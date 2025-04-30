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Дома в Витебской области, Беларусь

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9
Крапивенский сельский Совет
7
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189 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Летчанский сельский Совет, Беларусь
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Дом 4 комнаты
Летчанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 2
Уютный двухэтажный дом, расположенный всего в 11 км от Витебска, рядом с турбазой Верасы, — …
$61,128
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Дом 6 комнат в Браслав, Беларусь
Дом 6 комнат
Браслав, Беларусь
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 173 м²
Количество этажей 2
Продается уютный жилой дом в сердце живописного Браслава! Представляем Вашему вниманию пр…
$130,000
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Дом в Понизовье, Беларусь
Дом
Понизовье, Беларусь
Площадь 87 м²
Продажа одноэтажного жилого дома д. Понизовье, ул.Поддубская , НЗКС 76%,  блочный 2018 года …
$20,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 267 м²
Продам коттедж в Царском селе ул. Лариновская, 1999 года постройка, 3 уровня,общая площадь 2…
$120,000
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Дом в Россасно, Беларусь
Дом
Россасно, Беларусь
Площадь 71 м²
Продается дом в аг. Россасно, ул. Школьная (32 км от Орши). Дом сборно щитовой, кирпичный, н…
$5,500
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Дом в Андреевщинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Андреевщинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 65 м²
Продаётся садовый домик 1985 года постройки в СТ Ручеек. Общая площадь 65м2, участок 12 сото…
$6,500
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Коттедж в Витебск, Беларусь
Коттедж
Витебск, Беларусь
Площадь 632 м²
Продаётся коттедж в Билево по ул. Республиканской. Общая площадь 632 кв.м. Участок 15 соток …
$89,000
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Дом в Замосточье, Беларусь
Дом
Замосточье, Беларусь
Площадь 155 м²
Продается уютный дом в агрогородке Замосточье, Докшицкий район!   Ищете идеальное место для …
$20,900
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Дом в Слободковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Слободковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 122 м²
Это эксклюзивная продажа усадьбы на берегу озера Неспишь в деревне Монастырь с историей XVІ …
$99,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 74 м²
Продаётся добротный дом по пер 3 Белинского, реконструкция 2008год. Общая площадь дома 73,7/…
$30,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 99 м²
Продаётся уютный дом в районе Заднепровье  у реки Днепр по адресу: 1 -ый пер Скорины.  Общая…
$54,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 108 м²
Agency contract number 430 from 2023-09-06
$39,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 35 м²
Продается дом по адресу ул. Стебенева. Дом состоит из веранды, прихожей, кухни и одной больш…
$9,500
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Дом в Лынтупский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лынтупский сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
Продаётся волшебный загородный дом 100% готовности на берегу озера "Большие Швакшты" примыка…
$48,000
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Дом в Копысь, Беларусь
Дом
Копысь, Беларусь
Площадь 87 м²
Продается уютный дом по адресу г.п. Копысь, ул. 30 лет БССР. Дом 1948 года постройки (реконс…
$40,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 91 м²
Продаётся новый дом из сруба, 2022 года постройки, с кирпичным гаражом и баней, расположенны…
$32,500
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Дом в Берёзковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Берёзковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 49 м²
Участок находится в деревне Новая Вилейка, ул. Дачная, Витебская область, 80 км от Минска по…
$9,900
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 45 м²
Продается дом по адресу 2 й пер Октябрьский. Дом состоит из веранды, прихожей, кухни и 2 жил…
$10,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 90 м²
Продаётся уютный дом с мебелью по адресу: 5 переулок Марата, расположенный на участке 6 сото…
$65,000
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Дом в Ушачский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ушачский сельский Совет, Беларусь
Площадь 54 м²
Продаётся дом на берегу озера, в шаговой доступности, в 2024г сделан капитальный ремонт дома…
$22,000
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Дом в Бабиничский сельский Совет, Беларусь
Дом
Бабиничский сельский Совет, Беларусь
Площадь 99 м²
Продаётся НЗКС (незавершённое капитальное строение) 53%,  по адресу: Оршанский р-н, д. Свист…
$30,900
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 200 м²
Номер договора с агентством 380 от 2023-07-21
$95,000
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Дом в Воропаевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Воропаевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 43 м²
Предлагается добротный дом в живописном гп. Воропаево. Витебская обл., Поставский р-н.   Дом…
$4,000
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Дом в Дубровно, Беларусь
Дом
Дубровно, Беларусь
Площадь 87 м²
Продаётся дом 1983 года постройки в г.Дубровно, пер.Витебский. Общая площадь 86,7м2, жилая 4…
$39,000
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Дом в Слободковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Слободковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 175 м²
В живописной деревне Монастырь, расположенной в Браславском районе Витебской области, предла…
$77,000
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Дом в Воропаевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Воропаевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 42 м²
Продается земельный участок с домом в д. Рудка. Витебская обл., Поставский р-н, 177 км от МК…
$7,500
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Коттедж в Бабиничский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Бабиничский сельский Совет, Беларусь
Площадь 200 м²
$70,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 83 м²
Продаётся дом по адресу 5й Лагерный пер. Дом 1959 г. постройки. В 2016г. начата реконструкци…
$12,500
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Дом 6 комнат в Плюсский сельский Совет, Беларусь
Дом 6 комнат
Плюсский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 213 м²
Количество этажей 2
Расположен: на Браславских озерах ледникового периода (озеро Сунды впадает в сеть озер). …
$265,000
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Дом 4 комнаты в Козловщинский сельский Совет, Беларусь
Дом 4 комнаты
Козловщинский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 196 м²
Количество этажей 2
"Париж всего в 6 км: Дом в Новиках – Ваше Идиллическое Убежище" ____________________ В г…
$67,000
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Типы недвижимости в Витебской области

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Параметры недвижимости в Витебской области, Беларусь

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