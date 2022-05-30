На Кипре разработаны новые правила выдачи ВНЖ иностранцам
30.05.2022 14:00
На Кипре Министерство внутренних дел предложило новые правила выдачи ВНЖ гражданам третьих государств. Теперь, чтобы получить иммиграционное разрешение, иностранцам необходимо подтвердить наличие у них финансовых средств, достаточных для достойного проживания в республике, или доказать возможность их заработка (при этом иностранное лицо не должно составлять конкуренцию гражданам Кипра).
Новые правила выдачи ВНЖ уже одобрил кабмин страны. Документ отправлен на рассмотрение кипрскому парламенту 26 мая. Нововведения начнут действовать после одобрения депутатами.
Категории иностранцев, для которых будут действовать новые правила:
- Индивидуальные предприниматели
- Для занятия бизнесом потребуются соответствующие опыт и образование.
- Если необходима лицензия для ведения бизнеса, иностранное лицо должно ее предоставить.
- Для организации бизнеса иностранцу нужно иметь достаточное количество финансовых средств.
- Потребуется уладить вопросы оплаты социальных взносов с фондом соцстрахования и налоговых отчислений с департаментом налогов.
- По мнению разработчиков документа, иностранные индивидуальные предприниматели положительно повлияют на кипрскую экономику в соответствии с принципами ее развития и не составят конкуренцию на рынке труда гражданам страны.
- Наемные рабочие
- К этой категории относятся иностранные граждане, которых приняли на работу местные работодатели.
- Рабочие-иностранцы не должны составлять конкуренцию на рынке труда местному населению.
- Потребуется трудовой договор, заключенный между наемным работником и работодателем.
- Работодатели могут нанимать рабочих из-за рубежа.
- Работникам необходимо выплачивать все налоговые и социальные взносы.
- Инвесторы
- Речь идет об иностранных гражданах, инвестировавших в экономику Кипра значительные денежные суммы.
- Виды и объемы вложения средств определяются в соответствии с решениями кабмина.
- Все поступающие из-за рубежа инвестиции должны иметь легальное происхождение.
- Постоянные жители, не имеющие права на трудоустройство
- В эту категорию входят иностранные граждане, планирующие жить на Кипре, не трудоустраиваясь и не ведя экономическую деятельность.
- Размер доходов не должен быть ниже 40 тыс. евро в год. Иностранцу необходимо также подтвердить наличие 10 тыс. евро на содержание каждого зависимого от него члена семьи в год.
- Нужно иметь , цена которой не должна быть меньше 250 тыс. евро.
- К этой категории относятся акционеры, получающие проценты в кипрских компаниях.
- Необходимо выплачивать взносы, если иностранное лицо желает подключиться к национальной схеме здравоохранения GESY.