На Кипре Министерство внутренних дел предложило новые правила выдачи ВНЖ гражданам третьих государств. Теперь, чтобы получить иммиграционное разрешение, иностранцам необходимо подтвердить наличие у них финансовых средств, достаточных для достойного проживания в республике, или доказать возможность их заработка (при этом иностранное лицо не должно составлять конкуренцию гражданам Кипра).

Новые правила выдачи ВНЖ уже одобрил кабмин страны. Документ отправлен на рассмотрение кипрскому парламенту 26 мая. Нововведения начнут действовать после одобрения депутатами.

Категории иностранцев, для которых будут действовать новые правила: