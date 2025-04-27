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Дома в Могилевской области, Беларусь

Могилёв
16
Бобруйск
9
Александрийский сельский Совет
4
Буйничский сельский Совет
3
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54 объекта найдено
Дом в Могилёв, Беларусь
Дом
Могилёв, Беларусь
Площадь 253 м²
Выставлен на продажу жилой двухуровневый дом по улице Бородина в г. Могилеве. Общая площадь …
$130,000
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Дом в Вейнянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вейнянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 40 м²
Продается дача в СТ Строитель -2 ,рядом с ж/д станцией Волоки ,Оршанское напровление.На дизе…
$6,500
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Дом 6 комнат в Могилёв, Беларусь
Дом 6 комнат
Могилёв, Беларусь
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Количество этажей 2
Продаётся уютный, теплый дом частично с мебелью в районе дачного посёлка в городе Могилёве с…
$61,800
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Дом в Вендорожский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вендорожский сельский Совет, Беларусь
Площадь 73 м²
Продается  добротный одноэтажный  дом 73 квм с участком 45 соток в деревне Масальщина .Дом б…
$18,000
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Дом 3 комнаты в Сычковский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Сычковский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Продается дом в деревне Тивновичи (Сычковский сельсовет), всего 6 км от города Бобруйска. …
$34,900
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Дом в Староселье, Беларусь
Дом
Староселье, Беларусь
Площадь 56 м²
Продам дом в Шкловском районе аг. Староселье, ул. Шкловская, 12, в 31 км от Орши, дом сборно…
$10,000
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Дом в Бобруйск, Беларусь
Дом
Бобруйск, Беларусь
Площадь 72 м²
Продается деревянный дом, облицованный кирпичом, расположенный на улице Кольцова.   Общая пл…
$20,000
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Дом в Сидоровичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Сидоровичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 27 м²
Продаётся добротная дача в большом садовом товариществе "Химик". Автобус из Могилева до садо…
$9,500
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Дом в Головчинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Головчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 54 м²
Продается добротный дом в экологически чистой зоне. Направление Минской трассы в 28 км от Мо…
$6,900
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Дом в Бобруйск, Беларусь
Дом
Бобруйск, Беларусь
Площадь 285 м²
Уютный благоустроенный дом для проживания семьи для желающих с перспективой сдачи в длительн…
$380,000
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Дом в Могилёв, Беларусь
Дом
Могилёв, Беларусь
Площадь 160 м²
Площадь 160 м2  Продается дом в коттеджной застройке в районе Казимировского лесопарка по ул…
$89,000
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Коттедж в Николаевка 2, Беларусь
Коттедж
Николаевка 2, Беларусь
Площадь 303 м²
*Поможем продать-обменять Вашу недвижимость для приобретения этого коттеджа*==Можно через Жи…
$180,000
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Коттедж в Могилёв, Беларусь
Коттедж
Могилёв, Беларусь
Площадь 202 м²
*Поможем продать-обменять Вашу недвижимость для приобретения этого коттеджа*==Можно через Жи…
$179,000
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Дом 3 спальни в Могилёв, Беларусь
Дом 3 спальни
Могилёв, Беларусь
Количество спален 3
Площадь 80 м²
Продаётся крепкий дом в р-не Дачного.Общая площадь 80 квадратов, газовое отопление, централь…
$38,000
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Дом 2 комнаты в Белыничи, Беларусь
Дом 2 комнаты
Белыничи, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Количество этажей 1
Продается жилой дом с участком 23 сотки по адресу: г. Белыничи, переулок Кирова, д.5. Дом де…
Цена по запросу
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Коттедж в Могилёв, Беларусь
Коттедж
Могилёв, Беларусь
Площадь 214 м²
Рядом остановка, магазины.  ООО "ВСП недвижимость-Инвест"УНП 193594828Лицензия Министерства …
$115,000
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Дом 3 комнаты в Александрия, Беларусь
Дом 3 комнаты
Александрия, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Количество этажей 1
Александрия, в лучший агрогородк Беларуси.               Дом благоустроенный, газовое ото…
$55,000
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Дом в Вендорожский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вендорожский сельский Совет, Беларусь
Площадь 14 м²
Продаётся дача в 15 км от Могилёва рядом с деревней Гуслище (Вендорожский сельский совет). Н…
$5,654
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Дом в Селец, Беларусь
Дом
Селец, Беларусь
Площадь 27 м²
**Продается участок 15 соток с недостроенным домом в деревне Селец 2 (Могилёвский район)** *…
$27,000
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Дом в Могилёв, Беларусь
Дом
Могилёв, Беларусь
Площадь 614 м²
Продаётся эксклюзивный новый уникальный коттедж (таунхаус) в укромном квартале города Могилё…
$170,000
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Дом в Сеньково, Беларусь
Дом
Сеньково, Беларусь
Площадь 74 м²
Продается кирпичный дом в д. Сеньково Горецкого района, общей площадью 74.1 кв.м., 1985 года…
$28,000
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Дуплекс 4 комнаты в Бобруйск, Беларусь
Дуплекс 4 комнаты
Бобруйск, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 1
Часть дома в Бобруйске, площадью 63,2 кв. метра, с газом и санузлом. ______________________…
$27,900
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Дом в Мостокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мостокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 28 м²
Предлагаем дом в 8км от Могилева. До остановки  дер. Шапчицы курсирует городской автобус  14…
$5,500
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Таунхаус в Бобруйск, Беларусь
Таунхаус
Бобруйск, Беларусь
Площадь 397 м²
Количество этажей 2
Уютный таунхаус, расположенный в лучшем месте Бобруйска: рядом с рекой и санаторной зоной - …
$140,000
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Дом в Бобруйск, Беларусь
Дом
Бобруйск, Беларусь
Площадь 94 м²
Продается дом в Бобруйске, на улице Борисовской (район Скрипочка).   Описание дома: бревенч…
$11,200
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Дом в Белыничи, Беларусь
Дом
Белыничи, Беларусь
Площадь 55 м²
Продается жилой дом с участком 23 сотки по адресу: г. Белыничи, переулок Кирова, д.5. Дом де…
$14,300
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Дом в Фащевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Фащевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 36 м²
Цена стала ниже! Живописное место, от трассы до деревни, примерно 1 км, дорога грунтовая.  О…
$8,000
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Дом 2 спальни в Могилёв, Беларусь
Дом 2 спальни
Могилёв, Беларусь
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Количество этажей 1
Продается квартира в блокированном доме, по ул.Садовой. Три комнаты ,прихожая , кухня, сануз…
$33,000
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Дом в Могилёв, Беларусь
Дом
Могилёв, Беларусь
Площадь 30 м²
*Поможем продать-обменять Вашу недвижимость для приобретения этого коттеджа*==Можно через Жи…
$24,999
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Дом 2 комнаты в Бобруйск, Беларусь
Дом 2 комнаты
Бобруйск, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Количество этажей 1
Продается дом в Бобруйске, на улице Борисовской (район Скрипочка). ______________________…
$11,200
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Типы недвижимости в Могилевской области

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Параметры недвижимости в Могилевской области, Беларусь

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