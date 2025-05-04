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Дома в Гомеле, Беларусь

38 объектов найдено
Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 134 м²
У Вас есть возможность воплотить Ваши мечты в жизнь!  Просторный новый дом в два уровня  под…
$120,000
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 45 м²
В продаже дом в р.п. Большевик.Дом 44.6 кв.м расположен на участке в 14.5 соток.Дом нуждаетс…
$15,000
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 206 м²
Продается отличный и просторный дом (остановка «Первая школа» или «Переулок Ильича»). Рядом …
$155,000
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 106 м²
Общей площадью- 106,4 м.кв. Вода - центральное водоснабжение. Канализация местная. Газ, двух…
$59,500
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 51 м²
Продается просторный и уютный дом в г. Гомель, по ул. Нижнебрилевская. Общая площадь 51 м2, …
$19,900
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 229 м²
Продается  дом по улице Ореховой в Костюковке, частный сектор. Готовность реконструкции дома…
$42,000
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 72 м²
Предлагаем вашему вниманию дом в Новобелицком районе по ул. 4я Техническая. Хорошее состояни…
$35,000
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 85 м²
Продается одноэтажный кирпичный жилой дом 1976/1992 г.г. постройки, расположенный на участке…
$55,000
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 61 м²
Полдома - 100% готов к проживанию и оборудован всей необходимой мебелью и техникой. Общая пл…
$55,000
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 274 м²
Предлагается к покупке дом для большой семьи . г. Гомель проезд Одесский. Фундаментальное ст…
$210,000
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 94 м²
Благоустроенный 1- этажный жилой дом с новым ремонтом общей площадью 94,2 м2 в Советском рай…
$115,000
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 324 м²
Благоустроенный 3-этажный жилой дом с новым современным аккуратным ремонтом общей площадью 3…
$165,000
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 49 м²
Продажа жилого дома по ул. Хуторянского, Волотова, Прудок. Дом крепкий, с высокими потолками…
$27,000
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 90 м²
В Новобелицком районе продаётся дом по улице Луговая. Дом без ремонта, бревенчатый, пристрой…
$19,500
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Коттедж в Гомель, Беларусь
Коттедж
Гомель, Беларусь
Площадь 159 м²
Продаётся 3-х уровневый комфортабельный коттедж в спальном районе с развитой инфраструктурой…
$118,000
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 73 м²
Шикарное предложение для любителей загородной жизни с прелестями всей доступной инфраструкту…
$38,400
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 174 м²
Продаётся двухэтажный блочно-кирпичный дом общей площадью по СНБ 278,4 кв.м., расположенный …
$105,000
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 124 м²
Продается двухэтажный дом 2010 года постройки, площадью 123,9 м2, расположенный на участке в…
$130,000
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 119 м²
Добро пожаловать в дом вашей мечты!Этот уютный и просторный дом площадью 118,5 кв. м предлаг…
$63,500
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Коттедж в Гомель, Беларусь
Коттедж
Гомель, Беларусь
Площадь 150 м²
Представляется Вашему вниманию просторный одноэтажный жилой дом, сделанный по индивидуальном…
$165,000
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 65 м²
Продается целый дом разделенный на две половины, есть возможность жить как одной семье, так …
$36,500
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 33 м²
Продается отдельно стоящий дом в 5-ти минутах ходьбы от остановки «К-тр «Октябрь». Последние…
$23,800
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 603 м²
По ул. Сядибная, 7 продается незавершенное законсервированное строение (в перспективе – трех…
$50,000
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 95 м²
Продается  дом в городе, частный сектор. Готовность дома 80%. Стены из силикатного кирпича (…
$55,000
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 99 м²
В продаже дом 99.2 кв.м. по улице  М. Ломоносова. (Костюковка) Дом новый, полностью готов к …
$95,000
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 58 м²
Продаётся дом с плодово-ягодным участком 17.17 соток в агрогородке Красное   Улица Н.А. Некр…
$18,500
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 79 м²
Продается жилой дом по ул. Пугачева, с общей площадью 78.8 кв.м. Кухня - 19.9 кв.м. Дом дере…
$49,000
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 86 м²
Мечтаете о собственном доме и при этом не хотите уезжать из города? Тогда Вам к нам! Продает…
$33,000
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 99 м²
Продается крепкий бревенчатый дом с высоким фундаментом — уютное гнездышко для вашей семьи! …
$66,500
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 59 м²
Загородная жизнь в г. Гомеле! Продаётся 1-этажный деревянный дом в жилом состоянии площадью …
$25,500
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Параметры недвижимости в Гомеле, Беларусь

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