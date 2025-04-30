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Дома в Кобрине, Беларусь

коттеджи
5
33 объекта найдено
Коттедж в Кобрин, Беларусь
Коттедж
Кобрин, Беларусь
Площадь 121 м²
В г.Кобрин продаётся дом в тихом и уютном месте по ул Береговая. Общая пл. 120.5 кв.м, жилая…
$135,000
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Дом в Кобрин, Беларусь
Дом
Кобрин, Беларусь
Площадь 72 м²
Жилой дом в г.Кобрине. 1999 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 72,1 кв.м, общ.- 72,1 кв.м, жил.- 51,2 кв…
$31,900
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Дом в Кобрин, Беларусь
Дом
Кобрин, Беларусь
Площадь 46 м²
В г.Кобрин продается дом, расположен по ул.Ленина,  1949 года постройки, в 2023 была сделана…
$26,800
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Дом в Кобрин, Беларусь
Дом
Кобрин, Беларусь
Площадь 137 м²
Жилой дом в г.Кобрине. 2014 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 142,1 кв.м, общ.- 137,1 кв.м, ж…
$70,000
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Дом в Кобрин, Беларусь
Дом
Кобрин, Беларусь
Площадь 128 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 2006 г.п. 2 этажа, мансарда, цоколь. Общ.СНБ - 193,5 кв.м, общ.…
$83,000
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Дом в Кобрин, Беларусь
Дом
Кобрин, Беларусь
Площадь 111 м²
Жилой дом в г.Кобрине. 2015 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 140,7 кв.м, общ.- 110,5 кв.м, жил.- 67,9 …
$150,000
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Дом в Кобрин, Беларусь
Дом
Кобрин, Беларусь
Площадь 151 м²
Жилой дом в г.Кобрине. 2006 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 265,3 кв.м, общ.- 151,3 кв.м, ж…
$110,000
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Дом в Кобрин, Беларусь
Дом
Кобрин, Беларусь
Площадь 46 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 1948 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 50,8 кв.м, общ.- 46,3 кв.м, жил.- 2…
$30,900
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Дом в Кобрин, Беларусь
Дом
Кобрин, Беларусь
Площадь 109 м²
В д. Островляны Кобринского района продаётся дом, в тихом и уютном месте. Дом построен из га…
$75,000
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Дом в Кобрин, Беларусь
Дом
Кобрин, Беларусь
Площадь 256 м²
Жилой дом в г.Кобрине. 1994 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 276,8 кв.м, общ.- 255,8 кв.м, ж…
$110,000
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Дом в Кобрин, Беларусь
Дом
Кобрин, Беларусь
Площадь 84 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 1991 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 97,1 кв.м, общ.- 84,3 кв.м, жил.- 5…
$50,000
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Дом в Кобрин, Беларусь
Дом
Кобрин, Беларусь
Площадь 142 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 2019 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 142,0 кв.м, общ.- 142,0 кв…
$155,000
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Дом в Кобрин, Беларусь
Дом
Кобрин, Беларусь
Площадь 118 м²
Жилой дом в г. Кобрине. 1986 г.п. 2 этажа. Общ.СНБ - 117,5 кв.м, общ.- 117,5 кв.м, жил.- 63,…
$50,000
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Дом в Кобрин, Беларусь
Дом
Кобрин, Беларусь
Площадь 291 м²
Жилой дом в г.Кобрине. 2004 г.п. 2 этажа, цокольный этаж. Общ.СНБ - 294,6 кв.м, общ.- 290,6 …
$99,000
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Дом в Кобрин, Беларусь
Дом
Кобрин, Беларусь
Площадь 80 м²
Продаётся одноквартирный жилой по ул.Полевой в г.Кобрине. Дом одноэтажный, с двумя пристройк…
$28,000
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Дом в Кобрин, Беларусь
Дом
Кобрин, Беларусь
Площадь 46 м²
Жилой дом в г.Кобрине.1961 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 45,5 кв.м, общ.- 45,5 кв.м, жил.- 35,9 кв.…
$14,500
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Дом в Кобрин, Беларусь
Дом
Кобрин, Беларусь
Площадь 150 м²
Коробка жилого дома в г.Кобрине. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 178,6 кв.м., общ. ~ 150,0 кв.м,…
$27,000
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Дом в Кобрин, Беларусь
Дом
Кобрин, Беларусь
Площадь 139 м²
Жилой дом в г.Кобрине. 2 этажа. Общ. СНБ- 138,7 кв.м, общ.- 138,7 кв.м, жил.- 47,0 кв.м, кух…
$121,000
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Дом в Кобрин, Беларусь
Дом
Кобрин, Беларусь
Площадь 51 м²
Жилой дом в г. Кобрине. 1938 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - кв.м, общ.- 50,8 кв.м, жил.- 45,11 кв.м,…
$16,000
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Дом в Кобрин, Беларусь
Дом
Кобрин, Беларусь
Площадь 145 м²
Жилой дом в г.Кобрине. 2017 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 177,1 кв.м, общ.- 144,7 кв.м, жил.- 71,2 …
$135,000
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Дом в Кобрин, Беларусь
Дом
Кобрин, Беларусь
Площадь 173 м²
Жилой дом 2007 г.п. г. Кобрин. Газосиликатный блок / силикатный кирпич / шифер. Фундамент: л…
$94,000
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Коттедж в Кобрин, Беларусь
Коттедж
Кобрин, Беларусь
Площадь 142 м²
Предлагается к продаже прекрасный экологичный жилой дом в скандинавском стиле по ул.Лучистой…
$234,000
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Коттедж в Кобрин, Беларусь
Коттедж
Кобрин, Беларусь
Площадь 215 м²
Предлагается к продаже двухуровневый коттедж по ул.Мира в городе Кобрине. Дом 2012 года пост…
$155,000
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Дом в Кобрин, Беларусь
Дом
Кобрин, Беларусь
Площадь 131 м²
Коробка жилого дома в г.Кобрине. 2020 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 131,3 кв.м, общ.- 131,3 кв.м. 4…
$26,500
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Коттедж в Кобрин, Беларусь
Коттедж
Кобрин, Беларусь
Площадь 173 м²
Предлагается к продаже жилой дом по ул. Хвойной в г. Кобрине. Дом 2007 года постройки, общая…
$94,000
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Дом в Кобрин, Беларусь
Дом
Кобрин, Беларусь
Площадь 108 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 2017 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 115,7 кв.м, общ.- 108,3 кв.м, жил.-…
$109,700
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Дом в Кобрин, Беларусь
Дом
Кобрин, Беларусь
Площадь 187 м²
Жилой дом в г.Кобрине. 2017 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 187,3 кв.м, общ.- 187,3 кв.м, ж…
$144,000
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Дом в Кобрин, Беларусь
Дом
Кобрин, Беларусь
Площадь 69 м²
Жилой дом в г. Кобрине. 1 этаж. Общ.СНБ - 68,6 кв.м, общ.- 68,6 кв.м, жил.- 48,9 кв.м, кух.-…
$35,000
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Дом в Кобрин, Беларусь
Дом
Кобрин, Беларусь
Площадь 189 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 2006 г.п. 2 этажа, цокольный этаж. Общ.СНБ - 310,1 кв.м, общ.- …
$80,000
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Дом в Кобрин, Беларусь
Дом
Кобрин, Беларусь
Площадь 77 м²
Жилой дом в г.Кобрине. 1973 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 76,9 кв.м, общ.- 76,9 кв.м, жил.- 34,92 к…
$32,500
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