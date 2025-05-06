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Дома в Витебске, Беларусь

4 объекта найдено
Коттедж в Витебск, Беларусь
Коттедж
Витебск, Беларусь
Площадь 632 м²
Продаётся коттедж в Билево по ул. Республиканской. Общая площадь 632 кв.м. Участок 15 соток …
$89,000
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Дом в Витебск, Беларусь
Дом
Витебск, Беларусь
Площадь 172 м²
Продаётся незавершенное законсервированное капитальное строение в быстрозастраивающемся райо…
$49,900
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Коттедж в Витебск, Беларусь
Коттедж
Витебск, Беларусь
Площадь 345 м²
Продаётся коттедж под чистовую отделку с газом, водой, канализацией в Борониках по ул. Новос…
$80,000
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Дом в Витебск, Беларусь
Дом
Витебск, Беларусь
Площадь 73 м²
Продаётся жилой дом со всеми удобствами в районе ДСК. Дом деревянный + газосиликатный блок+ …
$51,000
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Параметры недвижимости в Витебске, Беларусь

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