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Дома в Гродно, Беларусь

58 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Гродно, Беларусь
Дом 4 комнаты
Гродно, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 359 м²
Количество этажей 2
Продается одноквартирный жилой дом рядом с центром города Гродно. Готов к проживанию. Площад…
$115,000
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Дом 4 комнаты в Гродно, Беларусь
Дом 4 комнаты
Гродно, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 157 м²
Количество этажей 2
Продается 3/5 доли в блокированном жилом доме в городе Гродно в микрорайоне Южный. Общая ин…
$68,500
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Дом 4 комнаты в Гродно, Беларусь
Дом 4 комнаты
Гродно, Беларусь
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Количество этажей 1
Ваш лучший выбор – прекрасный дом в черте города! Расположен на участке в 22,36 сотки! С дву…
$65,500
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Дом 5 комнат в Гродно, Беларусь
Дом 5 комнат
Гродно, Беларусь
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Количество этажей 2
Невероятно красивый дом с прекрасным видом на Неман и достопримечательности Гродно: Новый и …
Цена по запросу
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Дом в Гродно, Беларусь
Дом
Гродно, Беларусь
Площадь 210 м²
Продается 2-этажный дом в Малаховичах. 31 сотка земли в частной собственности. Участок ровны…
$190,000
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Дом в Гродно, Беларусь
Дом
Гродно, Беларусь
Площадь 209 м²
Дом словно с обложки журнала!Невероятно комфортный и технологичный: теплый, уютный, с мебель…
$225,000
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Дом 4 комнаты в Гродно, Беларусь
Дом 4 комнаты
Гродно, Беларусь
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 257 м²
Количество этажей 1
Продается новый, просторный, современный, одноэтажный дом, расположенный в м-не коттеджной з…
Цена по запросу
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Дом 8 комнат в Гродно, Беларусь
Дом 8 комнат
Гродно, Беларусь
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 367 м²
Количество этажей 2
Местоположение: г. Гродно, ул. Возрождения (м-н Барановичи-2). Тихое экологически чистое мес…
$280,000
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Дом 4 комнаты в Гродно, Беларусь
Дом 4 комнаты
Гродно, Беларусь
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 383 м²
Количество этажей 2
В продаже уникальный по своей функциональности, архитектурным решениям и   уюту   дом в   лу…
Цена по запросу
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Дом 3 комнаты в Гродно, Беларусь
Дом 3 комнаты
Гродно, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 45 м²
Количество этажей 1
Дом в городе в микрорайоне Лапенки по ул. Молочная. Тихое, спокойное место в частном секторе…
$35,000
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Дом 3 комнаты в Гродно, Беларусь
Дом 3 комнаты
Гродно, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 222 м²
Количество этажей 2
В продаже дом в элитном экологически чистом районе города Гродно Барановичи-1. Общая информ…
$115,000
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Коттедж в Гродно, Беларусь
Коттедж
Гродно, Беларусь
Площадь 585 м²
В уникальном месте на первой береговой линии Немана, но при этом в самом центре Гродно распо…
$390,000
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Дом 6 комнат в Гродно, Беларусь
Дом 6 комнат
Гродно, Беларусь
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 329 м²
Количество этажей 2
В продаже на одном участке : Дом Гараж Гостевой дом Баня Терраса Теплица Большое хозя…
$185,000
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Дом 3 комнаты в Гродно, Беларусь
Дом 3 комнаты
Гродно, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 106 м²
Количество этажей 1
Дом 1978 г. построен из кирпича, крыша покрыта шифером. Площади: общая — — 106 кв.м, жилая —…
$85,000
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Дом 5 комнат в Гродно, Беларусь
Дом 5 комнат
Гродно, Беларусь
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Проблемный дом, деревянная бруса, манкарда, ландыш, гостевая зона и баня микрорайон Баранови…
$159,000
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Дом в Гродно, Беларусь
Дом
Гродно, Беларусь
Площадь 170 м²
Продается комфортный дом из деревянного бруса с мансардой, с земельным участком, с гостевым …
$159,000
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Дом 4 комнаты в Гродно, Беларусь
Дом 4 комнаты
Гродно, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Количество этажей 1
Одноуровневый просторный дом в микрорайоне Барановичи-5. Рровный участок 10 соток. Теплица…
$120,000
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Дом 5 комнат в Гродно, Беларусь
Дом 5 комнат
Гродно, Беларусь
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 218 м²
Количество этажей 2
В продаже просторный дом мансардного типа с современным ремонтом в микрорайоне Южном на ул.К…
$159,000
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Дом в Гродно, Беларусь
Дом
Гродно, Беларусь
Площадь 353 м²
В продаже просторный и надёжный дом в микрорайоне Южном на ул.Домейко:— общая площадь – 353,…
$120,000
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Дом 5 комнат в Гродно, Беларусь
Дом 5 комнат
Гродно, Беларусь
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Продается уютный дом в частном секторе, микрорайон – Зарица 1 . Участок возле дома ровной пр…
$125,000
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Дом 3 комнаты в Гродно, Беларусь
Дом 3 комнаты
Гродно, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Количество этажей 2
Продается часть блокированного жилого дома в центре в Гродно (левый берег Немана) на улице С…
$36,000
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Дом 8 комнат в Гродно, Беларусь
Дом 8 комнат
Гродно, Беларусь
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 396 м²
Количество этажей 2
Собственный дом в Гродно-это мечта, которая сбывается! Наступил момент, когда можно стать о…
Цена по запросу
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Дом 7 комнат в Гродно, Беларусь
Дом 7 комнат
Гродно, Беларусь
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 399 м²
Количество этажей 3
Местоположение и инфраструктура: Беларусь, Гродненская область, город Гродно, улица Богатая,…
$119,000
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Дом 4 комнаты в Гродно, Беларусь
Дом 4 комнаты
Гродно, Беларусь
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Местоположение: г. Гродно, ул. Городенская м-н Барановичи. Тихое экологически чистое место, …
$130,000
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Дом в Гродно, Беларусь
Дом
Гродно, Беларусь
Площадь 96 м²
Ваш лучший выбор – прекрасный дом в черте города! Расположен на участке в 22,36 сотки! С дву…
$65,500
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Дом 6 комнат в Гродно, Беларусь
Дом 6 комнат
Гродно, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный дом в Малаховичах. 31 сотка земли в частной собственности. Участок ровны…
$190,000
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Дом 2 комнаты в Гродно, Беларусь
Дом 2 комнаты
Гродно, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Количество этажей 1
В продаже участок с домом по ул.Скосная, рядом с центром (возле Табачной фабрики). Старый до…
$50,000
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Дом в Гродно, Беларусь
Дом
Гродно, Беларусь
Площадь 26 м²
Продается дача недалеко от города в СТ «Химик-Азот».Общая площадь 26,1 м. кв., жилая – 16,0 …
$9,000
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Дом в Гродно, Беларусь
Дом
Гродно, Беларусь
Площадь 237 м²
Продается новый современный жилой дом в г.Гродно, ул.Суничная.Общая площадь дома — 237.3 кв.…
$222,425
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Дом 4 комнаты в Гродно, Беларусь
Дом 4 комнаты
Гродно, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 191 м²
Количество этажей 2
На первом этаже просторная гостиная (частично без отделки), кухня-столовая с кухонным оборуд…
$160,000
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Параметры недвижимости в Гродно, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
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