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Дома в Минске, Беларусь

коттеджи
33
таунхаусы
9
90 объектов найдено
Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 59 м²
Добротный кирпичный дом с просторным  9 соток участком.  Удачная планировка: 3 светлые комна…
$83,000
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Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 76 м²
Жилой дом в центре Минска, кирпичная пристройка, крыша-шифер, деревянные окна, новая электро…
Цена по запросу
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 281 м²
Современный жилой дом по индивидуальному проекту возле Севостопольского парка по ул. Весенне…
$360,000
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 112 м²
Жилой дом в  Минске!- Участок находится в частном секторе Партизанского района.- Удобные под…
$130,000
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Таунхаус 5 комнат в Минск, Беларусь
Таунхаус 5 комнат
Минск, Беларусь
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 346 м²
Количество этажей 4
Прекрасный вариант для большой дружной семьи – квартира в таунхаусе 2000 г.п. с собственным …
$375,000
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Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 90 м²
Продается дом с большим участком в Центральном районе, микрорайон Новинки, ул. Гагарина, 19.…
$120,000
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Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 97 м²
Продается блокированный жилой дом с земельным участком в г. Минске, по ул. Горбатова. Дом де…
$95,000
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Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 181 м²
Продаётся светлый и просторный кирпичный дом возле станция метро Автозаводская. 2 минуты ход…
$295,000
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Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 311 м²
Просторный 3-уровневый кирпичный дом со всеми коммуникациями ❤️Этот дом - воплощение уюта, н…
$229,900
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Таунхаус в Минск, Беларусь
Таунхаус
Минск, Беларусь
Площадь 153 м²
Продаётся трёхуровневая квартира (таунхаус) в доме на три квартиры. Общая площадь квартиры п…
$143,000
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Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 431 м²
Просторный дом с гаражом, подвалом и баней (8 500 х 7 300 мм, сруб 6 000 х 6 000 мм), мансар…
$249,000
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Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 218 м²
Продается  изолированные полдома  по адресу 2-й Брестский переулок.        Участок 4 сотки. …
$165,000
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Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 329 м²
На территории Сельхозпосёлка в Минске продается жилой дом. Улица Гало, где расположен дом, т…
$250,000
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Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 70 м²
Продается 4-х комнатный жилой дом в Советском районе. Дом деревянный, общая площадь 70.3 м2,…
$99,900
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Таунхаус в Минск, Беларусь
Таунхаус
Минск, Беларусь
Площадь 155 м²
Продается квартира в блокированном жилом доме (полдома) по улице Алтайской 111-1, с придомов…
$145,000
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 448 м²
3-х этажный дом с роскошным ремонтом! ❤️ У нас есть для вас уникальное предложение - трехэта…
$260,000
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Дом 3 комнаты в Минск, Беларусь
Дом 3 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Количество этажей 2
Предлагаем вашему вниманию 3-комнатную квартиру в блокированном жилом доме в черте города Ми…
$120,000
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 603 м²
Продается двухквартирный блокированный коттедж по улице Собинова. Частная собственность в це…
$495,000
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Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 186 м²
Надоело жить в квартире? Предлагаем к продаже блочный жилой дом 185,5 м2 с мансардным этажом…
$149,000
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Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 80 м²
Продаётся земельный участок с домом в 10 минутах ходьбы от станции метро «Московская» - уча…
$124,900
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 463 м²
Дом в Минске – это всегда отличная инвестиция!   Недвижимость в столице всегда имеет множест…
$259,000
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 479 м²
Продается трехэтажный дом в Минске.  Общая площадь 480 м2, отопление, водопровод, канализаци…
$295,000
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Дом 2 комнаты в Минск, Беларусь
Дом 2 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Количество этажей 1
В центре Минска в престижном районе продается полдома с участком в 7 соток, красивейшее спок…
Цена по запросу
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 378 м²
Коттедж с полностью готовым современным дизайнерским ремонтом! Достойное предложение, для те…
$875,000
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Таунхаус в Минск, Беларусь
Таунхаус
Минск, Беларусь
Площадь 163 м²
Продается великолепный 3-уровневый таунхаус с земельным участком, расположенный в спокойном …
$299,000
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Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 111 м²
Теплый, кирпичный дом в Минске (Сосны), с центральными коммуникациями,  готовый к проживанию…
$99,900
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Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 84 м²
Предлагаем вашему вниманию 3-комнатную квартиру в блокированном жилом доме в черте города Ми…
$120,000
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 589 м²
Коттедж находится рядом с Севастопольским парком в районе улиц Волгоградская и Кнорина. 4 эт…
$638,349
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 607 м²
Планировка дома максимально продумана: На первом этаже этого дома располагаются просторная к…
$1,35 млн
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 780 м²
Эксклюзивное предложение аналогов которому Вы не найдете! Продается VIP коттедж по ул. Гольш…
$490,000
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Параметры недвижимости в Минске, Беларусь

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
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