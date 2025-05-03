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Дома в Гродненской области, Беларусь

Гродно
53
Лида
33
Коптёвский сельский Совет
28
Подлабенский сельский Совет
22
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343 объекта найдено
Дом в Щучин, Беларусь
Дом
Щучин, Беларусь
Площадь 79 м²
Продается одноэтажный облицованный кирпичом жилой дом в городе Щучине на улице Лесной. Харак…
$35,000
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Дом в Мир, Беларусь
Дом
Мир, Беларусь
Площадь 44 м²
Продается одноэтажный дом с земельным участком 25 соток. Очень удобное расположение дома - ц…
$23,000
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Дом в Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 100 м²
Продаётся дом-дача с перспективой круглогодичного проживания.СТ «Мохнатый Шмель» расположено…
$43,500
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 91 м²
Продается уютный кирпичный дом в г. Лида, ул. Климко! Ищете комфортный дом в отличном районе…
$44,500
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Дом в Гончарский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гончарский сельский Совет, Беларусь
Площадь 26 м²
Продается дача в СТ “Советский”. Участок 6,4 сотки в частной собственности. Вода - скважина.…
$6,600
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 84 м²
Продается жилой дом (на Слободе) по ул. Дзержинского, 2003 года постройки. Материал стен: де…
$55,700
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 70 м²
Продаётся жилой дом на Максима Горького.Идеальное месторасположение, угловой дом, асфальт, з…
$18,999
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Дом в Вишневский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вишневский сельский Совет, Беларусь
Площадь 34 м²
Продается дом на хуторе Бельково в 120 км от МКАД по Молодечненской трассе Живописное место.…
$69,000
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Дом в Дитвянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дитвянский сельский Совет, Беларусь
Продается дача в тихом и спокойном месте, вблизи от города Лиды. Участок 10 соток. На участк…
$7,900
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Дом в Квасовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Квасовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 16 м²
Продается добротная дача, расположенная в садовом товариществе «Автоагрегатчик», Квасовский …
$9,500
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Дом в Новогрудок, Беларусь
Дом
Новогрудок, Беларусь
Площадь 96 м²
Продается жилой дом г. Новогрудок, ул.1 Мая, д.27А. Общая площадь 96 м.кв., жилая 73, кухня-…
$12,600
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Дом в Мирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 72 м²
В живописной Гродненской области, в Кореличском районе, среди бескрайних полей и недалеко от…
$5,500
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Дом в Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 196 м²
Стильный современный дом. Продается стильный дом мансардного типа в тихом живописном месте в…
$85,000
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Дом в Третьяковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Третьяковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 124 м²
Продается большой дом 124,м2 (жилая 69,1м2) кухня 15,5 м2, полностью готов к круглогодичному…
$91,999
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Дом в Свислочь, Беларусь
Дом
Свислочь, Беларусь
Площадь 136 м²
ТЕПЛЫЙ, УЮТНЫЙ жилой дом с мансардным этажом находится в г.СВИСЛОЧЬ, 80км от Гродно В городе…
$57,500
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Дом 3 комнаты в Сопоцкин, Беларусь
Дом 3 комнаты
Сопоцкин, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Продается недостроенный дом мансардного типа в г.п. Сопоцкин на ул. Новой. Дом располагается…
$55,000
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Дом в Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 45 м²
Живописное и экологически чистое место в окружении леса, удаленное от дороги. 6,5 км от горо…
$9,000
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Дом 8 комнат в Гродно, Беларусь
Дом 8 комнат
Гродно, Беларусь
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 396 м²
Количество этажей 2
Собственный дом в Гродно-это мечта, которая сбывается! Наступил момент, когда можно стать о…
Цена по запросу
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Дом в Третьяковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Третьяковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 72 м²
Дом расположен по адресу: Виньковцы, Материал стен - газосиликат обложенный кирпичом, высоки…
$28,999
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Дом в Конюхи, Беларусь
Дом
Конюхи, Беларусь
Площадь 58 м²
Продается домик в деревне Конюхи (центральная усадьба Конюховского сельсовета, Берестовицкий…
$8,000
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Дом 3 комнаты в Дятлово, Беларусь
Дом 3 комнаты
Дятлово, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 114 м²
Количество этажей 1
Дом расположен на центральной улице вблизи центра города. Общая площадь дома – 114,0 м. кв.,…
$25,000
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Дом 3 комнаты в Скидель, Беларусь
Дом 3 комнаты
Скидель, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 51 м²
Количество этажей 1
В продаже участок с домом в самом центре города Скидель, на ул. Ленина. Участок 7 соток пря…
$12,000
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Дом 5 комнат в Сопоцкинский сельский Совет, Беларусь
Дом 5 комнат
Сопоцкинский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
Дом из бруса, баня на участке 25 соток в окружении леса, рядом с Августовским каналом — наст…
$176,000
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Дом 5 комнат в Гродно, Беларусь
Дом 5 комнат
Гродно, Беларусь
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 188 м²
Количество этажей 2
Стильный и уютный дом в м-не Зарица, в нескольких минутах езды на автомобиле до центра Гродн…
$140,000
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Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
Площадь 44 м²
Продаётся часть дома (3к квартира) с отдельным входом по ул. Пушкина 82. Две изолированные к…
$8,000
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Дом в Турец, Беларусь
Дом
Турец, Беларусь
Площадь 63 м²
Большой земельный участок (0,25 га) и дом с многочисленными хозпостройками в аг.Турец. По ул…
$7,500
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Дом в Вертелишковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вертелишковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 78 м²
Продается уютный домик в 10 км от черты города. 15 соток земли. Благоустроенная территория .…
$35,000
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Дом 3 комнаты в Волковыск, Беларусь
Дом 3 комнаты
Волковыск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Старинных полдома, участок, сад, хозпостройки. Возможно оборудование второго этажа.
$12,000
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Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
Площадь 136 м²
Продается многоуровневый, кирпичный дом по переулку Вольному, общей площадью 136.0 кв.м.. До…
$68,000
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Дом 5 комнат в Гродно, Беларусь
Дом 5 комнат
Гродно, Беларусь
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 292 м²
Количество этажей 2
Продается просторный дом в городе в микрорайоне Южный с земельным участком 9,8 сотки, отличн…
$115,000
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Параметры недвижимости в Гродненской области, Беларусь

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