Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Жилая
  4. Дом
  5. Гараж

Дома с гаражом в Беларуси

Минск
92
Молодечно
11
Могилёв
14
Барановичи
24
Показать больше
871 объект найдено
Дом в Тюхиничи, Беларусь
Дом
Тюхиничи, Беларусь
Площадь 147 м²
Лот 8751. Коттедж в Тюхиничах. Запишитесь на просмотр по номеру в объявлении.Дом в Тюхиничах…
$109,900
Оставить заявку
Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 91 м²
Продается уютный кирпичный дом в г. Лида, ул. Климко! Ищете комфортный дом в отличном районе…
$44,500
Оставить заявку
Коттедж в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 473 м²
Ваш оазис успеха и отдыха ❤️ Представляем вашему вниманию исключительный объект недвижимости…
$99,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Коттедж в Большевик, Беларусь
Коттедж
Большевик, Беларусь
Площадь 129 м²
Коттедж с производственными помещениями и жилым этажом ❤️Ваш бизнес начинается с правильного…
$179,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 12 м²
Дом стоит на участочке в 1.5 км. от Минского моря в д. Селец 25 соток в ПНВ. До МКАД 12 км а…
$39,000
Оставить заявку
Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 92 м²
Номер договора с агентством 406 от 2025-05-02
$48,000
Оставить заявку
Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 244 м²
Продаём дом в элитной застройке вблизи водохранилища Дрозды. Дом расположен в самом престижн…
$1,28 млн
Оставить заявку
Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 287 м²
2-этажный коттедж представляет собой уютное жилище с просторными комнатами, большими окнами,…
$199,500
Оставить заявку
Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 245 м²
Предлагаем вашему вниманию великолепный двухуровневый коттедж в а.г. Колодищи по улице Рожде…
$235,000
Оставить заявку
Дом в Чижевичи, Беларусь
Дом
Чижевичи, Беларусь
Площадь 148 м²
Уютный дом с камином, теплицами, баней и просторной террасой ❤️Дом, где есть всё: сад, пруд,…
$115,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 218 м²
Продается  изолированные полдома  по адресу 2-й Брестский переулок.        Участок 4 сотки. …
$165,000
Оставить заявку
Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 84 м²
Продается жилой дом (на Слободе) по ул. Дзержинского, 2003 года постройки. Материал стен: де…
$55,700
Оставить заявку
Коттедж в Узда, Беларусь
Коттедж
Узда, Беларусь
Площадь 302 м²
Наслаждайтесь гармонией природы и утонченным комфортом загородной жизни в этом уникальном ко…
$165,000
Оставить заявку
Дом в Нарочанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Нарочанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 94 м²
Самое время купить дом рядом с лесом и р. Нарочь ❤️ Просторный дом со своим прудом в деревне…
$17,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Коттедж в Чуденичи, Беларусь
Коттедж
Чуденичи, Беларусь
Площадь 196 м²
Продаётся эксклюзивный уникальный коттедж с "Спа-комплексом" премиум-класса 100% готовности …
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 48 м²
Продается 2-х этажная дача со всеми коммуникациями, в Московском направлении. Место располож…
$23,500
Оставить заявку
Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 66 м²
Номер договора с агентством 109/4 от 2024-10-04
$43,000
Оставить заявку
Коттедж в Октябрьский, Беларусь
Коттедж
Октябрьский, Беларусь
Площадь 226 м²
В доме центральная канализация, полы с подогревом, крыша металлочерепица, стены из газосилик…
$110,000
Оставить заявку
Дом в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 223 м²
Представляем вашему вниманию современный дом в д. Курганы, Боровлянский с\с. Прекрасная тран…
$369,000
Оставить заявку
Дом в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 140 м²
Продается бревенчатый двухуровневый дом в СТ "Пограничник" для круглогодичного проживания.  …
$145,000
Оставить заявку
Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 137 м²
**Продается дачный дом в поселке Верас-1, 20 км от Минской МКАД! ** Предлагаем вашему вниман…
$45,000
Оставить заявку
Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 186 м²
Надоело жить в квартире? Предлагаем к продаже блочный жилой дом 185,5 м2 с мансардным этажом…
$149,000
Оставить заявку
Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 205 м²
Просторный кирпичный дом в шаговой доступности от г. Минска. Дом кирпичный, двухуровневый, р…
$129,000
Оставить заявку
Дом в Песочное, Беларусь
Дом
Песочное, Беларусь
Площадь 21 м²
Продается дом в аг. Песочное. Минская обл., Копыльский р-н, в 74 км от МКАД.   Одноэтажный д…
$9,500
Оставить заявку
Дом в Жодино, Беларусь
Дом
Жодино, Беларусь
Площадь 132 м²
Большой и уютный дом с коммуникациями и техникой ❤️ Откройте для себя мир комфорта и уюта с …
$143,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Марьина Горка, Беларусь
Дом
Марьина Горка, Беларусь
Площадь 54 м²
Продается кирпичный жилой дом в центре г. Марьина Горка. На территории 4,1 соток  есть сарай…
$44,950
Оставить заявку
Дом в Свислочь, Беларусь
Дом
Свислочь, Беларусь
Площадь 136 м²
ТЕПЛЫЙ, УЮТНЫЙ жилой дом с мансардным этажом находится в г.СВИСЛОЧЬ, 80км от Гродно В городе…
$57,500
Оставить заявку
Дом в Боровляны, Беларусь
Дом
Боровляны, Беларусь
Площадь 92 м²
Продается жилой дом, расположенный в нескольких минутах езды от города Минска, д. Боровляны,…
$158,000
Оставить заявку
Дом в Молодечно, Беларусь
Дом
Молодечно, Беларусь
Площадь 156 м²
Продаётся добротный дом в г.Молодечно, ул.Радошковичская. Отличный двухэтажный уютный дом дл…
$119,900
Оставить заявку
Дом в Пересадский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пересадский сельский Совет, Беларусь
Площадь 103 м²
В живописном месте, в нескольких километрах от Борисова и Жодино, с хорошим транспортным соо…
$21,000
Оставить заявку

Типы недвижимости в Беларуси

коттеджи
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Беларуси

с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти