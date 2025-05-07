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Дома в Орше, Беларусь

коттеджи
18
73 объекта найдено
Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 53 м²
Продается уютный дом по ул.Шолохова. Дом одноэтажный, бревенчатый, обложен кирпичом, крыша -…
$15,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 128 м²
Номер договора с агентством 356 от 2021-11-12
$138,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 480 м²
Продаётся элитный коттедж по адресу: ул.Ленина  2021г.п. Дом полностью готов к проживанию. О…
$460,415
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 171 м²
Продам современный, одноэтажный коттедж, расположенный в красивом, живописном месте недалеко…
$90,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 183 м²
Продаётся уютный коттедж в "Царском селе" по адресу: ул. 4-я Лариновская 2001г.п., расположе…
$107,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 123 м²
Продается дом (НЗКС) по адресу: д.Свистелки, ул. Вясковая. Дом большой, площадью 123 кв.м., …
$59,500
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 41 м²
Продаётся дом под снос 1947 года постройки ул.Хигрина. Общая площадь 40,8 м2, жилая 24,4м2.,…
$15,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 306 м²
Продаётся коттедж 1998г.п. общей площадью 306кв.м,,расположенный на участке 15 соток по адре…
$250,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 91 м²
Коттедж ул. Микевич2, стены - газосиликатный блок, крыша - шифр, год постройки 2001, внутрен…
$100,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 121 м²
Продаётся дом 1938 года постройки, пер.1-ый Пролетарский. Общая площадь 120,6 м2, жилая 71,5…
$43,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 108 м²
Agency contract number 430 from 2023-09-06
$39,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 214 м²
Благородный трехуровневый дом в классическом европейском стиле в г. Орша. Витебская обл., Ор…
$195,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 73 м²
Продается дом в черте города, на ул. Горохова, рядом с магазином `Мартин`. Дом деревянный, п…
$13,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 87 м²
Agency contract number 214 from 2023-04-27
$40,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 43 м²
Продаётся деревянные полдома с земельным участком 10,27 соток по адресу: г. Орша, пер. Ошуйк…
$10,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 82 м²
Продается уютный теплый дом, с участком 13,95 соток по ул. Генерала Василия Полевика (Царско…
$55,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 99 м²
Продаётся уютный дом в районе Заднепровье  у реки Днепр по адресу: 1 -ый пер Скорины.  Общая…
$54,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 52 м²
Продаётся уютный ухоженный дом, район `Западной`, пр-д Червенский, дом 1961 года постройки, …
$27,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 60 м²
Продается дом 1980 года постройки, пер.2ой Февральский , район ` Замостья`. Общая площадь 59…
$33,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 71 м²
Продаётся дом под снос, 1959 года постройки, расположенный в месте с хорошо развитой инфраст…
$9,500
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 335 м²
Продается уютный, современный коттедж вместе с гаражом и баней 2004 года постройки в пер. Пе…
$85,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 160 м²
Продаётся 2 этажный коттедж на берегу оршанского озера Карьер. по адресу: д. Дачная  (р-н Ще…
$42,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 46 м²
Продается жилой дом по ул. 5-я Заводская 1953г.п., общая площадь: 45.8./32.9/12.9 кв.м. с пе…
$12,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 448 м²
Продаётся трехэтажный коттедж 1995г.п., общей площадью 447.51кв.м,,расположенный на участке …
$170,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 91 м²
Продаётся новый дом из сруба, 2022 года постройки, с кирпичным гаражом и баней, расположенны…
$32,500
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 81 м²
Продаётся дом по ул. М.Шолохова (район Заднепровье), общая площадь 80.6 м2, жилая 51.6 м2, к…
$50,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 61 м²
Продаётся деревянный дом в Новом Хороброво. Общей площадью 61.21 кв. м, жилой 51.8 кв. м, ку…
$6,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 199 м²
Продаётся просторный 2х уровневый коттедж в "Царском селе" по адресу: ул. Лариновская 2я. До…
$160,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 187 м²
Продаётся просторный, уютный 2 уровневый коттедж в "Царском селе" со всей мебелью по адресу:…
$140,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 83 м²
Продаётся дом по адресу 5й Лагерный пер. Дом 1959 г. постройки. В 2016г. начата реконструкци…
$12,500
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Параметры недвижимости в Орше, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
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