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Дома с бассейном в Беларуси

Минск
92
Молодечно
11
Могилёв
14
Барановичи
24
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121 объект найдено
Дом в Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 111 м²
Продаётся новый дом с сауной и купелью. Слуцкое направление в 10 км от МКАД.      Участок пл…
$120,000
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Дом в Жодино, Беларусь
Дом
Жодино, Беларусь
Площадь 132 м²
Большой и уютный дом с коммуникациями и техникой ❤️ Откройте для себя мир комфорта и уюта с …
$143,000
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Коттедж в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Путчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 101 м²
Уютный дом с баней в лесу – всего 27 км от МКАД!  О доме: ✔ Просторный двухэтажный дом (100,…
$155,900
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Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 196 м²
Дом в Минском районе, Юзуфовский с/с, д. Масловичи, 18 км. от МКАД по Мядельскому направлени…
$99,900
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Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 547 м²
Предлагается в продажу коттедж в д. Лапоровичи - элитном поселке Минского района, вблизи Зас…
$269,000
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Дом в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 119 м²
Продается современный дом для круглогодичного проживания  Минская обл., Дзержинский р-н, СТ …
$89,990
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Коттедж в Рабунь, Беларусь
Коттедж
Рабунь, Беларусь
Площадь 141 м²
Продаётся просторный и современный жилой дом в деревне Рабунь на берегу Вилейского водохрани…
$130,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 373 м²
Продаю большой дом - Замок, 3 этажный в 2 уровнях. Рядом с центральной улицей города Орша, Б…
$120,000
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Коттедж в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 462 м²
Продаётся новый эксклюзивный современный коттедж примыкающий к лесу с бассейном премиум-клас…
Цена по запросу
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Дом в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Путчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 110 м²
Продается уютный одноэтажный дом в деревне Заречное. Раковское направление в 24 км от Минска…
$102,800
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Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 662 м²
Это уникальная возможность приобрести эксклюзивный дом со СПА-комплексом в живописном месте …
$1,58 млн
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Дом в Логойский сельский Совет, Беларусь
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 128 м²
Продается замечательный деревянный ДОМ с умиротворяющей энергетикой! Это место непременно ст…
$153,000
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Дом в Старые Терушки, Беларусь
Дом
Старые Терушки, Беларусь
Площадь 115 м²
Продается 2-этажный дом с сауной и бассейном в аг. Старые Терушки Солигорского района. Дом о…
$68,000
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 96 м²
В продаже дом - дача для круглогодичного проживания на участке 15 соток в частной собственно…
$100,000
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Дом в Марьяливо, Беларусь
Дом
Марьяливо, Беларусь
Площадь 291 м²
Дом построен по индивидуальному проекту и сочитает в себе воздушность и функциональность кон…
$720,000
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Коттедж в Прилепы, Беларусь
Коттедж
Прилепы, Беларусь
Площадь 164 м²
Продается коттедж с гостевым домом возле Дубровского водохранилища. Смолевичский р-н, Озериц…
$230,000
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Дом в Серафимово, Беларусь
Дом
Серафимово, Беларусь
Площадь 291 м²
Дом с участком под Минском: д. Серафимово, 13 км от МКАД. Почему стоит купить именно этот до…
$65,000
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Дом в Ратомка, Беларусь
Дом
Ратомка, Беларусь
Площадь 200 м²
Просторный дом рядом с Минском   Участок 30 соток:   - Располагается в зеленой зоне в коттед…
$298,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 544 м²
Предлагаем вашему вниманию просторный дом 2022 года постройки в престижном коттеджном поселк…
$310,000
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Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 102 м²
Продаётся дача в с/т Нива-2002, всего в 12 км от МКАД, 4 км. от г.Заславль, 6,61 соток. Жив…
$39,000
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 384 м²
Продаётся престижный энергоэффективный современный коттедж в коттеджной застройке "Зацень" г…
$350,000
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Дом в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
Современный дачный дом для комфортного отдыха Продается новый, современный дачный дом, идеал…
$22,000
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Коттедж в Юхновка, Беларусь
Коттедж
Юхновка, Беларусь
Площадь 207 м²
Продаётся эксклюзивный коттедж с "Спа-комплексом" премиум-класса 100% готовности с мебелью с…
$305,000
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Дом в Камень, Беларусь
Дом
Камень, Беларусь
Площадь 73 м²
Капитальный дом со всеми удобствами и баней рядом с Налибокской пущей!  ❤️ Дом в экологическ…
$45,000
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Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 380 м²
Престижный  коттедж в классическом стиле со своим садом из эксклюзивных растений! Обратите в…
$365,000
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Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 256 м²
Уникальный по своей красоте Участок с 30-ю соснами, и элитный Коттедж с автомобилем в компле…
$499,000
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Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 677 м²
Продается 4-уровневый коттедж в аг. Ратомка, Минский р-н Номер договора с агентством 329/1 о…
$695,000
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Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 773 м²
Эксклюзивное предложение аналогов которому Вы не найдете! Уникальный VIP коттедж по ул. Голь…
$260,000
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Коттедж в Гродно, Беларусь
Коттедж
Гродно, Беларусь
Площадь 585 м²
В уникальном месте на первой береговой линии Немана, но при этом в самом центре Гродно распо…
$390,000
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Коттедж в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 200 м²
Совершенно новый энергоэффективный комплекс на просторном участке в живописной и экологическ…
$699,000
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