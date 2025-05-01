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Дома в Бресте, Беларусь

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292 объекта найдено
Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 219 м²
Жилой дом в г.Бресте. 1995 г.п. 2 этажа, мансарда, подвальный этаж. Общ.СНБ - 297,5 кв.м, об…
$179,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 71 м²
Жилой дом. 1960 г.п. г.Брест. Строительный брус / деревянная вагонка / шифер. Фундамент: лен…
$60,000
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Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 287 м²
Лот 8745. Коттедж на Березовке. Звоните для более подробной информации Наши покупатели не пл…
$149,000
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Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 124 м²
Жилой дом в г.Бресте. 2005 г.п. 1 этаж, мансарда, цокольный этаж. Общ.СНБ - 211,8 кв.м, общ.…
$105,000
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Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 246 м²
Лот 5768 Дом в микрорайоне Речица в г. Бресте.Звоните для более подробной информацииНаши пок…
$125,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 48 м²
Дачный дом жилого типа в г.Бресте. 2000 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 47,9 кв.м, общ.- 47…
$40,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 66 м²
Дачный дом жилого типа в г.Бресте. 2014 г.п. 1 этаж и мансарда. Общ.СНБ - 104,9 кв.м, общ.- …
$54,900
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Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 113 м²
Жилой дом в г.Бресте. 1990 г.п. 1 этаж, мансарда, цокольный этаж. Общ.СНБ - 179,6 кв.м, общ.…
$92,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 160 м²
Жилой дом в г.Бресте. 1991 г.п. 2 этажа, цокольный этаж. Общ.СНБ - 291,9 кв.м, общ.- 160,0 к…
$145,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 196 м²
Лот 4698. Коттедж в микрорайоне Ковалёво в Бресте.Звоните для более подробной информации Наш…
$320,000
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Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 31 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 1930 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 31,4 кв.м, общ.- 31,4 кв.м…
$25,500
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 128 м²
Лот 8627. Дачный дом 127,64 кв. м на Каменице. Запишитесь на просмотр по номеру в объявлении…
$45,900
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Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 162 м²
Жилой дом в г.Бресте. 2008 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 186,4 кв.м, общ.- 162,3 кв.м, жил.- 93,1 к…
$128,900
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Коттедж в Брест, Беларусь
Коттедж
Брест, Беларусь
Площадь 302 м²
Лот 8379. Коттедж для комфортного проживания большой семьи.Звоните для более подробной инфор…
$149,000
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Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 110 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 2013 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 110,0 кв.м, общ.- 110,0 кв…
$56,900
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Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 192 м²
Жилой дом в г.Бресте. 1997 г.п. 2 этажа. Общ.СНБ - 197,7 кв.м, общ.- 192,0 кв.м, жил.- 111,2…
$149,000
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Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 228 м²
Жилой дом в г.Бресте. 2003 г.п. 1 этаж. мансарда. Общ.СНБ - 267,8 кв.м, общ.- 228,2 кв.м, жи…
$122,800
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 110 м²
Жилой дом под чистовую отделку в г.Бресте. 2025 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ ~ 124,0 кв.м, общ.~ 110…
$119,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 100 м²
Жилой дом в г.Бресте. 1952 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 100,0 кв.м, общ.- 100,0 кв.м, жил.- 78,5 к…
$122,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 58 м²
Жилой дом в г.Бресе. 1955 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 64,5 кв.м, общ.- 58,2 кв.м, жил.- 48,2 кв.м…
$47,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 331 м²
Жилой дом под чистовую отделку в г.Бресте. 2008 г.п. 2 этажа, подвальный этаж. Общ.- 331,2 к…
$105,000
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Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 128 м²
Коробка дачного домика жилого типа в г. Бресте. 2016 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 128,2 кв.м, общ.…
$62,000
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Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 163 м²
Жилой дом в г.Бресте. 2017 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 222,5 кв.м, общ.- 162,8 кв.м, жи…
$170,000
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Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 125 м²
Коробка жилого дома в г.Бресте. 2019 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 174,2 кв.м, общ.- 125,1 кв.м, жи…
$102,000
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Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 87 м²
Жилой дом в г.Бресте. 1977 г.п. 2 этажа. Общ.СНБ - 110,0 кв.м, общ.- 87,0 кв.м, жил.- 65,1 к…
$72,876
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Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 137 м²
Жилой дом в г.Бресте. 2015 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 136,9 кв.м, общ.- 136,9 кв.м, жи…
$143,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 47 м²
Жилой дом в г.Бресте. 1953 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 47,0 кв.м, общ.- 47,0 кв.м, жил.- 28,7 кв.…
$62,000
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Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 201 м²
Коробка жилого дома в г.Бресте. 2011 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 201,3 кв.м, общ.- 201,…
$57,000
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Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 222 м²
Жилой дом в г.Бресте. 2011 г.п. 2 этажа. Общ.СНБ - 222,1 кв.м, общ.- 222,1 кв.м, жил.- 88,4 …
$380,000
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Таунхаус в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Таунхаус
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 184 м²
Таунхаус в г.Бресте. 2013 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 188,3 кв.м, общ.- 184,0 кв.м, жил…
$220,000
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Параметры недвижимости в Бресте, Беларусь

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