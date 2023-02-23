Январь 2023 года стал рекордным для Кипра месяцем — впервые с 2007 года иностранцы купили больше недвижимости, нежели местные жители. Причем, покупателей стало больше именно из стран, не входящих в Евросоюз.

Иностранцы в январе 2023 года заключили 594 договора купли-продажи недвижимости на Кипре, что составило 54% всех продаж. Таким образом, они впервые с 2007 года опережают некипрских покупателей в аспекте покупки объектов. Это официальные данные национального Департамента земельных ресурсов и землеустройства.

Если посмотреть на график ниже, видно, что в 2000-м сделок с иностранцами почти не было (150 по сравнению с 12,214 сделками со стороны местных покупателей); в 2007 году был пик продаж иностранцам (более 11 тысяч), потом снова был спад; и вот теперь, в 2023-м, тенденция идет к тому, что количество продаж иностранцам превысит спрос со стороны местных жителей.

Примечательна география покупателей: иностранцев не из ЕС в нынешнем январе на кипрском рынке стало больше на 148% (в январе 2022-го было 179 человек, в январе 2023-го — 444 человека); а вот иностранцы из стран-членов ЕС заключили, наоборот, меньше сделок по сравнению с предыдущим годом — 150 договоров в январе 2023-го против 221 договора за первый месяц 2022 года.

Стоит отметить, что на внутреннем рынке продаж тоже прибавилось: в январе 2023 года граждане Кипра оформили 497 договоров по сравнению с 455 договорами в январе 2022 года (то есть на 9% больше).