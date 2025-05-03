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Дома с террасой в Беларуси

Минск
92
Молодечно
11
Могилёв
14
Барановичи
24
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25 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Заславль, Беларусь
Дом 4 комнаты
Заславль, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
Количество этажей 1
Коттеджная застройка расположена в микрорайоне Загорье, у Минского моря. Дом сдан в эксплуат…
$203,000
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Дом 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Дом 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Количество этажей 1
Новый проект одноэтажного дома является последним из проектируемых, впитав в себя все лучшие…
$183,680
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Дом 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Дом 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Данный проект одноэтажного дома не оставит равнодушным любителей лаконичных форм и оптимизир…
$125,400
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Дом 2 комнаты в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Количество этажей 2
Не пропустите лето, проведите его с семьей на природе. Садовое товарищество «Солнечное-20…
$24,900
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Дом 4 комнаты в Городище, Беларусь
Дом 4 комнаты
Городище, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 273 м²
Количество этажей 1
Объявляется продажа нового, стильного коттеджа с евроремонтом, расположенного в пригороде Ми…
$235,000
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Дом 2 комнаты в Вязынь, Беларусь
Дом 2 комнаты
Вязынь, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Количество этажей 2
Современный, экологичный дом в живописном агрогородке Вязынь.   Ваш идеальный загород…
$191,000
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Дом 4 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Дом 4 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Данный проект является самым просторным из всех вариантов. Визуальная концепция двухэтажного…
$198,000
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Коттедж 6 комнат в Минск, Беларусь
Коттедж 6 комнат
Минск, Беларусь
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 390 м²
Количество этажей 3
Дом в центре Минска с землёй в частной собственности   Дом по проекту знаменитого архи…
$610,000
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Коттедж 5 комнат в Межанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж 5 комнат
Межанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 216 м²
Количество этажей 2
Продается уникальная база отдыха, расположенная в живописнейшем уголке Беларуси, в садоводче…
$160,000
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Дом 8 комнат в Аннополь, Беларусь
Дом 8 комнат
Аннополь, Беларусь
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 444 м²
Количество этажей 2
Вас ждет большой удобный дом в два этажа с очень приятной стоимостью за такой метраж. В нем …
$125,000
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Дом 2 комнаты в Озеро, Беларусь
Дом 2 комнаты
Озеро, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Количество этажей 1
Дом 2020 года постройки находится вблизи большого чистого озера, где оборудован чистый и ухо…
$69,500
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Дом 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Дом 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Проект дома выполнен в стиле «Барнхаус», характеризующийся лаконичностью и минимализмом внеш…
$166,540
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Дом 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Дом 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Проект дома идентичен дому 5.1 по планировке и отличается лишь направлением ската кровли и р…
$170,500
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Дом 5 комнат в Петришки, Беларусь
Дом 5 комнат
Петришки, Беларусь
Число комнат 5
Количество спален 5
Площадь 84 м²
Количество этажей 2
Ищете уединение и отдых? Встречайте вашу идеальную дачу! ____________________ Продаетс…
$20,000
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Дом 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Дом 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
Количество этажей 1
Новый усовершенствованный проект коттеджа 2.2 с добавленным крытым навесом для 2 авто, в кот…
$224,900
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Дом 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Дом 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Количество этажей 1
Финальный проект одноэтажного дома является последним из проектируемых, впитав в себя все лу…
$265,199
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Дом 3 спальни в Слободковский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 спальни
Слободковский сельский Совет, Беларусь
Количество спален 3
Площадь 175 м²
Количество этажей 2
В живописной деревне Монастырь, расположенной в Браславском районе Витебской области, предла…
$77,000
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Дом 3 комнаты в Добринёвский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Добринёвский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
Среди живописных просторов Минской области, в живописной деревеньке Довнары, лишь в двадцати…
$99,000
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Дом 4 комнаты в Столбцы, Беларусь
Дом 4 комнаты
Столбцы, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 144 м²
Количество этажей 3
Продается атмосферный жилой дом, расположенный на берегу реки Неман, в пригороде Столбцов, в…
$74,000
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Дом в Аннополь, Беларусь
Дом
Аннополь, Беларусь
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Продается дом. Все тех характеристики…   Красивый, уютный, просторный и при этом компактны…
$245,000
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Дом 2 комнаты в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
В живописной деревне Шпаковщина, в окружении природы и всего в 35 километрах от МКАД, предла…
$45,000
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Дом 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Дом 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Проект дома имеет строгую геометрию и западет в душу тем, кто любит минимализм в архитектуре…
$170,500
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Дом 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Дом 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
В данном проекте был сделан ремонт.. ?Проект дома выполнен в стиле «Барнхаус», характеризующ…
$285,000
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Коттедж 8 комнат в Тарасово, Беларусь
Коттедж 8 комнат
Тарасово, Беларусь
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 740 м²
Количество этажей 3
Коммуникации: электричество (220/380В, генератор 5,5 кВт), центральный водопровод и скважина…
$489,000
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Дом 5 комнат в Минск, Беларусь
Дом 5 комнат
Минск, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 430 м²
Количество этажей 2
Представляем вашему вниманию дом по ул. Рябинницкая д. 20. Расположен в экологически чистом…
$790,000
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