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Дома в Гомельской области, Беларусь

Гомель
35
Бобовичский сельский Совет
6
Речица
6
Чёнковский сельский Совет
6
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90 объектов найдено
Дом в Бобовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Бобовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 173 м²
Прекрасный дачный дом в одном из лучших мест для отдыха! Река в 5 минутах ходьбы с пляжами …
$20,000
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Дом в Калинковичи, Беларусь
Дом
Калинковичи, Беларусь
Площадь 76 м²
Продаётся бревенчатый одноэтажный дом общей площадью 75,9 м2, расположенный по адресу: г. Ка…
$19,000
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Дом в Речица, Беларусь
Дом
Речица, Беларусь
Площадь 74 м²
Предлагаем к продаже одноэтажный жилой дом, расположенный по ул.Доватора в г.Речица. Малоэта…
$27,500
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 61 м²
Полдома - 100% готов к проживанию и оборудован всей необходимой мебелью и техникой. Общая пл…
$55,000
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Коттедж в Гомель, Беларусь
Коттедж
Гомель, Беларусь
Площадь 150 м²
Представляется Вашему вниманию просторный одноэтажный жилой дом, сделанный по индивидуальном…
$165,000
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Дом в Лучежевичи, Беларусь
Дом
Лучежевичи, Беларусь
Площадь 242 м²
Уникальное предложение для большой семьи, в живописном месте и удобном расположении от город…
$49,900
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Дом в Победа, Беларусь
Дом
Победа, Беларусь
Площадь 87 м²
Победа над рутиной: ваш новый дом в элитном поселке «Победа»!Представьте себе: утром вас буд…
$54,500
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Дом в Жгунский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жгунский сельский Совет, Беларусь
Дачный  деревянный  дом. 2 этажа с печным отоплением.Есть летний водопровод для полива и кол…
$5,500
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Дом в Ерёмино, Беларусь
Дом
Ерёмино, Беларусь
Площадь 78 м²
Продается просторный жилой дом в аг. Ерёмино, ул. Юбилейная, общей площадью 78.4 кв.м., кухн…
$41,700
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Дом в Борщёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Борщёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 183 м²
Продается просторный дачный коттедж в СТ "Криничный", Борщевского с/с, Речицкий район Гом.об…
$52,000
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Дом в Ерёмино, Беларусь
Дом
Ерёмино, Беларусь
Площадь 29 м²
Продаётся часть дома в хорошем аккуратном жилом состоянии в Гомельском районе в аг. Ерёмино …
$18,000
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Дом в Поколюбичи, Беларусь
Дом
Поколюбичи, Беларусь
Площадь 78 м²
Продается большой кирпичный дом (аг. Поколюбичи), имеет 4 жилые комнаты, высокие потолки,  в…
$42,000
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 58 м²
Продаётся дом с плодово-ягодным участком 17.17 соток в агрогородке Красное   Улица Н.А. Некр…
$18,500
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Коттедж в Рогачёв, Беларусь
Коттедж
Рогачёв, Беларусь
Площадь 257 м²
Эксклюзивный коттедж в самом сердце города! Ваш личный пятизвездочный оазис в центре города:…
$275,000
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Дом в Бобренята, Беларусь
Дом
Бобренята, Беларусь
Площадь 69 м²
Продаётся кирпичный дом в живописном месте в деревне Бобренята на улице Чкалова.Общая площад…
$32,900
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 324 м²
Благоустроенный 3-этажный жилой дом с новым современным аккуратным ремонтом общей площадью 3…
$165,000
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 86 м²
Мечтаете о собственном доме и при этом не хотите уезжать из города? Тогда Вам к нам! Продает…
$32,500
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 106 м²
Общей площадью- 106,4 м.кв. Вода - центральное водоснабжение. Канализация местная. Газ, двух…
$57,000
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 603 м²
По ул. Сядибная, 7 продается незавершенное законсервированное строение (в перспективе – трех…
$50,000
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 59 м²
Загородная жизнь в г. Гомеле! Продаётся 1-этажный деревянный дом в жилом состоянии площадью …
$25,500
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 174 м²
Просторный новый дом в два уровня  под чистовую отделку!. г.Гомель ул. Максима Горького  Сов…
$115,000
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 141 м²
Продается отличный и просторный дом (остановка «Посёлок Новая Жизнь»). Дом располагается в х…
$88,000
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 206 м²
Продается отличный и просторный дом (остановка «Первая школа» или «Переулок Ильича»). Рядом …
$155,000
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 174 м²
Продаётся двухэтажный блочно-кирпичный дом общей площадью по СНБ 278,4 кв.м., расположенный …
$105,000
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Дом в Речица, Беларусь
Дом
Речица, Беларусь
Площадь 62 м²
В центре Днепровского района города Речица, на улице Авроры, продается двухквартирный жилой …
$23,400
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Дом в Милоград, Беларусь
Дом
Милоград, Беларусь
Площадь 82 м²
Предлагаем к продаже одноэтажный жилой дом, расположенный по ул. Набережная в д. Милоград Ре…
$25,000
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Дом в Улуковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Улуковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 94 м²
Продаётся дача в СТ Ипуть-1 ( Романовичи) 20 минут от Гомеля. 10 мин. до остановки, рядом ма…
$40,700
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 49 м²
Продажа жилого дома по ул. Хуторянского, Волотова, Прудок. Дом крепкий, с высокими потолками…
$27,000
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Дом в Мозырь, Беларусь
Дом
Мозырь, Беларусь
Площадь 61 м²
Документы готовы для продажи! Земельный участок оформлен. Всё узаконено!Продаётся жилой дом …
$38,500
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Дом в Зябровка, Беларусь
Дом
Зябровка, Беларусь
Площадь 84 м²
Продается бревенчатый  дом в д.Зябровка (14 км. от города)  В доме газовое отопление , окна …
$28,000
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Параметры недвижимости в Гомельской области, Беларусь

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