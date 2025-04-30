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Дома в Брестской области, Беларусь

Барановичи
24
Брест
285
Мухавецкий сельский Совет
173
Мотыкальский сельский Совет
63
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1 134 объекта найдено
Дом в Кобрин, Беларусь
Дом
Кобрин, Беларусь
Площадь 72 м²
Жилой дом в г.Кобрине. 1999 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 72,1 кв.м, общ.- 72,1 кв.м, жил.- 51,2 кв…
$31,900
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Дом в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Площадь 101 м²
Дачный домик жилого типа в Брестском р-не. 2016 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 100,62 кв.м…
$67,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 17 м²
Садовый домик в Брестском р-не. 2018 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 21,7 кв.м, общ.- 17,1 кв.м. 1 ко…
$27,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 119 м²
Коробка дачного дома жилого типа в Брестском р-не. 1 этаж. Общ. - 118,8 кв.м, 4 комнаты. Сте…
$51,500
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 105 м²
Лот 8650. Дом в микрорайоне Гершоны. Звоните для более подробной информации Наши покупатели …
$67,000
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Дом в Большие Лепесы, Беларусь
Дом
Большие Лепесы, Беларусь
Площадь 140 м²
Продается коробка одноэтажного жилого дома (НКЗС, консервация - 2022 год, готовность - 43%) …
$32,500
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Дом в Тельминский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тельминский сельский Совет, Беларусь
Площадь 16 м²
Коробка садового домика в Брестском р-не. 1 этаж. Общ.- 15,9 кв.м. Стены: материал - строите…
$6,500
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Дом в Кобрин, Беларусь
Дом
Кобрин, Беларусь
Площадь 46 м²
В г.Кобрин продается дом, расположен по ул.Ленина,  1949 года постройки, в 2023 была сделана…
$26,800
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Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 184 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 2011 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 229,0 кв.м, общ.- 184,3 кв.м, жил.- …
$199,000
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Дом 5 комнат в Каменец, Беларусь
Дом 5 комнат
Каменец, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Лот 6394. Ищете хорошую инвестицию в сфере туризма, на которую не влияют внешние факторы? Р…
$360,000
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Дом в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 68 м²
Садовый домик в Брестском р-не. 1985 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.- 68,3 кв.м. 3 комнаты. Стен…
$15,000
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Дом в Клейниковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Клейниковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 88 м²
Лот 8537. Стильный дом в СТ рядом с д. СкокиЗвоните для более подробной информацииНаши покуп…
$74,900
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Дом в Знаменка, Беларусь
Дом
Знаменка, Беларусь
Площадь 47 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1972 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 55,9 кв.м, общ.- 46,9 кв.м, жил.- 36…
$21,000
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Дом в Знаменский сельский Совет, Беларусь
Дом
Знаменский сельский Совет, Беларусь
Площадь 233 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 2 этажа, мансарда. Общ.СНБ - 253,6 кв.м, общ.- 233,0 кв.м, жил.-…
$82,000
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Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 216 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 216,4 кв.м, общ.- 216,4 кв.м, жил.- …
$148,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 32 м²
Садовый домик в Брестском р-не. 2011 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 31,6 кв.м, общ.- 31,6 …
$20,000
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Дом в Дивинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дивинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 49 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 1948 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 56,5 кв.м, общ.- 49,0 кв.м, жил.- 2…
$5,900
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Дом в Батчинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Батчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 78 м²
Коробка жилого дома в Жабинковском р-не. 2021 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 77,5 кв.м, об…
$37,000
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Дом в Гвозницкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Гвозницкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 67 м²
Жилой дом в Малоритском р-не. 1968 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 77,3 кв.м, общ.- 66,6 кв.м, жил.- …
$35,500
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Дом в Знаменка, Беларусь
Дом
Знаменка, Беларусь
Площадь 46 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1960 г.п. Реконструкция 2011 г. 1 этаж. Общ.СНБ - 51,2 кв.м, общ…
$36,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 30 м²
Садовый домик в Брестском р-не. 1991 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.- 30,3 кв.м. 2 комнаты. Стен…
$25,800
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Дом в Жабинка, Беларусь
Дом
Жабинка, Беларусь
Площадь 166 м²
Жилой дом в г,Жабинке. 2020 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 199,4 кв.м, общ.- 165,7 кв.м, жил.- 59,5 …
$305,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 74 м²
Дачный дом жилого типа в Брестском р-не. 2022 г.п. 1 этаж. Общ. - 74,0 кв.м, 3 комнаты.Стены…
$93,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 300 м²
Жилой дом в г.Бресте. 2006 г.п. 2 этажа. Общ.СНБ - 551,2 кв.м, общ.- 299,5 кв.м, жил.- 144,1…
$260,000
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Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 113 м²
Жилой дом в г.Бресте. 1990 г.п. 1 этаж, мансарда, цокольный этаж. Общ.СНБ - 179,6 кв.м, общ.…
$92,000
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Дом в Тельминский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тельминский сельский Совет, Беларусь
Площадь 155 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1984 г.п., реконструкция 2010 г. 2 этажа. Общ.СНБ - 162,6 кв.м, …
$95,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 140 м²
Коробка дачного дома жилого типа в Брестском р-не. 2022 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ ~ 150…
$43,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 106 м²
Дачный дом жилого типа в Брестском р-не. 2024 г.п. 1 этаж, 4 комнаты. Общ. СНБ - 109,0 кв.м,…
$75,500
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Дом в Жабинковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жабинковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 98 м²
Коробка жилого дома в Жабинковском р-не. 2022 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 127,2 кв.м, общ.- 97,7 …
$35,000
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Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 187 м²
Коробка жилого дома в г.Бресте. 2015 г.п. 2 этажа, цокольный этаж. Общ. СНБ - 186,6 кв.м, об…
$75,000
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