусь
91 м²
€ 54,047
Продаётся дом с участком в центре Борисова! Адрес: г. Борисов, ул. Витебская. ❤️ Просторный …
Дом
Молодечно, Беларусь
77 м²
€ 42,597
Продажа четырёхкомнатного дома с баней! Адрес: Молодечно, ул. Мицкевича. ❤️Просторный …
Дом
Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
43 м²
€ 24,642
Продается дом под Минском с участком 16 соток! Адрес: д. Слобода, ул. Виктора Жудро ⭕️ В как…
Дом
Слуцк, Беларусь
60 м²
€ 21,527
Продажа дома в г. Слуцке Адрес: г. Слуцк, 1-й пер. Красный ❤️Бревенчатый экологичный дом в ц…
Дом
Вилейка, Беларусь
61 м²
€ 10,901
Продается дом с участком в Вилейке Адрес: Вилейка, ул. Стахановская ❤️ Бревенчатый дом…
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Регионы с недвижимостью на продажу
Фанипольский сельский Совет
Острошицко-Городокский сельский Совет
Раковский сельский Совет
Боровляны
Заболотский сельский Совет
Мотыкальский сельский Совет
Кобрин
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Тельминский сельский Совет
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Юзуфовский сельский Совет
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