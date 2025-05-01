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Дома в Коптёвском сельском Совете, Беларусь

27 объектов найдено
Дом 8 комнат в Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Дом 8 комнат
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 8
Площадь 395 м²
Количество этажей 3
Продается Усадьба в живописном месте. Расположена в центре жилой деревни, от черты Гродно – …
$400,000
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Дом в Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 102 м²
Продаётся капитальный дачный дом рядом с лесом.Местонахождение: Коптевский с/с, СТ «Энергети…
$13,000
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Дом 5 комнат в Коробчицы, Беларусь
Дом 5 комнат
Коробчицы, Беларусь
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 355 м²
Количество этажей 2
Когда хочется тишины, спокойствия и уединенности, и в то же время комфортного образа жизни, …
$298,000
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Дом 2 комнаты в Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 32 м²
Количество этажей 1
Продается дача в живописном месте в СТ «Общепитовец» (Коптёвский сельсовет). На участке пло…
$7,500
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Дом 5 комнат в Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Дом 5 комнат
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 378 м²
Количество этажей 2
Продается незавершенное строительством законсервированный жилой дом в деревне Каменка (Копте…
Цена по запросу
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Дом 4 комнаты в Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Дом 4 комнаты
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 184 м²
Количество этажей 2
Местоположение: Гродненская область, Гродненский район, Коптёвский с/с., д. Бросты. Тихое, у…
$66,500
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Дом в Коробчицы, Беларусь
Дом
Коробчицы, Беларусь
Площадь 33 м²
Тихое, экологически чистое место с красивой природой.Месторасположение: Гродненская область,…
$10,500
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Дом в Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 49 м²
Продается отличная дача , в СТ Лесная балка. (Коптёвский с/с).Это живописное место подойдет …
$16,500
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Дом 7 комнат в Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Дом 7 комнат
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 236 м²
Количество этажей 2
Дом рядом с озером в д.Бросты (2 км от Гродно) Местоположение: д.Бросты, ул. Лесная, 16 (2 …
$47,000
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Дом 4 комнаты в Коробчицы, Беларусь
Дом 4 комнаты
Коробчицы, Беларусь
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 161 м²
Количество этажей 2
Продается комфортный дом с террасой и мансардой, баней а также гаражом в микрорайоне Коробчи…
$220,000
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Дом в Коробчицы, Беларусь
Дом
Коробчицы, Беларусь
Площадь 328 м²
✔️Уважаемые покупатели! Предлагаем вам дом который идеально подходит для создания мини-гости…
$255,000
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Дом в Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 30 м²
Продается уютная дача около леса . Надежный домик с печным отоплением. вместительная летняя …
$19,900
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Дом 3 комнаты в Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 30 м²
Количество этажей 2
Продается уютная дача около леса . Надежный домик с печным отоплением. вместительная летняя …
$19,900
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Дом в Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 184 м²
Местоположение: Гродненская область, Гродненский район, Коптёвский с/с., д. Бросты. Тихое, у…
$66,500
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Дом 6 комнат в Коробчицы, Беларусь
Дом 6 комнат
Коробчицы, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Продается участок с незавершенным законсервированным домом, ул. Виноградная, 19. Готовность …
$36,500
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Дом 5 комнат в Коробчицы, Беларусь
Дом 5 комнат
Коробчицы, Беларусь
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 355 м²
Количество этажей 2
Когда хочется тишины, спокойствия и уединенности, и в то же время комфортного образа жизни, …
$398,000
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Дом в Коробчицы, Беларусь
Дом
Коробчицы, Беларусь
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Светлый благоустроенный дом создан для наслаждения приятными моментами жизни Дом, площадь…
Цена по запросу
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Дом в Коптёвка, Беларусь
Дом
Коптёвка, Беларусь
Площадь 234 м²
Если хочется тишины, спокойствия и уединнености, и в тоже время комфортного образа жизни, пр…
$69,000
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Дом 5 комнат в Коробчицы, Беларусь
Дом 5 комнат
Коробчицы, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 176 м²
Количество этажей 2
В продаже новый дом в современном стиле в экологически чистом коттеджном районе Коробчицаx. …
Цена по запросу
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Дом 4 комнаты в Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Дом 4 комнаты
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 212 м²
Количество этажей 2
Дом возле леса в д. Коробчицы Продается дом возле леса в д.Коробчицы. До Гродно — 5 км. Обу…
$260,000
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Дом в Коробчицы, Беларусь
Дом
Коробчицы, Беларусь
Площадь 308 м²
Продается современный жилой дом в экологически чистом коттеджном поселке – Коробчицы (2 км о…
$120,000
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Дом в Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 32 м²
Продается дача в живописном месте в СТ «Общепитовец» (Коптёвский сельсовет).На участке площа…
$7,500
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Дом 2 комнаты в Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 19 м²
Количество этажей 1
Продается дача в живописном месте. Местоположение: Гродненский район, Квасовский сельсовет. …
$6,500
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Дом в Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 32 м²
Продается дача в живописном месте в СТ «Общепитовец».На участке площадью 7,1 сотки (земля в …
$9,500
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Дом 4 комнаты в Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Дом 4 комнаты
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 234 м²
Количество этажей 2
Если хочется тишины, спокойствия и уединнености, и в тоже время комфортного образа жизни, пр…
$69,000
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Дом в Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 252 м²
Количество этажей 1
Дом расположен в д.Жукевичи, Коптевский с/с, в 2 км от трассы М6. До города Гродно -15 мину…
$40,000
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Дом 3 комнаты в Коробчицы, Беларусь
Дом 3 комнаты
Коробчицы, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 147 м²
Количество этажей 1
Продаётся незавершённое капитальное строение (жилой дом) в д.Немейши Коптевского сельсовета …
$65,000
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Параметры недвижимости в Коптёвском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
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