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Дома в Мотыкальском сельском Совете, Беларусь

63 объекта найдено
Дом в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Площадь 101 м²
Дачный домик жилого типа в Брестском р-не. 2016 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 100,62 кв.м…
$67,000
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Дом в Скоки, Беларусь
Дом
Скоки, Беларусь
Площадь 90 м²
Коробка дачного дома жилого типа в Брестском р-не.1 этаж, мансарда. Общ. ~ 90,0 кв.м, 3 комн…
$26,000
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Дом в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Площадь 88 м²
Дачный дом жилого типа в Брестском р-не. 2024 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ. - 88,0 кв.м, 3 ком…
$74,900
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Дом в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Площадь 34 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 46,5 кв.м, общ.- 33,5 кв.м, жил.- 17,9 кв.м, к…
$17,000
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Дом в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Площадь 119 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 2008 г.п. 1 этаж, мансарда, цокольный этаж. Общ.СНБ - …
$51,500
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Дом в Ковердяки, Беларусь
Дом
Ковердяки, Беларусь
Площадь 80 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1969 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 79,8 кв.м, общ.- 79,8 кв.м, жил.- 46…
$72,000
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Дом в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Площадь 30 м²
Садовый домик в Брестском р-не.1 этаж, мансарда. Стены: материал - силикатный кирпич и газос…
$7,500
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Коттедж в Тюхиничи, Беларусь
Коттедж
Тюхиничи, Беларусь
Площадь 153 м²
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, - Вы не платите агентству комиссию!  Жилой…
$250,000
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Дом в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Площадь 91 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 2008 г.п. Реконструкция 2023 г. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 97,9…
$89,000
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Дом в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Площадь 97 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 97,3 кв.м, 5 комнат, высота потолка …
$114,000
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Дом в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Площадь 35 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 44,5 кв.м, общ.- 35,2 кв.м, жил.- 22,5 кв.м, к…
$19,000
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Дом в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Площадь 33 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 2014 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 137,0 кв.м, общ.- 133,0 кв.м, жил.- …
$165,000
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Дом в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Площадь 25 м²
Садовый домик в Брестском р-не. 1997 г.п. 1 этаж. Общ.- 25,2 кв.м. 1 комната. Стены: материа…
$11,300
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Дом в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Площадь 106 м²
Дачный дом жилого типа в Брестском р-не.1 этаж, мансарда. Общ. - 106,0 кв.м, 2 комнаты. Стен…
$80,000
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Дом в Большие Мотыкалы, Беларусь
Дом
Большие Мотыкалы, Беларусь
Площадь 44 м²
Садовый домик в Брестском р-не. 1997 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.- 44,1 кв.м. 2 комнаты. Стен…
$21,000
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Дом в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Площадь 45 м²
Садовый домик в Брестском р-не. 1991 г.п. 1 этаж. Общ.- 45,1 кв.м. 3 комнаты. Стены: материа…
$17,000
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Дом в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Площадь 16 м²
Садовый домик в Брестском р-не. 1999 г.п. 1 этаж. Общ.- 16,0 кв.м. 1 комната. Стены: материа…
$10,500
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Дом в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Садовый домик в Брестском р-не. 2022 г.п. 2 этажа. Общ. - 55,8 кв.м. 2 комнаты. Стены: матер…
$18,000
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Дом в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Площадь 48 м²
Садовый домик в Брестском р-не. 1 этаж, мансарда. Общ.- 48,3 кв.м. 2 комнаты. Стены: материа…
$15,000
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Дом в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Площадь 158 м²
Жилой дом под чистовую отделку в Брестском р-не. 2021 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 158,1 кв.м, общ…
$89,900
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Дом в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Площадь 83 м²
Садовый домик в Брестском р-не. 1994 г.п. 1 этаж, цокольный этаж, мансарда. Общ.- 83,3 кв.м.…
$21,000
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Дом в Ковердяки, Беларусь
Дом
Ковердяки, Беларусь
Площадь 269 м²
Жилой дом в г.Бресте. 1998 г.п. 2 этажа, мансарда, цокольный этаж. Общ.СНБ - 336,3 кв.м, общ…
$130,000
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Дом в Тюхиничи, Беларусь
Дом
Тюхиничи, Беларусь
Площадь 325 м²
В продаже коробка кирпичного двухэтажного жилого дома под чистовую отделку в  д. Тюхиничи. С…
$72,400
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Дом в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Площадь 185 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 184,8 кв.м, 5 комнат. Стен…
$90,000
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Дом в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Площадь 37 м²
Садовый домик в Брестском р-не. 1998 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 36,5 кв.м, общ.-36,5 к…
$18,000
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Дом в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Площадь 45 м²
Садовый домик в Брестском р-не. 2012 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.- 45,2 кв.м. 3 комнаты. Стен…
$13,600
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Дом в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Площадь 219 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 2015 г.п. 2 этажа. Общ.СНБ - 336,4 кв.м, общ.- 219,2 кв.м, жил.-…
$63,500
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Дом в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Площадь 30 м²
Садовый домик в Брестском р-не. 1985 г.п. 1 этаж. Общ.- 30,4 кв.м. 3 комнаты. Стены: материа…
$17,900
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Дом в Ковердяки, Беларусь
Дом
Ковердяки, Беларусь
Площадь 285 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 2000 г.п. 1 этаж, мансарда, подвальный этаж. Общ.СНБ - 285,7 кв.…
$110,000
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Дом в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Площадь 69 м²
Продается садовый домик (дача) в СТ «Кветка 92» Мотыкальского с/с Брестского района.Дом 2019…
$29,500
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Параметры недвижимости в Мотыкальском сельском Совете, Беларусь

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