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Дома в Могилёве, Беларусь

коттеджи
6
16 объектов найдено
Дом в Могилёв, Беларусь
Дом
Могилёв, Беларусь
Площадь 253 м²
Выставлен на продажу жилой двухуровневый дом по улице Бородина в г. Могилеве. Общая площадь …
$130,000
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Дом 6 комнат в Могилёв, Беларусь
Дом 6 комнат
Могилёв, Беларусь
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Количество этажей 2
Продаётся уютный, теплый дом частично с мебелью в районе дачного посёлка в городе Могилёве с…
$61,800
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Дом в Могилёв, Беларусь
Дом
Могилёв, Беларусь
Площадь 160 м²
Площадь 160 м2  Продается дом в коттеджной застройке в районе Казимировского лесопарка по ул…
$89,000
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Коттедж в Могилёв, Беларусь
Коттедж
Могилёв, Беларусь
Площадь 202 м²
*Поможем продать-обменять Вашу недвижимость для приобретения этого коттеджа*==Можно через Жи…
$179,000
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Дом 3 спальни в Могилёв, Беларусь
Дом 3 спальни
Могилёв, Беларусь
Количество спален 3
Площадь 80 м²
Продаётся крепкий дом в р-не Дачного.Общая площадь 80 квадратов, газовое отопление, централь…
$38,000
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Коттедж в Могилёв, Беларусь
Коттедж
Могилёв, Беларусь
Площадь 214 м²
Рядом остановка, магазины.  ООО "ВСП недвижимость-Инвест"УНП 193594828Лицензия Министерства …
$115,000
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Дом в Могилёв, Беларусь
Дом
Могилёв, Беларусь
Площадь 614 м²
Продаётся эксклюзивный новый уникальный коттедж (таунхаус) в укромном квартале города Могилё…
$170,000
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Дом 2 спальни в Могилёв, Беларусь
Дом 2 спальни
Могилёв, Беларусь
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Количество этажей 1
Продается квартира в блокированном доме, по ул.Садовой. Три комнаты ,прихожая , кухня, сануз…
$33,000
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Дом в Могилёв, Беларусь
Дом
Могилёв, Беларусь
Площадь 30 м²
*Поможем продать-обменять Вашу недвижимость для приобретения этого коттеджа*==Можно через Жи…
$24,999
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Дом в Могилёв, Беларусь
Дом
Могилёв, Беларусь
Площадь 45 м²
Предлагаем к приобретению дом в непосредственной близости к городу(д. Коминтерн напротив Лиф…
$11,500
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Коттедж 6 спален в Могилёв, Беларусь
Коттедж 6 спален
Могилёв, Беларусь
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Продается коттедж в Малой Боровке. Общая площадь 171 м.кв. блочно- кирпичный, утеплён, оштук…
$153,000
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Дом в Могилёв, Беларусь
Дом
Могилёв, Беларусь
Площадь 45 м²
Выставлена на продажу выделенная квартира в двухквартирном жилом доме по улице Чапаева (райо…
$21,000
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Коттедж в Могилёв, Беларусь
Коттедж
Могилёв, Беларусь
Площадь 530 м²
Эксклюзивное предложение! Коттедж в четыре уровня, расположенный в центре г. Могилев, на бер…
$255,000
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Коттедж в Могилёв, Беларусь
Коттедж
Могилёв, Беларусь
Площадь 351 м²
* Дом полностью утеплён. * Общая площадь - 351,2 кв.м.* Общая площадь жилых помещений дома -…
$250,000
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Дом в Могилёв, Беларусь
Дом
Могилёв, Беларусь
Площадь 111 м²
***Продается дом в Могилёве. Возможна продажа через кредит, Жилищный Баланс.***- Общая площа…
$39,000
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Коттедж в Могилёв, Беларусь
Коттедж
Могилёв, Беларусь
Площадь 250 м²
Номер договора с агентством 26/2 от 2022-02-04
$90,000
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Параметры недвижимости в Могилёве, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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