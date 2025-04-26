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Дома в Лиде, Беларусь

35 объектов найдено
Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 89 м²
Продаётся 4-х комнатный дом в р-не ул.Ген.Беды. Общая площадь 88,8 м2, жилая 71.8 м2, кухня …
$26,999
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 145 м²
Продаётся дом в районе Свердлова. Расположен по ул. 5 Декабря. Дом 145 кв.м., капитальный, с…
$37,999
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 150 м²
В д. Широкое, в 1 км от города расположился фукциональный дом для жизни. Стены из кирпича и …
$65,000
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 315 м²
Дом на угловом участке по ул. Варшавская. Отличное расположение участка. Вода, электроэнерги…
$15,000
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 33 м²
Продаётся 1 квартира в 4 квартирном жилом доме по ул. 3-я Куйбышева.Общая площадь - 33.1 м. …
$12,900
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 70 м²
Продаётся жилой дом на Максима Горького.Идеальное месторасположение, угловой дом, асфальт, з…
$18,999
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 67 м²
Продается дом в районе Свердлова по ул. 1-я Вильнюсская с хорошим участком, который состоит …
$17,500
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 149 м²
Продаётся дом в микрорайоне Молодёжный. Готовность 90 %. В доме сделан- тройной пояс армиров…
$94,999
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 87 м²
Продается 4-х комнатная квартира в 3-х квартирном доме по ул. Куйбышева (м-н Северный). - до…
$56,999
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 214 м²
Продается дом мансардного типа на улице Песчаная (Царское село). Дом построен по немецкому п…
$264,999
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 130 м²
Продается 1 этажный бревенчатый дом с мансардным этажом. Дом 2005 года постройки, полностью …
$88,999
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 176 м²
Дом полностью готовый к проживанию по ул. 1-я Хасановская. Большой ухоженный участок с зонам…
$52,999
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 128 м²
Продаётся дом на Поселковой 42, с земельным участком 12.05 сот.Общая площадь - 128,2 м. кв.Э…
$21,999
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Коттедж в Лида, Беларусь
Коттедж
Лида, Беларусь
Площадь 311 м²
В продаже современный, стильный коттедж в престижном районе, с участком 10 соток.  Коттедж п…
$145,000
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 84 м²
Продается жилой дом (на Слободе) по ул. Дзержинского, 2003 года постройки. Материал стен: де…
$55,700
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 98 м²
Описание Продается дом в районе госпиталя,1970 год постройки,деревянный, обложен кирпичом,кр…
$34,999
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 103 м²
Продается дом, полностью готов к круглогодичному проживанию.Основные характеристики:- 3 спал…
$69,000
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 77 м²
Продаётся жилой дом по ул.Герасимова (пол дома), полностью готов для проживания.Площадь 76,9…
$45,000
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 60 м²
Ваш уютный уголок в Лиде, район Щедрина! Продается жилой кирпичный дом с мансардой, готовый …
$26,999
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 221 м²
Продается двухуровневый жилой дом, деревянный обложен кирпичом, оштукатурен, с двумя отдельн…
$38,000
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 59 м²
Продается просторный кирпичный дом на ул. Жабинского, район Калинина!Адрес: ул. Жабинского, …
$31,500
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 25 м²
Продажа 2к квартиры в доме, два участка земли, Хоз.постройки, беседка во дворе. Дом готов к …
$11,700
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 212 м²
В доме большие просторные комнаты, большие светлые окна и высокие потолки. Газо-, водоснабже…
$85,000
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 73 м²
Продается одноэтажный дом в микрорайоне Молодежный. В доме 4 комнаты и кухня. Отопление газо…
$26,500
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 86 м²
Продажа уютного, теплого дома с участком 6.5 соток. Дом полностью готов к проживанию. Окна П…
$54,500
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 81 м²
Продается доля в доме по ул. Чернышевского. Общая площадь доли в доме: 81,2 м.кв. Жилая: 51 …
$17,999
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 177 м²
Незавершенное строение дома, недалеко от 3го Лидского озера. Просторный, с гаражом на два ав…
$66,500
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 87 м²
Продается отдельностоящий дом по улице Выдайко со всеми удобствами.В доме 5 жилых комнат, дв…
$40,999
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 226 м²
Дом построен из крупных панелей, утеплен 100 мм пенополистиролом и обшит качественным алюмин…
$125,000
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 77 м²
В продаже кирпичный дом с газовым отоплением, полностью готовый к проживанию. В доме централ…
$50,999
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Параметры недвижимости в Лиде, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
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