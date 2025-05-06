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Дома в Чернинском сельском Совете, Беларусь

37 объектов найдено
Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 40 м²
Садовый домик в Брестском р-не. 1995 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.- 40,2 кв.м. 2 комнаты. Стен…
$33,000
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Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 145 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 2020 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 149,36 кв.м, общ…
$35,000
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Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 538 м²
Жилой дом под чистовую отделку в Брестском р-не, этаж. Общ.СНБ - 538,0 кв.м,12 комнат. Стены…
$145,000
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Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 60 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1951 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 70,0 кв.м, общ.- 60,4 кв.м, жил.- 20…
$35,000
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Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 151 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 151,3 кв.м, общ.- 151,3 кв…
$59,000
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Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 180 м²
Отличный дом под отделку в д. Велюнь Чернинского сельсовета.Предлагаем купить дом 2024 года …
$69,900
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Дом в Черни, Беларусь
Дом
Черни, Беларусь
Площадь 177 м²
Лот 6923. Продажа коттеджа у леса в пригороде, Чернинский с/с. Запишитесь на просмотр по пер…
$220,000
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Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 216 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 216,4 кв.м, общ.- 216,4 кв.м, жил.- …
$148,000
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Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 181 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 2019 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ. - 181,35 кв.м, жил.- …
$69,900
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Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 105 м²
Жилой дом под чистовую отделку в Брестском р-не. 2022 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 110,1…
$128,000
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Коттедж в Черни, Беларусь
Коттедж
Черни, Беларусь
Площадь 216 м²
Код объекта 07623: Мы работаем от собственника! Покупая этот объект- Вы не платите агентству…
$148,000
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Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 173 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1992 г.п. 1 этаж, цокольный этаж. Общ.СНБ - 232,6 кв.м, общ.- 17…
$41,500
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Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 41 м²
Садовый домик в Брестском р-не. 2000 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.- 40,9 кв.м. 2 комнаты. Стен…
$15,000
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Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 30 м²
Садовый домик в Брестском р-не. Стены: материал - силикатный кирпич; отделка фасада -оштукат…
$8,300
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Дом в Черни, Беларусь
Дом
Черни, Беларусь
Площадь 65 м²
Лот 8680. Жилая дача за Мощёнкой. Запишитесь на просмотр по номеру в объявлении. Смотрите фо…
$53,000
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Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 51 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 51,0 кв.м, общ.- 51,0 кв.м, жил.- 21,0 кв.м, к…
$29,500
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Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 474 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 2014 г.п. 1 этаж, подвальный этаж, мансарда. Общ.СНБ - 503,7 кв.…
$500,000
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Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 43 м²
Садовый домик в Брестском р-не. 2000 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.- 42,5 кв.м. 2 комнаты. Стен…
$13,000
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Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 128 м²
Коробка жилого дома. Брестский р-н. Газосиликатный блок / оштукатурен / ондулин. Фундамент: …
$49,500
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Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 101 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 2024 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 111,0 кв.м, общ.- 101,0 кв.м, жил.- …
$189,000
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Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 137 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 2020 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ. - 136,6 кв.м, 4 комна…
$75,000
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Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 242 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 2008 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 244,8 кв.м, общ.- 241,7 кв…
$330,000
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Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 163 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 2020 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 162,81 кв.м, общ.- 162,81 …
$36,800
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Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 184 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 2011 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 229,0 кв.м, общ.- 184,3 кв.м, жил.- …
$199,000
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Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 185 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 2003 г.п. 2 этажа, подвал. Общ.СНБ - 297,0 кв.м, общ.- 184,5 кв.…
$125,000
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Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 186 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1992 г.п. 2 этажа, цокольный этаж. Общ.СНБ - 245,6 кв.м, общ.- 1…
$125,000
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Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 2014 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 64,2 кв.м, общ.- 55,8 кв.м…
$70,000
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Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 107 м²
Жилой дом под чистовую отделку в Брестском р-не. 2023 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 107,1 кв.м, общ…
$79,900
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Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 26 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1955 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 26,0 кв.м, общ.- 26,0 кв.м, жил.- 14…
$40,000
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Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 117 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 2014 г.п. 2 этажа. Общ.СНБ - 119,5 кв.м, общ.- 116,6 кв.м, жил.-…
$105,000
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Параметры недвижимости в Чернинском сельском Совете, Беларусь

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