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Дома в Клейниковском сельском Совете, Беларусь

25 объектов найдено
Дом в Клейники, Беларусь
Дом
Клейники, Беларусь
Площадь 104 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1978 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 103,9 кв.м, общ.- 103,9 кв.м, жил.- …
$49,500
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Дом в Клейники, Беларусь
Дом
Клейники, Беларусь
Площадь 486 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 2004 г.п. 2 этажа, мансарда, цокольный этаж. Общ.СНБ - 766,3 кв.…
$250,000
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Дом в Клейниковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Клейниковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 49 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 54,8 кв.м, общ.- 48,8 кв.м, жил.- 25,2 кв.м, к…
$40,000
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Дом в Клейники, Беларусь
Дом
Клейники, Беларусь
Площадь 114 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 2014 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 121,1 кв.м, общ.- 114,3 кв.м, жил.- …
$120,000
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Дом в Клейники, Беларусь
Дом
Клейники, Беларусь
Площадь 113 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 2020 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 133,4 кв.м, общ.- 113,4 кв…
$69,000
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Дом в Клейники, Беларусь
Дом
Клейники, Беларусь
Площадь 284 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1992 г.п. 2 этажа, мансарда, цокольный этаж. Общ.СНБ - 283,7 кв.…
$320,000
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Дом в Клейниковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Клейниковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 404 м²
Жилой дом. 2006 г.п. Брестский р-н. Керамический кирпич / жесть. Фундамент: ленточный моноли…
$290,000
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Дом в Клейники, Беларусь
Дом
Клейники, Беларусь
Площадь 23 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1937 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 49,5 кв.м, общ.- 23,3 кв.м, жил.- 14…
$24,900
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Дом в Клейниковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Клейниковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 128 м²
Лот 8581. Продажа большой дачи за Клейниками. Запишитесь на просмотр по номеру в объявлении.…
$26,990
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Дом в Клейники, Беларусь
Дом
Клейники, Беларусь
Площадь 181 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 2009 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 244,7 кв.м, общ.…
$65,000
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Дом в Клейниковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Клейниковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 102 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 115,9 кв.м, общ.- 101,6 кв.м, жил.- …
$65,000
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Дом в Клейниковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Клейниковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 88 м²
Лот 8537. Стильный дом в СТ рядом с д. СкокиЗвоните для более подробной информацииНаши покуп…
$74,900
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Дом в Клейники, Беларусь
Дом
Клейники, Беларусь
Площадь 140 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1994 г.п. 3 этажа. Общ.СНБ - 213,7 кв.м, общ.- 140,2 кв.м, жил.-…
$126,000
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Дом в Клейниковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Клейниковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 133 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 153,45 кв.м, общ.- 132,65 кв.м, жил.- 90,41 кв…
$100,000
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Дом в Клейниковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Клейниковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 83 м²
Лот 8738. Уютная дача за Клейниками. Запишитесь на просмотр по номеру в объявлении. Смотрите…
$19,000
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Дом в Клейники, Беларусь
Дом
Клейники, Беларусь
Площадь 117 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 2006 г.п. 1 этаж. Общ. - 116,9 кв.м, 5 комнат, высота …
$36,500
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Дом в Клейниковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Клейниковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 173 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 2014 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 198,4 кв.м, общ.- 173,4 кв.м, жил.- …
$150,000
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Дом в Клейники, Беларусь
Дом
Клейники, Беларусь
Площадь 104 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1994 г.п. 1 этаж, подвальный этаж. Общ.СНБ - 104,0 кв.м, общ.- 1…
$100,000
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Дом в Клейниковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Клейниковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 95 м²
Лот 8029. Продается земельный участок для строительства и обслуживания жилого дома, на котор…
$30,000
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Дом в Клейниковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Клейниковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 96,5 кв.м, общ.- 52,0 кв.м, жил.- 33,8 кв.м, к…
$44,000
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Дом в Клейники, Беларусь
Дом
Клейники, Беларусь
Площадь 76 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 76,0 кв.м, общ.- 76,0 кв.м, жил.- 37,5 кв.м, к…
$64,000
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Дом в Клейниковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Клейниковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 45 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1989 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 51,9 кв.м, общ.- 44,6 кв.м, жил.- 34…
$17,500
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Дом в Клейники, Беларусь
Дом
Клейники, Беларусь
Площадь 76 м²
Лот 7760. Жилой дом в Клейниках.Звоните для более подробной информации.Наши покупатели не пл…
$63,900
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Дом в Клейники, Беларусь
Дом
Клейники, Беларусь
Площадь 166 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 1 этаж, мансарда, подвальный этаж. Общ.СНБ - 165,6 кв.…
$89,000
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Дом в Клейники, Беларусь
Дом
Клейники, Беларусь
Площадь 258 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 1этаж, мансарда. Общ.СНБ - 258,3 кв.м, общ.- 258,3 кв.…
$130,000
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Параметры недвижимости в Клейниковском сельском Совете, Беларусь

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