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Дома в Жабинке, Беларусь

25 объектов найдено
Дом в Жабинка, Беларусь
Дом
Жабинка, Беларусь
Площадь 62 м²
Жилой дом Жабинковском р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 65,9 кв.м, общ.- 61,7 кв.м, жил.- 27,8 кв.м, …
$27,000
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Дом в Жабинка, Беларусь
Дом
Жабинка, Беларусь
Площадь 132 м²
Жилой дом в г. Жабинке. 2007 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 132,3 кв.м, общ.- 132,3 кв.м, жил.- 74,8…
$65,000
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Дом в Жабинка, Беларусь
Дом
Жабинка, Беларусь
Площадь 67 м²
Жилой дом в г,Жабинке. 1963 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 76,4 кв.м, общ.- 67,4 кв.м, жил.- 50,0 кв…
$41,500
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Дом в Жабинка, Беларусь
Дом
Жабинка, Беларусь
Площадь 67 м²
Жилой дом в г.Жабинке. 1962 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 67,4 кв.м, общ.- 67,4 кв.м, жил.- 43,5 кв…
$30,000
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Дом в Жабинка, Беларусь
Дом
Жабинка, Беларусь
Площадь 180 м²
Коробка жилого дома в г.Жабинке. 2019 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.- 180,0 кв.м. 4 комнаты. Ст…
$84,900
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Дом в Жабинка, Беларусь
Дом
Жабинка, Беларусь
Площадь 76 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1987 г.п. Реконструкция 2007 г. 1 этаж. Общ.СНБ - 80,8 кв.м, общ…
$46,500
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Дом в Жабинка, Беларусь
Дом
Жабинка, Беларусь
Площадь 166 м²
Жилой дом в г,Жабинке. 2020 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 199,4 кв.м, общ.- 165,7 кв.м, жил.- 59,5 …
$305,000
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Дом в Жабинка, Беларусь
Дом
Жабинка, Беларусь
Площадь 61 м²
Жилой дом в г. Жабинке. 1 этаж. Общ.СНБ - 85,8 кв.м, общ.- 61,4 кв.м, жил.- 53,8 кв.м, кух.-…
$49,000
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Дом в Жабинка, Беларусь
Дом
Жабинка, Беларусь
Площадь 147 м²
Жилой дом в г. Жабинке. 2019 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 146,6 кв.м, общ.- 146,6 кв.м, жил.- 94,6…
$198,000
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Дом в Жабинка, Беларусь
Дом
Жабинка, Беларусь
Площадь 414 м²
Жилой дом в г.Жабинка. 2013 г.п. 2 этажа. Общ.СНБ - 424,4 кв.м, общ.- 414,1 кв.м, жил.- 153,…
$98,000
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Дом в Жабинка, Беларусь
Дом
Жабинка, Беларусь
Площадь 92 м²
Жилой дом в г. Жабинке. 1965 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 91,6 кв.м, общ.- 91,6 кв.м, жил.- 46,4 к…
$75,000
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Дом в Жабинка, Беларусь
Дом
Жабинка, Беларусь
Площадь 48 м²
Жилой дом в г.Жабинке. 1918 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 47,6 кв.м, общ.- 47,6 кв.м, жил.- 28,1 кв…
$24,000
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Дом в Жабинка, Беларусь
Дом
Жабинка, Беларусь
Площадь 177 м²
Жилой дом в г.Жабинка. 2002 г.п. 2 этажа. Общ.СНБ - 280,6 кв.м, общ.- 176,5 кв.м, жил.- 126,…
$114,000
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Дом в Жабинка, Беларусь
Дом
Жабинка, Беларусь
Площадь 146 м²
Жилой дом в г.Жабинке. 2004 г.п. 2 этажа, мансарда, подвальный этаж. Общ.СНБ - 226,8 кв.м, о…
$87,000
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Дом в Жабинка, Беларусь
Дом
Жабинка, Беларусь
Площадь 81 м²
Жилой дом в Жабинке. 1974 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 93,8 кв.м, общ.- 80,7 кв.м, жил.- 65,2 кв.м…
$78,000
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Дом в Жабинка, Беларусь
Дом
Жабинка, Беларусь
Площадь 267 м²
Жилой дом в г.Жабинке. 2017 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 277,9 кв.м, общ.- 267,1 кв.м, ж…
$484,000
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Дом в Жабинка, Беларусь
Дом
Жабинка, Беларусь
Площадь 54 м²
Жилой дом в г.Жабинке. 1926 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 54,4 кв.м, общ.- 54,4 кв.м, жил.- 25,0 кв…
$10,000
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Дом в Жабинка, Беларусь
Дом
Жабинка, Беларусь
Площадь 60 м²
Жилой дом в г.Жабинке. 1962 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 70,2 кв.м, общ.- 59,5 кв.м, жил.- 33,2 кв…
$40,000
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Дом в Жабинка, Беларусь
Дом
Жабинка, Беларусь
Площадь 114 м²
Жилой дом в г.Жабинке. 2000 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 117,9 кв.м, общ.- 114,1 кв.м, жил.- 70,1 …
$43,000
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Дом в Жабинка, Беларусь
Дом
Жабинка, Беларусь
Площадь 31 м²
Жилой дом в г.Жабинке. 1947 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 57,2 кв.м, общ.- 31,4 кв.м, жил.- 20,1 кв…
$30,000
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Дом в Жабинка, Беларусь
Дом
Жабинка, Беларусь
Площадь 80 м²
Жилой дом в г.Жабинке. 1960 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 80,3 кв.м, общ.- 80,3 кв.м, жил.- 40,8 кв…
$22,000
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Дом в Жабинка, Беларусь
Дом
Жабинка, Беларусь
Площадь 99 м²
Коробка жилого дома в г.Жабинке. 2025 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 99,2 кв.м, общ.- 99,2 кв.м, жил…
$63,000
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Дом в Жабинка, Беларусь
Дом
Жабинка, Беларусь
Площадь 53 м²
Жилой дом в г. Жабинке. 1 этаж. Общ.СНБ - 73,2 кв.м, общ.- 53,2 кв.м, жил.- 35,9 кв.м, кух.-…
$55,000
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Дом в Жабинка, Беларусь
Дом
Жабинка, Беларусь
Площадь 44 м²
Жилой дом. г.Жабинка. Брус / деревянная вагонка / шифер. Фундамент: ленточный монолитный; ма…
$20,500
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Дом в Жабинка, Беларусь
Дом
Жабинка, Беларусь
Площадь 67 м²
Жилой дом. 1974 г.п. Жабинковский р-н. Строительный брус / силикатный кирпич / металлочерепи…
$45,000
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