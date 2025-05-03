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Дома с садом в Беларуси

Минск
92
Молодечно
11
Могилёв
14
Барановичи
24
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927 объектов найдено
Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 24 м²
Продается уютная дача в СТ «Проектировщик», Молодеченский район, 41 км МКАД, 36 км до Молоде…
$8,000
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Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 65 м²
Продается полностью готовая двухэтажная дача (Минский район, Ст. "Экран"). Площадь дома 65 …
$57,000
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Дом в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 103 м²
Продается дача в СТ Дорожник-2002, Дзержинский р-н Номер договора с агентством 370/1 от 2025-04-30
$21,900
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Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 12 м²
Номер договора с агентством 407 от 2025-05-02
$12,900
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Дом в Щучин, Беларусь
Дом
Щучин, Беларусь
Площадь 79 м²
Продается одноэтажный облицованный кирпичом жилой дом в городе Щучине на улице Лесной. Харак…
$35,000
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Дом в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 28 м²
Продается уютный дачный домик с мебелью в 26 км от МКАД в Пуховичском направлении.   Дом одн…
$12,950
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Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 92 м²
Номер договора с агентством 406 от 2025-05-02
$48,000
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Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 244 м²
Продаём дом в элитной застройке вблизи водохранилища Дрозды. Дом расположен в самом престижн…
$1,28 млн
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Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 59 м²
В 10 минутах езды от Минска ,рядом с Колодищами, в хорошем месте с налаженном транспортном с…
$32,000
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Дом в Чижевичи, Беларусь
Дом
Чижевичи, Беларусь
Площадь 148 м²
Уютный дом с камином, теплицами, баней и просторной террасой ❤️Дом, где есть всё: сад, пруд,…
$115,000
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Коттедж в Чуденичи, Беларусь
Коттедж
Чуденичи, Беларусь
Площадь 196 м²
Продаётся эксклюзивный уникальный коттедж с "Спа-комплексом" премиум-класса 100% готовности …
Цена по запросу
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Дом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 48 м²
Продается 2-х этажная дача со всеми коммуникациями, в Московском направлении. Место располож…
$23,500
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 66 м²
Номер договора с агентством 109/4 от 2024-10-04
$43,000
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Дом в Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 67 м²
Добротный деревенский дом 66,7 м2 с облагороженным участком 18,03 соток. Хозяйственные постр…
$16,500
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Дом в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 140 м²
Продается бревенчатый двухуровневый дом в СТ "Пограничник" для круглогодичного проживания.  …
$145,000
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Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 186 м²
Надоело жить в квартире? Предлагаем к продаже блочный жилой дом 185,5 м2 с мансардным этажом…
$149,000
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Дом в Дитвянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дитвянский сельский Совет, Беларусь
Продается дача в тихом и спокойном месте, вблизи от города Лиды. Участок 10 соток. На участк…
$7,900
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Дом в Знаменский сельский Совет, Беларусь
Дом
Знаменский сельский Совет, Беларусь
Площадь 48 м²
Продается дом в тихом уютном месте п. Вишневка Слуцкого района. Общая площадь дома 48,2 метр…
$8,000
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Дом в Квасовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Квасовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 16 м²
Продается добротная дача, расположенная в садовом товариществе «Автоагрегатчик», Квасовский …
$9,500
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Дом в Свирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Свирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 335 м²
Продается уникальная Усадьба!  Мядельский район, г.п.Свирь,ул.Набережная.   Национальный Пар…
$420,000
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Дом в Свислочь, Беларусь
Дом
Свислочь, Беларусь
Площадь 136 м²
ТЕПЛЫЙ, УЮТНЫЙ жилой дом с мансардным этажом находится в г.СВИСЛОЧЬ, 80км от Гродно В городе…
$57,500
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Дом в Пересадский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пересадский сельский Совет, Беларусь
Площадь 103 м²
В живописном месте, в нескольких километрах от Борисова и Жодино, с хорошим транспортным соо…
$21,000
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Дом в Кохановский сельский Совет, Беларусь
Дом
Кохановский сельский Совет, Беларусь
Площадь 164 м²
Agency contract number 3 from 2023-01-05
$50,000
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Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 103 м²
СТ "Бытовик-1" Минская обл., Смолевичский р-н., Заболотский с/с, 18 км от МКАД в Московском …
$97,000
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Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 22 м²
Продаётся уютный дачный домик - ваш идеальный уголок для отдыха! ❤️ Ищете место, где можно о…
$21,900
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Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 15 м²
Кирпичная дача возле леса в 15 мин. от Минска ❤️Уютная дача в экологически чистом районе нед…
$12,700
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Дом в Тельмы 2, Беларусь
Дом
Тельмы 2, Беларусь
Площадь 118 м²
Лот 8592. Коттедж в Тельминском с/с Запишитесь на просмотр по номеру в объявлении. Смотрите …
$138,000
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Дом в Рабунь, Беларусь
Дом
Рабунь, Беларусь
Площадь 44 м²
Продаётся дом в д. Рабунь на берегу Вилейского водохранилища.   Дом находится в Мядельском н…
$65,900
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Дом в Граничи, Беларусь
Дом
Граничи, Беларусь
Площадь 57 м²
Продается уютный кирпичный дом в аг. Граничи (43 км от МКАД, Молодечненское направление)    …
$27,500
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Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 39 м²
Дача находится в доступном месте. Есть плодовые деревья на участке,баня Номер договора с аге…
$12,900
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