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Дома в Чернавчицком сельском Совете, Беларусь

48 объектов найдено
Дом в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 116 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не.1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 132,37 кв.м, общ.- 115,8 кв…
$90,000
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Дом в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Садовый домик в Брестском р-не. 1993 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 79,5 кв.м, общ.- 79,5 …
$27,000
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Дом в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 62 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1963 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 69,1 кв.м, общ.- 62,2 кв.м, жил.- 40…
$47,000
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Дом в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 139 м²
Лот 6958. В Чернавчицком сельском совете в 10 км от Бреста продаётся реконструируемый жилой …
$22,900
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Дом в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 107 м²
Коробка дачного дома жилого типа в Брестском р-не. 1 этаж. Общ.СНБ -120,1 кв.м, общ.- 106,9 …
$68,000
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Дом в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 226 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1995 г.п. 2 этажа. Общ.СНБ - 362,8 кв.м, общ.- 225,5 кв.м, жил.-…
$114,000
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Дом в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 207 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 207,1 кв.м. Стены: материа…
$29,900
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Дом в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 68 м²
Садовый домик в Брестском р-не. 1985 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.- 68,3 кв.м. 3 комнаты. Стен…
$15,000
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Дом в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 73 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 2019 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 100,2 кв.м, общ.- 73,4 кв.м, жил.- 4…
$95,000
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Дом в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 53 м²
Садовый домик в Брестском р-не. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 55,3 кв.м, общ.- 53,3 кв.м. 2 ко…
$19,800
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Дом в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 91 м²
Садовый домик в Брестском р-не. 2000 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.- 91,3 кв.м. 2 комнаты. Стен…
$13,000
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Дом в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 89 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 2024 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 89,13 кв.м, общ.- 89,13 кв…
$59,900
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Дом в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 49 м²
Садовый домик в Брестском р-не. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 49,3 кв.м, общ.- 49,3 кв.м. 2 ко…
$17,000
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Дом в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 30 м²
Садовый домик в Брестском р-не. 2000 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.- 29,5 кв.м. Стены: материал…
$19,000
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Дом в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 72 м²
Коробка дачного домика жилого типа в Брестском р-не. 2017 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 7…
$43,500
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Дом в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 27 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 2016 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 48,5 кв.м, общ.- 27,2 кв.м…
$36,500
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Дом в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 121 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ ~ 198,0 кв.м, общ.- 120,6 кв.м, жил.- …
$165,000
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Дом в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 96 м²
Жилой дом в экологическом пригороде Бреста. 2021 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 103,6 кв.м, общ.- 95…
$170,000
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Дом в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 36 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 1932 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 40,1 кв.м, общ.- 36,0 кв.м…
$35,000
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Дом в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 139 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1990 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 139.47 кв.м, общ.- 139.47 кв.м, жил.…
$22,900
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Дом в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1968 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 73,6 кв.м, общ.- 60,9 кв.м, жил.- 36…
$39,000
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Дом в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 47 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1935 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 64,7 кв.м, общ.- 46,5 кв.м, жил.- 35…
$25,000
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Дом в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 35 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1935 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 34,8 кв.м, общ.- 34,8 кв.м. 1 комнат…
$15,000
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Дом в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 45 м²
Садовый домик в Брестском р-не. 1998 г.п. 1 этаж. Общ.- 44,5 кв.м. 3 комнаты. Стены: материа…
$31,100
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Дом в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 149 м²
Номер договора с агентством 8579 от 2025-02-17
$122,900
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Дом в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
Коробка садового домика в Брестском р-не. 2020 г.п. 1 этаж. Общ.- 50,0 кв.м. 1 комната. Стен…
$69,900
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Дом в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 72 м²
Дачный дом жилого типа в Брестском р-не. 1994 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ. - 71,5 кв.м, 2 ком…
$49,000
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Дом в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 112 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 2022 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 133,0 кв.м, общ.- 111,5 кв…
$50,000
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Дом в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 149 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 2017 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 153,7 кв.м, общ.- 148,9 кв…
$122,900
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Дом в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 78 м²
Коробка жилого дома до стропильной системы в Брестском р-не. 2020 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 106…
$46,500
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Параметры недвижимости в Чернавчицком сельском Совете, Беларусь

с садом
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